चिराग को बड़ा झटका, परी पासवान ने बनाई नई पार्टी, सिकंदरा समेत 30 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान

क्या चिराग पासवान को झटका देने जा रहीं परी पासवान? नई पार्टी बनाकर 30 सीटों पर चुनाव लड़ने का इरादा जता दिया है-

Published : August 27, 2025 at 9:07 PM IST

जमुई : बिहार के जमुई जिले से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है. एससी-एसटी समुदाय के दिग्गज नेताओं ने मिलकर सामाजिक न्याय पार्टी का गठन कर दिया है. इसी मंच से चर्चित नाम परी पासवान ने ऐलान किया कि वह 2025 विधानसभा चुनाव में सिकंदरा सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार होंगी.

30 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी : परी पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार के 30 विधानसभा क्षेत्रों से उम्मीदवार उतारेगी. शुरुआत सिकंदरा से हो चुकी है, जो वर्तमान में हम पार्टी के विधायक प्रफुल्ल मांझी का क्षेत्र है.

चिराग पासवान पर परिवारवाद का इशारा : परी पासवान ने बिना नाम लिए बड़े दलित नेताओं पर परिवारवाद का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जिन नेताओं को आरक्षण से फायदा मिला, उन्होंने उस लाभ को अपने परिवार तक सीमित कर लिया और भाई-बहन-जीजा तक को पद दिलाए. यह इशारा चिराग पासवान और उनके जीजा अरुण भारती की ओर माना जा रहा है.

''आज जिनको आरक्षण मिला उसका लाभ सिर्फ उन्होंने अपनी बहन, खुद और जीजा को दिया. मैं समय आने पर ऐसे लोगों का नाम भी लूंगी, क्योंकि मैं डरती नहीं हूं. जिन्होंने आपकी पार्टी के लिए कई साल काम किया लेकिन जब उन्हें उसका फायदा नहीं मिलेगा तो कोई क्यों काम करेगा? मैने अपनी पार्टी का नाम 'सामाजिक न्याय पार्टी' इसलिए रखा क्योंकि मैं शुरु से ही सोशल वर्कर रही हूं. ग्लैमर दुनिया से पहले भी मैं सामाजिक कार्य करती रही हूं.''- परी पासवान, संयोजक, सामाजिक न्याय पार्टी

परी पासवान ने बताई अपनी पृष्ठभूमि : परी पासवान ने कहा कि उनका पैतृक घर बिहार के आरा में है, लेकिन पिता की नौकरी के चलते गुमला में घर बना. वह बिहार की बेटी हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़ी रहीं और मॉडलिंग की दुनिया में भी रहीं. अब उन्होंने राजनीति में कदम रखा है ताकि समाज के पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग को जागरूक और मजबूत किया जा सके.

शिक्षा को विकास की कुंजी बताया : परी पासवान ने कहा कि आज भी कई दलित और पिछड़े इलाकों में लोग सिर्फ वोटर आईडी के बारे में जानते हैं. दूसरे जरूरी दस्तावेजों की जानकारी नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े लोग नहीं चाहते कि यह वर्ग शिक्षित हो, क्योंकि वे उन्हें वोट बैंक बनाए रखना चाहते हैं.

''मैं तो शुरू से बोलती आ रही हूं कि शिक्षित होना लोगों को बहुत जरूरी है. शिक्षित होगा समाज तभी होगा विकास. आज भी पिछडे अति पिछडे दलित इलाकों में जाकर देखिऐ, मैं खुद जाकर मिलती हूं देखती हूं, लोग बस वोटर आईकार्ड के बारे में जानते है कि इसी से हमकों वोट करना है. इससे आगे किसी कागजात के बारे में जानते नहीं. दूसरे जो बताते हैं वही सुनते हैं. ऊपर के लोग नहीं चाहते की शिक्षित हो बस वोट बैंक बने रहें हमारे लिऐ, जब शिक्षित ही नहीं है तो कैसे होगा विकास.''- परी पासवान, संयोजक, सामाजिक न्याय पार्टी

लोकजनशक्ति (रामविलास) में टूट के संकेत : ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बड़े एससी-एसटी नेताओं ने संकेत दिए कि जल्द ही जमुई लोकजनशक्ति (रामविलास) में बड़ी टूट होगी. कई दिग्गज नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता सामाजिक न्याय पार्टी में शामिल हो सकते हैं. इसका औपचारिक ऐलान कैमरे के सामने जल्द किया जाएगा.

TAGGED:

PARI PASWAN NEW PARTY, चिराग को बड़ा झटका, परी पासवान, PARI PASWAN

