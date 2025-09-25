ETV Bharat / state

स्वामी दयानंद अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ की सांकेतिक हड़ताल, मरीजों की बढ़ी मुश्किलें

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम के अस्पताल स्वामी दयानंद अस्पताल में पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ ने सांकेतिक हड़ताल कर अपनी नाराज़गी जताई. स्टाफ का कहना है कि अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन पिछले कई वर्षों से स्टाफ की संख्या नहीं बढ़ाई गई. अस्पताल में रोज़ाना करीब 3200 ओपीडी मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, जिससे मौजूदा स्टाफ पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है. पैरामेडिकल स्टाफ की सांकेतिक हड़ताल: नर्सिंग एसोसिएशन अध्यक्ष पुनीत उपाध्याय ने चेतावनी दी कि यदि नगर निगम ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो वे मजबूरन पूर्ण हड़ताल करेंगे. उन्होंने कहा, स्टाफ स्ट्रेंथ बढ़ाए बिना हालात सुधरने वाले नहीं हैं. यह सिर्फ स्टाफ की ही नहीं बल्कि मरीजों के जीवन से जुड़ा सवाल है. वहीं, एसोसिएशन की महासचिव नम्रता ने कहा कि विभागीय कार्यभार और मरीजों की संख्या हर साल बढ़ रही है, लेकिन भर्ती रुकी हुई है. इसके चलते नर्सिंग स्टाफ पर काम का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है.

