फ्लैट में आग से दो बेटों की मौत का मामला: पेरेंट्स बोले, बच्चों को अकेला नहीं छोड़ें, सेफ्टी फीचर्स की खुद करें ऑडिट

आग से अपने दो बेटे गंवा चुके अभिभावकों की सलाह है कि फ्लैट खरीदने के पहले सिक्योरिटी देखनी चाहिए. वे जागरूकता अभियान चलाएंगे.

Parents of the deceased children met the media
मीडिया से रूबरू हुए मृतक बच्चों के माता-पिता (ETV Bharat Kota)
Published : October 3, 2025 at 2:28 PM IST

कोटा: अनंतपुरा थाना इलाके में फ्लैट में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से अपने दोनों बेटे खो चुके पिता जितेंद्र शर्मा और मां रीता शर्मा ने आमजन से अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ने की गुजारिश की. जितेंद्र और रीता ने सलाह दी कि अभिभावक सेफ्टी फीचर्स की खुद ऑडिट करें. 15 वर्षीय शौर्य और 10 वर्षीय वीर को गंवा चुके पिता जितेंद्र और मां रीता मीडिया से बात कर रहे थे.

जितेंद्र शर्मा और उनकी पत्नी रीता शर्मा ने कहा कि जैसे हमने बच्चों को अकेला छोड़ा था, किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए. फ्लैट खरीदने के पहले सिक्योरिटी देखनी चाहिए. फायर फाइटिंग के लिए स्मोक डिटेक्टर के अलावा अन्य सुरक्षा भी होनी चाहिए. सभी को जहां अपने बच्चे रहते हैं, वहां पर सेफ्टी फीचर्स की ऑडिट करते रहना चाहिए. दंपती का कहना था कि हमसे गलती हो गई कि घर के अंदर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा रखा था. हमें घर में भी सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए. अपने घरों की वायरिंग लगातार चेक करते रहना चाहिए. हमसे यह गलतियां हुई इसीलिए हमारे बच्चे आज हमसे दूर चले गए.

आग से दो बेटे गंवा चुके माता-पिता बोले... (ETV Bharat Kota)

पढ़ें: शॉर्ट सर्किट से फ्लैट में ब्लास्ट व लगी आग से भरा धुआं, दो भाइयों की मौत, मां शूटिंग के लिए गई थी मुंबई

पेरेंट्स का कहना था कि वे बच्चों का अस्थि विसर्जन कर आए. उन्होंने तय किया कि जिस तरह से उनके बच्चे अकेले घर में थे, ऐसे अकेले रहने वाले बच्चों के अभिभावकों को जागरूक करेंगे. फ्लैट के सभी सेफ्टी फीचर्स के लिए अभियान चलाएंगे, ताकि दूसरे पेरेंट्स को हमारे जैसा दुख नहीं झेलना पड़े. बच्चों के लिए फाउंडेशन बनाकर काम करेंगे. शौर्य और वीर का नाम बना रहे इसीलिए हम यह कर रहे हैं. हमने बच्चों का नेत्रदान कराया था. इससे तीन लोग देख सकेंगे. सबसे पहले अपने घरों में सेफ्टी का ध्यान रखें.

बच्चों की मां रीता शर्मा ने कहा कि वह जल्द फाउंडेशन बनाएंगे और उससे अपने बच्चों का नाम आगे बढ़ाएंगे. वहीं पिता जितेंद्र शर्मा ने कहा कि छोटा बेटा वीर धार्मिक सीरियल में कार्य कर चुका था और अदाकार सैफ अली खान और सोनू सूद के बचपन का रोल अदा करने वाला था.

