क्या परबत्ता से कटेगा टिकट?, संजीव कुमार बोले-'लड़ाई मैं लड़ूंगा और जीत परबत्ता की होगी'

परबत्ता विधायक डॉ. संजीव ने कहा कि विकास पर कोई समझौता नहीं होगा. टिकट मिले न मिले, परबत्ता की सेवा करता रहूंगा. पढ़ें पूरी खबर

परबत्ता विधायक डॉ. संजीव कुमार
परबत्ता विधायक डॉ. संजीव कुमार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 17, 2025 at 3:08 PM IST

5 Min Read
खगड़िया: बिहार में अक्टूबर-नवंबर में संभावित विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है. खगड़िया जिले की परबत्ता विधानसभा इस बार हॉट सीट के रूप में उभर रही है. खगड़िया के परबत्ता से जदयू विधायक डॉ. संजीव कुमार लगातार मैदान में नजर आ रहे हैं.

'टिकट मेरे लिए सेकेंडरी': ईटीवी के सवाल पर डॉ. संजीव कुमार ने कहा कि मेरे लिए टिकट का कोई महत्व नहीं है, मैं सेवा के लिए राजनीति में हूं. जनता के हित में लगातार काम कर रहा हूं, टिकट मिले या न मिले, मैं परबत्ता की सेवा करता रहूंगा.

परबत्ता विधायक डॉ. संजीव कुमार (ETV Bharat)

'मैं टिकट का मोहताज नहीं हूं': टिकट कटने की अफवाहों पर उन्होंने फिर दोहराया कि मैं टिकट का मोहताज नहीं हूं, परबत्ता का हूं और परबत्ता मेरा है. लड़ाई मैं लड़ूंगा और जीत परबत्ता की होगी. इस बार सारे रिकॉर्ड टूटेंगे.

अपने ही सरकार के नेताओं पर लगाए आरोप: डॉ. संजीव कुमार ने ईटीवी से बातचीत में कहा कि उनकी ही सरकार के कुछ नेता उनके विकास कार्यों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग यह नहीं पचा पा रहे हैं कि परबत्ता में इतना विकास कैसे हो रहा है, इसलिए वे योजनाओं में अड़चन डालते हैं.

मेडिकल कॉलेज को लेकर नाराजगी: खगड़िया में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज को लेकर डॉ. संजीव ने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि यह कॉलेज महेशखूंट के पास बनना चाहिए था, ताकि ट्रॉमा सेंटर की सुविधा पटना से किशनगंज तक के लोगों को मिल सके, लेकिन कुछ गठबंधन नेता इसे राजनीतिक लाभ के लिए इधर-उधर घुमा रहे हैं.

"मैं चाहता हूं कि प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज महेशखूंट के पास बने, ताकि पटना से किशनगंज तक लोगों को ट्रॉमा सेंटर की सुविधा मिले, लेकिन गठबंधन के कुछ नेता इसे गलियों में ले जाकर राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं." - डॉ. संजीव कुमार, जदयू विधायक, परबत्ता

अधिकारियों का साथ नहीं मिला: उन्होंने साफ कहा कि यदि कुछ अधिकारी उनका सहयोग नहीं करते, तो उनकी ही सरकार के लोग एक भी विकास कार्य नहीं होने देते. पिछले पांच वर्षों में उन्होंने परबत्ता में 300 से अधिक सड़कों का निर्माण कराया है, लेकिन यह सब अधिकारियों की मदद से ही संभव हो पाया

विकास पर होगा फोकस: जब पूछा गया कि इस बार वह किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे तो डॉ. संजीव ने कहा कि उनका मुद्दा होगा विकास, परबत्ता का स्वाभिमान, जातिवाद का अंत, और ईमानदारी. उन्होंने यह भी कहा कि वह परबत्ता की मिट्टी से जुड़े हैं और क्षेत्र के सम्मान के लिए लड़ेंगे.

परबत्ता में दिलचस्प होगी राजनीतिक लड़ाई: जहां अन्य क्षेत्रों में नेता एक-दूसरे से मुकाबला करने में लगे हैं, वहीं परबत्ता में फिलहाल एकतरफा सक्रियता देखने को मिल रही है. डॉ. संजीव कुमार के खिलाफ किसी मजबूत विपक्षी चेहरे का सामने न आना और एनडीए की चुप्पी इस सीट को और भी रोमांचक बना रही है.

क्या विपक्ष ने परबत्ता से हाथ खींच लिया?: इस सीट पर विपक्ष की चुप्पी और मैदान में किसी बड़े चेहरे की गैरमौजूदगी ने राजनीतिक अटकलों को हवा दे दी है. विपक्षी पार्टियों के नेता अब तक क्षेत्र में सक्रिय नहीं हुए हैं, जिससे यह सवाल उठने लगा है कि क्या विपक्ष ने परबत्ता को पहले ही छोड़ दिया है या कोई बड़ी रणनीति तैयार कर रहा है.

एनडीए सम्मेलन रद्द, टिकट पर सवाल: हाल ही में जिले की अन्य विधानसभाओं में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुए, लेकिन परबत्ता में यह सम्मेलन अचानक रद्द कर दिया गया. इससे अटकलें तेज हैं कि कहीं विधायक डॉ. संजीव कुमार का टिकट कटने की संभावना तो नहीं है. हालांकि इस पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

