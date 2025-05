ETV Bharat / state

दिल्ली में स्कूलों में मॉक ड्रिल को लेकर पेरेंट्स का रिएक्शन, कहा हमें सरकार पर पूरा भरोसा - MOCK DRILL ON 7TH MAY

मॉक ड्रिल के दौरान की एक तस्वीर ( SOURCE: ETV BHARAT )

Published : May 7, 2025 at 12:25 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 12:39 PM IST

नई दिल्ली: पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है. इस तनाव की स्थिति को देखते हुए 7 मई को देशभर में मॉक ड्रिल की जा रही है. मॉक ड्रिल से पहले दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों के लिए एक प्रमुख एडवाइजरी जारी की. इस एडवाइजरी के तहत सभी स्कूलों में नागरिक सुरक्षा जागरूक कार्यक्रमों का आयोजन करने की सलाह दी गई है. ऐसे में किसी भी स्कूल को बंद नहीं किया गया है. 54 साल बाद देश में मॉक ड्रिल का आयोजन हो रहा है ऐसे में स्कूल जाने वाले बच्चों के अभिभावक काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं. प्रियंका ने बताया कि उनका बेटा मात्र 4 साल का है. जैसा माहौल आज देशभर में है उसको देखते हुए स्कूल भेजने में काफी डर तो लग रहा था, लेकिन स्कूल की तरफ से छुट्टी का कोई भी नोटिस नहीं आया. इसलिए बच्चों को स्कूल भेज दिया. चिंता बरकरार है जब वह घर वापस आ जाएगा तब शांति मिलेगी. दिल्ली में आज मॉक ड्रिल का आयोजन (SOURCE: ETV BHARAT)

