ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में 9वीं के 60 फीसदी छात्रों को नहीं आता 7 का पहाड़ा, आंखें खोल देगी ये रिपोर्ट - PARAKH 2024 MP EDUCATION

Published : July 14, 2025 at 5:07 PM IST

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

भोपाल: मध्य प्रदेश में मोहन सरकार स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सारे जतन कर रही है. जर्जर स्कूलों को बदलकर वहां करोड़ो रुपये से बड़े-बड़े सांदीपनि स्कूल बनाए जा रहे हैं. इन स्कूलों में बच्चे गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा ग्रहण करें, इसके लिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की गई है. सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं तक के छात्रों को मध्याह्न भोजन और यूनिफॉर्म की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है. इसके बावजूद प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था देश में प्रदेश को शर्मसार कर रही है. इसका खुलासा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई परख 2024 की रिपोर्ट में हुआ है.

सर्वे में इन कक्षा के बच्चों को किया गया था शामिल

केंद्रीय स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 की रिपोर्ट जारी की गई है. इसमें कक्षा 3, 6 और 9 के विद्यार्थियों को शामिल किया गया था. इसके तहत कक्षा 3 के 1992, कक्षा 6 के 1,737 और कक्षा 9 के 2010 स्कूलों में सर्वेक्षण किया गया. इस सर्वेक्षण में तीनों की कक्षाओं के करीब 1.40 लाख बच्चों को शामिल किया गया था. इसका उद्देश्य क्रमशः कक्षा 3, 6 और 9 के लिए जिला स्तर पर आधारभूत, प्रारंभिक और मध्य चरणों के अंत में दक्षताओं के विकास में आधारभूत प्रदर्शन को समझना था.

69 प्रतिशत विद्यार्थी नहीं कर पाते दशमलव का इस्तेमाल (ETV Bharat)

60 प्रतिशत बच्चों को नहीं आता पहाड़ा

PARAKH (Performance Assessment, Review, and Analysis of Knowledge for Holistic Development) 2024 की रिपोर्ट में बताया गया है कि कक्षा 9वीं के 48 प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं, जो अपने पाठ को पढ़ और समझ नहीं सकते हैं. वहीं 69 प्रतिशत विद्यार्थी तो अनुपात और दशमलव का इस्तेमाल करना भी नहीं जानते हैं. 64 प्रतिशत विद्यार्थियों में रेखा, कोण, त्रिभुज और 69 प्रतिशत को भिन्न व पूर्णांक की समझ भी नहीं है.