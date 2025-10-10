ETV Bharat / state

हाथों में नोटों की गड्डी लेकर पप्पू यादव बांट रहे थे रुपया, FIR दर्ज

पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव वैशाली जिले के सहदेई प्रखंड क्षेत्र के गनियारी गांव में कटाव पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत की. साथ ही 4- 4 हजार रुपये बाढ़ पीड़ितों बीच बांटे.

पप्पू यादव ने कटाव पीड़ितों के बीच बांटे पैसे: इस दौरान पप्पू यादव ने सांसद चिराग पासवान और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय पर भी जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि लगातार लोगों का घर कट रहा है, लेकिन अभी तक किसी नेता ने इनकी सुधी नहीं ली है और चुनाव में व्यस्त हैं. प्रशासन ने भी इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया है.

"आचार संहिता है लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, इसलिए मैं यहां आया हूं. लोग बेघर हो गए हैं. उन्हें देखने वाला कोई नहीं है. मेरे दिए गए पैसे से ये लोग कम से कम एक तिरपाल तो खरीद सकते हैं, जिससे कुछ दिन ये लोग जी सकते हैं."- पप्पू यादव, पूर्णिया सांसद

देखें वीडियो (ETV Bharat)

पप्पू यादव के खिलाफ FIR दर्ज: पप्पू यादव ने साफ-साफ कहा कि वह गरीब की मदद करते रहेंगे जिसको जो करना है वह करे. सांसद कहा कि गनियारी में कटाव से 150 से 200 परिवार बेघर हो गए हैं. वहीं आचार संहिता के दौरान पप्पू यादव के द्वारा कटाव पीड़ितों के बीच पैसा बांटने का मामला संज्ञान मे आने के बाद महनार एसडीओ नीरज कुमार सिन्हा ने सहदेई बुजुर्ग के सीओ अनुराधा सिंह के आवेदन पर थाने में प्राथमिकी दर्ज किया है.

पप्पू यादव की सफाई: वहीं मामले के तूल पकड़ने के बाद पप्पू यादव के तेवर में नरमी आई और उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि "मेरा उद्देश्य किसी को प्रभावित करना या कोई नियम तोड़ना नहीं था, बल्कि 'मानवता के नाते' यह मदद की है. जब लोग अपने घरों से बेघर हो रहे हैं, तो एक नेता का कर्तव्य है कि वह उनके साथ खड़ा रहे." वहीं कटाव पीड़ितों ने पप्पू यादव की जमकर प्रशंसा की है.