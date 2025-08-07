Essay Contest 2025

गाजियाबाद जेल में बनेगा पैरामेडिकल प्रशिक्षण केंद्र, अब जेल में बंद कैदी करेंगे ये कोर्स - PARAMEDICAL TRAINING CENTER IN JAIL

गाजियाबाद जिला कारागार में अब बंदियों को पैरामेडिकल का प्रशिक्षण दिया जाएगा.

गाजियाबाद जेल में बनेगा पैरामेडिकल प्रशिक्षण केंद्र
गाजियाबाद जेल में बनेगा पैरामेडिकल प्रशिक्षण केंद्र (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 7, 2025 at 4:16 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: जिला कारागार गाजियाबाद में बंद बंदियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार जेल प्रशासन द्वारा पहल की जा रही है. जेल प्रशासन का प्रयास है कि बंदियां को जेल में रहने के दौरान प्रशिक्षित कर हुनरमंद बनाया जाए. गाजियाबाद की जेल में अब बंदियों को पैरामेडिकल की ट्रेनिंग दी कराई जाएगी. सामाजिक संस्था के माध्यम से जेल परिसर में पैरामेडिकल ट्रेनिंग सेंटर स्थापित होगा. पैरामेडिकल ट्रेनिंग सेंटर में ऐसे बंदी जिनका 12वीं कक्षा में विज्ञान विषय रहा है उनको पहले बैच में शामिल किया जाएगा.

जेल प्रशासन का प्रयास है कि जेल में मौजूद बंदियों को किसी न किसी एक्टिविटी में व्यस्त रखा जाए. ऐसा इसलिए की जेल में बंद बंदियों के व्यवहार में सुधार और उनकी मानसिकता को सकारात्मक बनाया जा सके. विभिन्न एक्टिविटीज में शामिल होने से जहां एक तरफ बंदियों की मानसिक स्थिति और व्यवहार में सुधार होता है तो वहीं दूसरी तरफ हुनरमंद बनने के बाद आत्मविश्वास भी बढ़ता है.

गाजियाबाद जेल में बनेगा पैरामेडिकल प्रशिक्षण केंद्र (ETV Bharat)

जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा का कहना है, "जिला कारागार गाजियाबाद में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण जेल में बंद बंदियों को उपलब्ध कराए जाते हैं. सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर आदि से संबंधित प्रशिक्षण जेल में दिए जाते हैं. सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराए जाते हैं. जेल प्रशासन द्वारा एनजीओ के साथ मिलकर जेल परिसर में पैरामेडिकल के लिए ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा. पैरामेडिकल ट्रेनिंग सेंटर शुरू होने के बाद 30 बंदियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा. प्रशिक्षण पूर्ण होने पर बंदियों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा. ताकि रिहाई के बाद बंदी खुद को समाज में स्थापित करने और रोजगार प्राप्त करने में कामयाब हो सके."

बता दें कि जिला कारागार में पैरामेडिकल ट्रेनिंग पूर्ण करने के बाद बंदियों को जेल में मौजूद अस्पताल में इंटर्नशिप आदि भी कराई जाएगी. जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा का कहना है, कि बंदी जेल परिसर में रहकर ही पैरामेडिकल ट्रेनिंग के पश्चात जेल से रिहाई के बाद उस एक्सपीरियंस के आधार पर अस्पताल आदि में आसानी से नौकरी हासिल कर सकें.'' जेल प्रशासन का कहना है कि पहले बैच में 30 बंदियों को योग्यता के आधार पर शामिल किया जाएगा. आने वाले समय में जरूरत के अनुसार बैच की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी.

