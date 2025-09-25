स्वामी दयानंद अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ की सांकेतिक हड़ताल, मरीजों की बढ़ी मुश्किलें
दिल्ली नगर निगम के अस्पताल स्वामी दयानंद अस्पताल में पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ ने सांकेतिक हड़ताल कर अपनी नाराज़गी जताई.
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम के अस्पताल स्वामी दयानंद अस्पताल में पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ ने सांकेतिक हड़ताल कर अपनी नाराज़गी जताई. स्टाफ का कहना है कि अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन पिछले कई वर्षों से स्टाफ की संख्या नहीं बढ़ाई गई. अस्पताल में रोज़ाना करीब 3200 ओपीडी मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, जिससे मौजूदा स्टाफ पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है.
पैरामेडिकल स्टाफ की सांकेतिक हड़ताल: नर्सिंग एसोसिएशन अध्यक्ष पुनीत उपाध्याय ने चेतावनी दी कि यदि नगर निगम ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो वे मजबूरन पूर्ण हड़ताल करेंगे. उन्होंने कहा, स्टाफ स्ट्रेंथ बढ़ाए बिना हालात सुधरने वाले नहीं हैं. यह सिर्फ स्टाफ की ही नहीं बल्कि मरीजों के जीवन से जुड़ा सवाल है. वहीं, एसोसिएशन की महासचिव नम्रता ने कहा कि विभागीय कार्यभार और मरीजों की संख्या हर साल बढ़ रही है, लेकिन भर्ती रुकी हुई है. इसके चलते नर्सिंग स्टाफ पर काम का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है.
अस्पताल में स्टाफ की भारी कमी: अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. नरोत्तम दास ने भी माना कि अस्पताल में स्टाफ की भारी कमी है. उन्होंने कहा कि स्वीकृत पदों की तुलना में मौजूदा स्टाफ काफी कम है. फिलहाल अस्पताल में 159 स्टाफ कार्यरत हैं, जबकि 227 की आवश्यकता है यानी करीब 68 स्टाफ की कमी है. इस कमी को दूर करने के लिए निगम और उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया है.
दिल्ली निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह और स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष सत्य शर्मा ने भी हाल ही में अस्पताल का दौरा किया और स्टाफ की समस्याएं सुनी थीं. फिलहाल, इस सांकेतिक हड़ताल से अस्पताल में मरीजों की परेशानियां बढ़ गई हैं.
