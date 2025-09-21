ETV Bharat / state

हिमाचल के स्कूलों में फोन बंद करने पर अभिभावकों की प्रतिक्रिया, "गलत दिशा की ओर बढ़ रहे हैं छात्र"

"ये सरकार का फैसला बहुत अच्छा है और स्कूलों में मोबाइल को प्रतिबंध रखना चाहिए, क्योंकि छात्र इसका दुरुपयोग करते हैं और पढ़ाई भी ध्यानपूर्वक नहीं करते हैं. मोबाइल के ज्यादा उपयोग करने से कहीं न कहीं अपराध भी बढ़ता जा रहा है." - केसर सिंह, अभिभावक

शिमला: हिमाचल प्रदेश में स्कूलों में अब छात्र और अध्यापक मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. प्रदेश सरकार द्वारा स्कूलों में फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. हिमाचल सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर ये फैसला लिया है कि अब सरकारी स्कूलों में छात्र और अध्यापक मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. इसी मुद्दे को लेकर ईटीवी भारत ने लोगों से बातचीत की और पूछा कि सरकार द्वारा लिया गया ये फैसला कितना सही. जिस पर लोगों ने हिमाचल सरकार के फैसले का स्वागत किया है. लोगों का कहना है कि सरकार का फैसला बहुत अच्छा है, क्योंकि स्कूल छात्र पढ़ने जाते हैं, लेकिन वहां पर मोबाइल का दुरुपयोग होता है. कई अभिभावकों का कहना है कि कोरोना काल में तो ये सही था, क्योंकि पढ़ाई मोबाइल से ऑनलाइन होती थी, लेकिन अब कक्षा में ही पढ़ाया जाना चाहिए. स्कूलों में मोबाइल फोन को पूरी तरह से बंद रखना चाहिए.

एक अन्य अभिभावक रंजू का कहना है कि, "ये फैसला बहुत ही सराहनीय है कि स्कूलों में मोबाइल फोन को बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है. मगर अध्यापकों के लिए मोबाइल फोन बंद करना उचित नहीं है, क्योंकि कई बार जरूरी फोन आते हैं. अगर वो उनके पास फोन नहीं होगा तो परेशानी हो सकती है. इसलिए अध्यापकों के फोन बंद करना सही नहीं है."

स्कूलों में फोन बंद करने पर अभिभावकों की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

"गलत दिशा की ओर बढ़ रहे हैं छात्र"

वहीं, एक अभिभावक रोहित शर्मा का कहना है कि, "स्कूलों में मोबाइल बंद करने का बहुत अच्छा फैसला लिया गया है, क्योंकि इससे बच्चों की पढ़ाई पर सीधा असर पड़ता है. बच्चे स्कूल में फोन ले जाकर कहीं न कहीं गलत दिशा में जा रहे हैं. जिससे उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है. पहले ऑनलाइन क्लास लगती थी, लेकिन अब वो बंद हो गई है. इसलिए स्कूलों में मोबाइल को भी पूरी तरह से बंद करना चाहिए. सरकार का फैसला बिल्कुल सही है."

"स्कूलों में फोन बंद करना बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चों का ध्यान फोन पर ही होता है, इससे पढ़ाई डिस्टर्ब होती है. जब मैं भी स्कूल में थी तो मेरा भी ध्यान फोन पर रहता था. जिससे पढ़ाई पर असर पर पड़ता है, इसकी स्कूलों में फोन बंद करना अच्छी बात है. टीचर्स के लिए भी फोन स्कूल में लाना बंद ही रखना चाहिए, क्योंकि टीचर्स भी दिनभर फोन पर बिजी रहते हैं और बच्चों को सही से नहीं पढ़ा पा रहे हैं. स्कूल में लैंडलाइन फोन होते हीं हैं. अगर कभी इमरजेंसी पड़े तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है. इसलिए स्कूल में टीचर्स के लिए फोन पूरी तरह से बंद रखना चाहिए." - अंकिता ठाकुर, युवती

वहीं, एक युवक अखिल का कहना है कि, "सरकार ने जो फैसला लिया है कि स्कूलों में मोबाइल फोन लाने को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा, ये सराहनीय फैसला है, क्योंकि स्कूल में मोबाइल फोन ले जाने से पढ़ाई पर असर पढ़ता है और छात्रों का भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है. जिसके कारण स्कूलों में कई बार फोन से दुष्प्रभाव भी पड़ रहा है."

एक अन्य व्यक्ति रजनीश का कहना है कि स्कूलों में मोबाइल फोन बंद करना बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि स्कूलों में मोबाइल ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता है. छात्र स्कूल में पढ़ने जाते हैं और फिर सीधा घर आए, मोबाइल ले जाने का कोई मतलब नहीं है. हालांकि स्कूलों में अध्यापकों को लिए फोन बंद करना सही नहीं है.