शिमला: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में स्थित अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है. संस्थान के ट्रेनर गिमनर में लाहौल घाटी की शिंकुला दर्रे के ऊपर स्थित माउंट ईस्ट शिंकुन चोटी से अकेले पैराग्लाइडर से उड़ान भरी है. उड़ान भरने के 15 मिनट बाद ट्रेनर गिमनर ने बस कैंप पर सफलता पूर्वक लैंडिंग भी की है. अब ट्रेनर गिमनर देश के पहले युवा बन गए हैं, जिन्होंने इतनी ऊंची चोटी से सोलो पैराग्लाइडिंग सफलतापूर्वक की है.

अटल बिहारी वाजपेई पर्वतारोहण संस्थान के पैराग्लाइडिंग ट्रेनर गिमनर ने हिमाचल में पहली बार 6 हजार 80 मीटर (19947.51 फीट) ऊंची माउंट ईस्ट शिंकुन चोटी से सोलो (अकेले) पैराग्लाइडिंग की उड़ान भरी थी. ये उपलब्धि संस्थान के 217वें एडवांस पर्वतारोहण प्रशिक्षण के दौरान हासिल की गई. इस ट्रेनिंग में देशभर से आए 58 प्रशिक्षुओं ने हिस्सा लिया. इस दौरान 6 हजार 80 मीटर ऊंची माउंट ईस्ट शिंकुन चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की गई और प्रशिक्षण में हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागियों को पर्वतारोहण की बारीकियों से भी अवगत करवाया गया.

उड़ान भरते हुए पैराग्लाइडर गिमनर (ETV Bharat)

माउंट ईस्ट शिंकुन चोटी पर लगा ट्रेनिंपग कैं

गौर रहे कि पर्वतारोहण संस्थान मनाली ने लाहौल स्पीति स्थित जिस्पा प्रशिक्षण केंद्र में ये ट्रैनिंग कैंप आयोजित किया था, जिसमें पर्वतारोहण और पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण दिया गया. 30 जून से 20 जुलाई तक चले इस प्रशिक्षण में 52 प्रशिक्षुओं ने लाहौल स्पीति के शिंकुला दर्रे के पास स्थित माउंट ईस्ट शिंकुन चोटी पर चढ़ाई की, जिनमें 7 महिला प्रशिक्षु भी शामिल रहीं. इस अभियान में संस्थान के 13 ट्रेनर भी शामिल रहे.

गिमनर ने माउंट ईस्ट शिंकुन पीक से भरी उड़ान (मनाली पर्वतारोहण संस्थान)

15 मिनट तक आसमान में भरी उड़ान

पैराग्लाइडिंग पायलट गिमनर जिला कुल्लू के पिरडी गांव के रहने वाले हैं और उनकी उम्र अभी 28 साल की है. वो साल 2016 से ही अटल बिहारी वाजपेई पर्वतारोहण संस्थान में ट्रेनर के रूप में कार्य कर रहे हैं. पैराग्लाइडिंग पायलट गिमनर ने बताया कि सभी प्रशिक्षुओं के साथ सफलतापूर्वक इस चोटी पर चढ़ाई की गई. वहीं, पर्वतारोहण के प्रति लोगों का जुनून बढ़ सके. इसके लिए यहां से उड़ान भरने का फैसला लिया. हालांकि इतनी ऊंचाई पर उड़ान भरना भी आसान काम नहीं था. इसके लिए 12 दिनों तक शिंकुला दर्रे पर बनाए गए बेस कैंप पर ही अभ्यास किया और वातावरण को भी अच्छी तरह से समझा. जब हम अपनी टीम के साथ चोटी पर पहुंचे तो सभी साथियों का हौसला बढ़ाने के लिए यहां से उड़ान भरी. करीब 15 मिनट तक आसमान में उड़ान भरते रहे और उसके बाद वापस शिंकुला दर्रे में बनाए गए बेस कैंप पर लैंडिंग कर गए.

माउंट एवरेस्ट से है उड़ाने भरने का सपना

पैराग्लाइडिंग पायलट गिमनर ने बताया कि 'इससे पहले हिमाचल प्रदेश में धौलाधार रेंज की पहाड़ियों से भी सफलतापूर्वक पैराग्लाइडिंग कर चुका हूं. इसके अलावा विदेश में श्रीलंका, कंबोडिया और नेपाल की ऊंची चोटियों पर भी सफलतापूर्वक पैराग्लाइडिंग की है. अब अपने आप को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के लिए भी तैयार कर रहे हैं. मेरा सपना माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई कर वहां से भी पैराग्लाइडिंग करने का है. उत्तरी हिमालय के पहाड़ काफी सुंदर है और पर्वतारोहण के प्रति भी लोगों का काफी अधिक जज्बा है. ऐसे में लोग अधिक से अधिक पर्वतारोहण की बारीकियां को सीख सकें, इसके लिए वह संस्थान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं.'

गौर रहे कि अटल बिहारी वाजपेई पर्वतारोहण संस्थान में लोगों को पर्वतारोहण और पहाड़ों कर रेस्क्यू के गुर सिखाए जाते हैं. इसके अलावा यहां पर रिवर राफ्टिंग का भी कोर्स करवाया जाता है. पुलिस, होमगार्ड, सेना के जवान भी इस संस्थान में पर्वतारोहण और पहाड़ों पर किस तरह से लोगों को रेस्क्यू किया जा सके. इसके उचित प्रबंधन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं. संस्थान में युवाओं को पैराग्लाइडिंग की भी ट्रेनिंग दी जाती है. रिवर राफ्टिंग का भी कोर्स करवाया जाता है, ताकि युवा इन साहसिक खेलों के माध्यम से अपने लिए रोजगार के साधन भी तलाश कर सकें.

संस्थान ने किया विशेष रूप से सम्मानित

संस्थान के निदेशक अविनाश नेगी ने बताया कि 'ट्रेनर गिमनर ने चोटी से 15 मिनट की उड़ान भरी. उन्होंने 4200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बेस कैंप में सफल लैंडिंग करते हुए यह कीर्तिमान स्थापित किया. अटल बिहारी बाजपेई पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान मनाली में आयोजित 217 वें पर्वतारोहण प्रशिक्षण के समापन समारोह में सभी प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र दिए गए. इस दौरान रिकॉर्ड बनाने वाले प्रशिक्षक गिमनर को संस्थान ने विशेष रूप से सम्मानित भी किया है.'

