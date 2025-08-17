राजनांदगांव: इंसान के माथे पर जब सनक सवार हो जाता है तो वो हैवान बन जाता है. कुछ ऐसा ही हुआ खैरागढ़ में जहां एकतरफा इश्क में एक युवक ने युवती और उसके प्रेमी को मारने की खतरनाक साजिश रच डाली. साजिश भी ऐसी रची की अगर वो कामयाब हो जाता तो कई लोगों के चिथड़े उड़ जाते.

सनकी प्रेमी ने भेज दिया पार्सल बम: आरोप है कि सनकी प्रेमी ने वन साइडेड लव में असफल होने पर युवती और उसके पति को मौत के घाट उतारने का फैसला कर लिया. युवक ने अपने साथियों की मदद से पहले तो पार्सल बम तैयार किया फिर उसे युवती के घर भेज दिया.

होम थियेटर में बम प्लांट कर भेजा गिफ्ट: आरोपी युवक ने युवती और उसके पति को निशाना बनाने के लिए होम थियेटर खरीदा और उसमें बम फिट कर गिफ्ट पैक कर दिया. साजिश में किसी तरह का कोई लूप होल नहीं रहे इसके लिए आरोपियों ने पूरी प्लानिंग की. बम को होम थियेटर के भीतर फिट कर उसे सर्किट से कनेक्ट कर दिया.

एकतरफा इश्क में भेज दिया पार्सल बम (ETV Bharat)

गिफ्ट के भीतर था शक्तिशाली बम: आरोपियों ने गिफ्ट पैके के भीतर इस तरह से बम को डेटोनेटर की मदद से फिट किया कि एक शक्तिशाली धमाके के साथ फटे. गिफ्ट पर किसी को कोई शक नहीं हो इसके लिए आरोपियों ने गिफ्ट पैक के ऊपर फर्जी इंडिया पोस्ट का लोगो भी चिपकाया ताकि वो असली लगे.

कई मकान हो जाते जमींदोज: पुलिस ने बताया कि बम को बड़े ही शातिराना अंदाज में बनाया गया. अगर बम फट जाता तो कई मकान उसकी जद में आ जाते. गनीमत रही कि समय रहते आरोपी की खतरनाक साजिश का खुलासा हो गया. नहीं तो कई लोगों की जान इस साजिश की चपेट में आने से हो जाती.

आरोपी ने दोस्तों की मदद से पहुंचाया 'मौत का पार्सल': होम थियेटर में फिट किया गया बम का गिफ्ट पैक पार्सल जब आरोपी और उसका साथी लेकर घर पर पहुंचे तो वहां पीड़ित मौजूद था. पीड़ित को आरोपी ने बताया कि उसका पार्सल है. पीड़ित ने पार्सल रिसीव किया. पैक पर होम थियेटर लिखा था लेकिन जब पीड़ित ने पार्सल बॉक्स उठाया तो वो जरुरत से ज्यादा भारी लगा.

एकतरफा इश्क में भेज दिया पार्सल बम (ETV Bharat)

पीड़ित ने घर के भीतर आकर पार्सल को खोलना शुरु किया. पार्सल खोलते ही उसे एक नया और चमचमाता होम थियेटर मिला. होम थियेटर को चेक करने के दौरान पीड़ित ने देखा कि उसका पावर पिन टूटा पड़ा है. उसे कुछ शक हुआ. पीड़ित ने फिर अच्छे से पूरे होम थियेटर को चेक करना शुरु किया. पीड़ित को लगा कि जब पार्सल पूरी तरह से पैक था तो फिर प्लग कैसे अंदर होने के बावजूद भी टूट गया.

इस वजह से बच गई जान: चूकि पीड़ित पेशे से इलेक्ट्रिशियन है लिहाजा उसे पार्सल पर शक हो गया. खतरे को भांपते ही उसने होम थियेटर को धीरे धीरे कर खोलना शुरु किया. होम थियेटर की बॉडी खोलते ही उसके होश उड़ गए. होम थियेटर के भीतर कुछ ऐसा लगा था जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. पसीने से तरबतर पीड़ित ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और पुलिस को फोन किया.

