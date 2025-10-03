ETV Bharat / state

फ्लैट में आग से दो बेटों की मौत का मामला: पेरेंट्स बोले, बच्चों को अकेला नहीं छोड़ें, सेफ्टी फीचर्स की खुद करें ऑडिट

मीडिया से रूबरू हुए मृतक बच्चों के माता-पिता ( ETV Bharat Kota )

October 3, 2025

कोटा: अनंतपुरा थाना इलाके में फ्लैट में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से अपने दोनों बेटे खो चुके पिता जितेंद्र शर्मा और मां रीता शर्मा ने आमजन से अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ने की गुजारिश की. जितेंद्र और रीता ने सलाह दी कि अभिभावक सेफ्टी फीचर्स की खुद ऑडिट करें. 15 वर्षीय शौर्य और 10 वर्षीय वीर को गंवा चुके पिता जितेंद्र और मां रीता मीडिया से बात कर रहे थे. जितेंद्र शर्मा और उनकी पत्नी रीता शर्मा ने कहा कि जैसे हमने बच्चों को अकेला छोड़ा था, किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए. फ्लैट खरीदने के पहले सिक्योरिटी देखनी चाहिए. फायर फाइटिंग के लिए स्मोक डिटेक्टर के अलावा अन्य सुरक्षा भी होनी चाहिए. सभी को जहां अपने बच्चे रहते हैं, वहां पर सेफ्टी फीचर्स की ऑडिट करते रहना चाहिए. दंपती का कहना था कि हमसे गलती हो गई कि घर के अंदर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा रखा था. हमें घर में भी सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए. अपने घरों की वायरिंग लगातार चेक करते रहना चाहिए. हमसे यह गलतियां हुई इसीलिए हमारे बच्चे आज हमसे दूर चले गए. आग से दो बेटे गंवा चुके माता-पिता बोले... (ETV Bharat Kota)

Last Updated : October 3, 2025 at 3:08 PM IST