पैराग्लाइडर्स पायलट बनने का सुनहरा मौका, समझें इसकी बारीकियां, जानिए कैसे मिलता है लाइसेंस - TEHRI LAKE ADVENTURE TOURISM

टिहरी में पैराग्लाइडिंग ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 19, 2025 at 1:45 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 1:50 PM IST 4 Min Read

धनौल्टी: उत्तराखंड में युवाओं को साहसिक खेलों की गतिविधियों का अभ्यास कराकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने की कोशिश की जा रही है. इसी कड़ी में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद अब प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर युवा पैराग्लाइडर्स को टेंडम पायलट बनने का एक सुनहरा मौका दे रहा है. इसके लिए 100 घंटे का फ्लाइंग टाइम होना चाहिए. जिसके बाद वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकेगा. टिहरी में सिखाई जा रही पैराग्लाइडिंग की बारीकियां: दरअसल, टिहरी के कोटी कॉलोनी में 10 दिवसीय पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण शिविर चल रहा है. जिसमें पैराग्लाइडर्स अनुभवी प्रशिक्षकों के साथ पैराग्लाइडिंग की बारीकियों को सीख रहे हैं. महाराष्ट्र से आए मुख्य प्रशिक्षक तानाजी ताकवे की अध्यक्षता में यह प्रशिक्षण शिविर किया जा रहा है. प्रशिक्षण शिविर में महाराष्ट्र के अक्षय कोंद्रा और बागेश्वर के हिमांशु राज धोकटी अनुभवी प्रशिक्षक के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं. पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण शिविर में उड़ान भरते पैराग्लाइर (वीडियो सोर्स- ETV Bharat) "प्रशिक्षण शिविर में टिहरी जिले से 5, देहरादून से 1, उत्तरकाशी से 2, बागेश्वर और भीमताल से 1-1 युवा पैराग्लाइडर का चयन हुआ, जिन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है. सभी पैराग्लाइडर्स को प्रशिक्षण के दौरान कुठा फ्लाइंग प्वाइंट और प्रताप नगर प्वाइंट से फ्लाई करवाया जा रहा है. जिसमें पैराग्लाइडिंग लैंडिंग, टेक ऑफ और हवा के वेरिएशन की जानकारी दी जा रही है. साथ ही उन्हें टेंडम पायलट के तौर पर तैयार किया जा रहा है."- हिमांशु, पैराग्लाइडर ट्रेनर

Last Updated : May 19, 2025 at 1:50 PM IST