एकतरफा इश्क में भेज दिया पार्सल बम (ETV Bharat)

खैरागढ़ पुलिस के उड़े होश: पीड़ित का फोन आते ही पुलिस की टीम दल बल के साथ मौके पर पहुंची. पीड़ित ने बताया कि गिफ्ट पैक में बम फिट है और उसे सर्किट से जोड़ा भी गया है. पुलिस ने बड़ी सावधानी के साथ फिर से गिफ्ट पैक को ओपन कराया और उसे देखा. पुलिस ने देखा कि होम थियेटर में लगे स्पीकर से डेटोनेटर और जिलेटन फिट किया गया है. जैसे ही कोई टूटा प्लग चेंज कर उसे बिजली बोर्ड से कनेक्ट करता बम एक धमाके के साथ उड़ जाता. पुलिस ने बताया कि बम इतना खतरनाक था कि कई मकान उसकी जद में आ जाते.

विस्फोटकों को इतने खतरनाक तरीके से फिट किया गया था कि जैसे ही कोई उसे बिजली से चलाने के लिए जोड़ता, बम फट जाता. बम में इस्तेमाल किए गए चीज इतने खतरनाक थे कि कई लोगों की मौत हो सकती थी. कई मकान भी इसकी चपेट में आकर जमींदोज हो जाते. हमने आरोपी और उसके साजिश में शामिल साथियों को गिरफ्तार कर लिया है. सभी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में साजिश रचने का केस दर्ज किया है. ये बहुत बड़ी साजिश थी जिसमें कई लोगों की जान जा सकती थी: लक्ष्य शर्मा, एसपी, खैरागढ़ छुईखदान गंडई

खैरागढ़ पुलिस ने किया खुलासा: एसपी लक्ष्य शर्मा ने बताया कि मास्टरमाइंड ने बम बनाने का तरीका इंटरनेट के जरिए सीखा और उसे अपने दोस्तों की मदद से तैयार किया. पुलिस ने बताया कि अगर पीड़ित से एक भी भूल हो जाती तो उसके चीथड़े उड़ जाते. पीड़ित चूकि पेशे से मकैनिक है लिहाजा उसने खतरे को भांप लिया और समय रहते साजिश का पर्दाफाश हो गया.

एकतरफा प्यार में 'रक्तचरित्र वाली साजिश' नाकाम: आरोपी पीड़ित की पत्नी से एकतरफा इश्क करता था. युवती को पाने में नाकाम होने पर उसने इस साजिश को अंजाम दिया. खैरागढ़ पुलिस ने जैसे ही इस साजिश का पर्दाफाश किया वैसे ही इलाके में सनसनी फैल गई. लोग दहशत में आ गए कि अगर सनकी युवक की साजिश कामयाब हो जाती तो कई लोगों के घर आज मातम का माहौल होता.

7 आरोपी पहुंचे सलाखों के पीछे: पुलिस ने इस केस में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए लोगों में बम तैयार करने वाला, फाइनेंसर और बम की डिलीवरी में मदद देने वाला शामिल है. फर्जी इंडिया पोस्ट का लोगो तैयार करने वाला आरोपी भी धरा गया है.

ठिकाने से बम बनाने का सामान भी बरामद: पुलिस ने आरोपियों के ठिकानों से 60 जिलेटिन स्टिक और दो डिटोनेटर बरामद किया. पुलिस अधीक्षक लक्ष्य विनोद शर्मा ने इस कार्रवाई को बड़ी सफलता बताया. एसपी ने कहा कि यह एक सुनियोजित हत्या की साजिश थी. समय रहते साजिश का पर्दाफाश होने से कई लोगों की जान बच गई. सभी आरोपियों पर हत्या की साजिश, विस्फोटक अधिनियम और आर्म्स एक्ट समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया.

एकतरफा प्यार में रची मौत वाली साजिश: आरोपी युवक युवती से इकतरफा इश्क करता था. युवती की शादी किसी और युवक से हो गई. इस बात से नाराज होकर युवक ने युवती के पति को मौत के घाट उतारने का मन बना लिया. हत्या के लिए उसने पार्सल बम बनाने की साजिश रची. बम को उसने दोस्त की मदद से युवती के पति तक भी पहुंचा दिया. गनीमत रही कि युवती का पति इलेक्ट्रिशियन का काम करता था लिहाजा उसे साजिश का पता चल गया. अगर थोड़ी भी चूक होती तो उसकी मौत निश्चित थी.





