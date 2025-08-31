नई दिल्ली: दिल्ली में निजी स्कूलों की मनमानी फीस और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की ओर से 'पेरेंट्स टाउन हॉल' का आयोजन किया जा रहा है. शिक्षा मंत्री आशीष सूद की अध्यक्षता में यह पहल सभी विधानसभा क्षेत्रों में की जा रही है, जहां विधायक सीधे अभिभावकों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं. इसी कड़ी में रविवार को शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में विधायक संजय गोयल ने एक बैठक का आयोजन किया.

बैठक में बड़ी संख्या में अभिभावक मौजूद रहे और उन्होंने खुलकर स्कूलों की मनमानी का मुद्दा उठाया. इस दौरान कई अभिभावकों ने बताया कि स्कूल प्रशासन मैगजीन को अनिवार्य कर देता है और इसके लिए प्रति बच्चे से 1500 रुपये तक की राशि वसूली जाती है. वहीं, कुछ स्कूल ऐसे हैं जो मामूली 100 रुपये न देने पर बच्चों को परीक्षा में बैठने से रोक देते हैं. इन शिकायतों को सुनकर विधायक ने अभिभावकों को भरोसा दिलाया कि नई शिक्षा नीति और हाल ही में पारित अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पेरेंट्स टाउन हॉल में अभिभावकों ने लिया हिस्सा (ETV Bharat)

इतना लग सकता है जुर्माना: संजय गोयल ने स्पष्ट कहा कि किसी भी निजी स्कूल की तरफ से अभिभावकों से जबरन वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अगर कोई स्कूल नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ 50,000 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा, लगातार नियम तोड़ने पर स्कूल का सर्टिफिकेट भी रद्द किया जा सकता है.

मनमानी पर रोक का प्रयास: शिक्षा मंत्रालय ने इस पहल को पूरे दिल्ली में लागू करने का फैसला लिया है. सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह संवाद सभी विधानसभा क्षेत्रों में होगा. इसका मुख्य उद्देश्य स्कूल फीस की व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और समानता सुनिश्चित करना है. अभिभावकों का कहना है कि सरकार का यह कदम लंबे समय से चली आ रही मनमानी पर रोक लगाने का प्रभावी प्रयास है. अगर इसे सख्ती से लागू किया गया तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगा और बच्चों की पढ़ाई पर आर्थिक बोझ कम होगा. इस टाउन हॉल संवाद से यह साफ है कि दिल्ली सरकार अब शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी तरह की लापरवाही या दबाव की राजनीति बर्दाश्त नहीं करेगी और अभिभावकों की आवाज़ सीधे विधानसभा तक पहुंचेगी.

