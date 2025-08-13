नैनीताल: उत्तराखंड के आसमान में जल्द ही युवाओं के सपने रंगीन पंखों के साथ उड़ान भरेंगे. दरअसल, प्रदेश में पर्यटन को नई ऊंचाई देने के लिए सितंबर से जिलेवार पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे. खास बात यह है कि ट्रेनिंग देने स्विट्जरलैंड या तुर्किए के एसोसिएशन ऑफ पैराग्लाइडिंग पायलट एंड ट्रैकर (APPI) के विशेषज्ञ उत्तराखंड आएंगे.

पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि राज्य में ऊंची चोटियों और मनोहारी घाटियों में पैराग्लाइडिंग के अपार अवसर हैं. योजना के तहत दो चरणों में 20-20 दिन का प्रशिक्षण होगा. पहले चरण में 141 ऐसे युवाओं को मौका मिलेगा, जिनके पास पहले से पैराग्लाइडिंग का अनुभव या जानकारी है. प्रशिक्षण के बाद पर्यटन विकास विभाग लाइसेंस जारी करेगा, जिससे ये टेंडम पायलट बनकर दूरदराज के पर्वतीय क्षेत्रों में भी पैराग्लाइडिंग केंद्र स्थापित कर सकेंगे. फिलहाल पहले चरण में युवाओं की ट्रेनिंग चंपावत में होगी.

स्विट्जरलैंड या तुर्की के पैराग्लाइडर पायलट उत्तराखंड के युवाओं को पैराग्लाइडिंग सिखाएंगे (VIDEO- ETV Bharat)

पर्यटन सचिव ने बताया कि अब तक युवाओं को इस ट्रेनिंग के लिए हिमाचल प्रदेश जाना पड़ता था. लेकिन अब यह सुविधा प्रदेश में ही मिलेगी. गर्ब्याल ने बताया कि मॉनसून खत्म होते ही योजना को जमीन पर उतारा जाएगा. आने वाले समय में उत्तराखंड के युवा न केवल रोमांच की ऊंचाइयों को छूएंगे, बल्कि अपने गांव-घर में ही रोजगार के नए आसमान तलाश पाएंगे. जिससे उत्तराखंड के गांव से हो रहे पलायन पर भी रोक लगेगी.

सचिव धीरज सिंह गर्ब्याल ने बताया युवाओं को प्रशिक्षण लेने के लिए किसी दूसरे राज्य या जिलों की तरफ रुख नहीं करना पड़ेगा. सभी को उनके गृह क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके बाद उन्हें अपने क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मौका मिलेगा. जिससे युवाओं को घर बैठे रोजगार मिलेगा. इसके लिए सरकार करीब एक करोड़ रुपए की मदद भी करने जा रही है.

अभी तक नहीं मिल पाए कमर्शियल लाइसेंस: बता दें कि जरूरत के अनुसार अभी तक पैराग्लाइडिंग के लिए कमर्शियल लाइसेंस युवाओं को नहीं मिल पाए हैं क्योंकि P1, P2 के कोर्स के बाद एसआईवी का कोर्स कराने के बाद 100 आवर्स की फ्लाइंग अनिवार्य है, जो युवा पूरी नहीं कर पाते थे. दूसरी मामला ये भी है कि APPI के मानकों के अनुसार 50 फ्लाइंग पूरी करने के बाद एग्जाम पास करना होता है. जिसके बाद ही उन्हें कमर्शियल लाइसेंस मिलता है. ये व्यवस्था अभी तक उत्तराखंड में जारी नहीं हो पाई.

