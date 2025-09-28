ETV Bharat / state

हेल्थ टिप्स: स्ट्रेस या हादसे से किसी भी उम्र में आ सकता है लकवा, उपचार में फिजियोथेरेपी से मिलती है मदद

फिजियोथेरेपी के तहत लकवाग्रस्त रोगी की मांसपेशियों को मजबूत करने का काम किया जाता है, ताकि तंत्रिका तंत्र सही काम करने लगे.

Physiotherapist performing physiotherapy
फिजियोथेरेपी करती चिकित्सक (ETV Bharat Ajmer)
अजमेर: लकवा एक गंभीर बीमारी है. इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है. शरीर के जिस हिस्से में लकवा है, उस हिस्से की मांसपेशियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि उनका मूवमेंट तक बंद हो जाता है. स्ट्रेस या हादसे के कारण लकवा किसी भी उम्र में आ सकता है. इसका इलाज काफी लंबा चलता है. इसके साथ फिजियोथेरेपी भी उपचार में कारगर साबित हो रही है. अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर कुसुम मीणा से जानते हैं कि लकवाग्रस्त मरीजों को ठीक होने के लिए फिजियोथेरेपी कैसे मदद करती है.

लकवा होने के कारण: डॉक्टर कुसुम मीणा ने बताया कि विगत एक दशक में लकवे के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है. लकवा किसी भी उम्र में आ सकता है. शरीर लकवाग्रस्त होने के कई प्रमुख कारण हैं. किसी हादसे की वजह से सिर या पीठ की हड्डी में गंभीर चोट आने, हाई ब्लड प्रेशर के कारण ब्रेन हेमरेज और ब्रेन स्ट्रोक के चलते लकवा आ सकता है. अनियमित जीवन शैली में अधिक तनाव के कारण भी लगवा आ सकता है. शरीर के प्रत्येक अंग को कमांड (आदेश) मस्तिष्क देता है. तंत्रिका तंत्र अंगों की मांसपेशियों तक आदेश को पहुंचाती हैं. जिससे अंगों का मूवमेंट होता है, लेकिन मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के बीच तारतम्य टूट जाने से शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है. लकवाग्रस्त अंगों तक रक्त का बहाव नहीं हो पाता और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं.

लकवे के उपचार में कैसे मददगार होती है​ फिजियोथेरेपी, देखें वीडियो (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: राजस्थानः आईआईटी जोधपुर ने स्पाइन इंजरी, ब्रेन स्टॉक से लकवे के शिकार मरीजों को थेरेपी देने के लिए बनाया रोबोट

रोगी की स्थिति को देखकर दी जाती है फिजियोथेरेपी: डॉक्टर कुसुम मीणा ने बताया कि हड्डियों पर चढ़े मांस के कारण ही हड्डियों के जोड़ का मूवमेंट हो पाता है. लकवा आने पर मरीज को तुरंत चिकित्सक को दिखाना चाहिए. न्यूरो फिजिशियन लकवाग्रस्त मरीज को उसकी परिस्थिति के अनुसार उपचार देते हैं. साथ ही मरीज को फिजियोथेरेपी के लिए भी कहते हैं. यहीं से फिजियोथेरेपिस्ट का कार्य शुरू होता है. फिजियोथेरेपी के लिए आने वाले मरीज का पहले पूर्ण परीक्षण होता है. मसलन उसका मस्तिष्क की अवस्था कैसी है? वह कितना रेस्पॉन्स दे पा रहा है. इन सब का विश्लेषण करने के बाद ही मरीज को उसकी स्थिति के अनुसार फिजियोथेरेपी जाती है.

Paralysis Treatment
फिजियोथेरेपी से लकवे का इलाज (ETV Bharat GFX)

पढ़ें: World Stroke Day 2023 : कैसे बचें लकवा की बीमारी से? उठाएं ये प्राथमिक कदम - paralysis disease

फिजियोथेरेपी से आती है मांसपेशियों में ताकत: डॉ मीणा बताती हैं कि लकवाग्रस्त हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत करने के उद्देश्य से मरीज को फिजियोथेरेपी दी जाती है. ताकि मांसपेशियां मजबूत होने पर तंत्रिका तंत्र सही काम करने लगे. उन्होंने बताया कि लकवाग्रस्त मरीज का ठीक होना, उसके रोग की गंभीरता पर निर्भर है. कई लोग 100 फीसदी ठीक हो जाते हैं, तो किसी मरीज की स्थित गंभीर होने पर उसे ठीक होने में काफी वक्त लगता है. उन्होंने बताया कि लकवा ग्रस्तमरीज के परिजन को भी फिजियोथेरेपी से संबंधित कुछ जरूरी एक्सरसाइज सिखाई जाती हैं. मसलन जोड़ों को गतिमान रखना (रेंज ऑफ मोशन). इसमें हाथ-पैरों के जोड़ की मूवमेंट करवाई जाती है. दिन में कितनी बार करवानी है कि यह मरीज की स्थिति पर निर्भर करता है.

पढ़ें: सर्दी में बढ़ रहे लकवा, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मामले, विशेषज्ञों से जानें बचाव के उपाय

यह थेरेपी भी जरूरी: उन्होंने बताया कि लकवाग्रस्त मरीज जिनका अधिक समय पलंग पर लेटे हुए ही बीतता है. ऐसे मरीजों को विशेष देखभाल की जरूरत होती है. ज्यादातर समय लेटे रहने से मरीज के पिछले हिस्से में अधिक दबाव और नमी के कारण छाले होने लगते हैं, जो गहरे जख्म बन जाते हैं. इसलिए मरीज के परिजनों को सिखाया जाता है कि रोगी को कितनी बार किस तरह से करवट दिलवाई जाए. ताकि छालों से बचा जा सके. इसी तरह ज्यादातर बेड पर लेटे रहने से मरीज को श्वास लेने में भी दिक्कत होती है. इसलिए मरीज को विश्वास के लिए थेरेपी दी जाती है. वहीं उसके परिजन को भी थेरेपी के बारे में बताया जाता है. गहरी सांस (डीप ब्रीथिंग) स्पायरो मीटर उपयोगी यंत्र है, जो रोगी स्पायरो मीटर नहीं खरीद पाते हैं, उन्हें गुब्बारे फुला कर बताया जाता है.

