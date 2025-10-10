ETV Bharat / state

हाथों में नोटों की गड्डी लेकर पप्पू यादव बांट रहे थे रुपया, FIR दर्ज

चुनाव की घोषणा होने के साथ ही बिहार में आचार संहिता लागू है. इसके बावजूद पप्पू यादव ने कटाव पीड़ितों के बीच पैसे बांटे. पढ़ें

Pappu Yadav distributed money
पप्पू यादव ने कटाव पीड़ितों के बीच बांटे पैसे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 10, 2025 at 5:11 PM IST

3 Min Read
पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव वैशाली जिले के सहदेई प्रखंड क्षेत्र के गनियारी गांव में कटाव पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत की. साथ ही 4- 4 हजार रुपये बाढ़ पीड़ितों बीच बांटे.

पप्पू यादव ने कटाव पीड़ितों के बीच बांटे पैसे: इस दौरान पप्पू यादव ने सांसद चिराग पासवान और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय पर भी जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि लगातार लोगों का घर कट रहा है, लेकिन अभी तक किसी नेता ने इनकी सुधी नहीं ली है और चुनाव में व्यस्त हैं. प्रशासन ने भी इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया है.

"आचार संहिता है लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, इसलिए मैं यहां आया हूं. लोग बेघर हो गए हैं. उन्हें देखने वाला कोई नहीं है. मेरे दिए गए पैसे से ये लोग कम से कम एक तिरपाल तो खरीद सकते हैं, जिससे कुछ दिन ये लोग जी सकते हैं."- पप्पू यादव, पूर्णिया सांसद

देखें वीडियो (ETV Bharat)

पप्पू यादव के खिलाफ FIR दर्ज: पप्पू यादव ने साफ-साफ कहा कि वह गरीब की मदद करते रहेंगे जिसको जो करना है वह करे. सांसद कहा कि गनियारी में कटाव से 150 से 200 परिवार बेघर हो गए हैं. वहीं आचार संहिता के दौरान पप्पू यादव के द्वारा कटाव पीड़ितों के बीच पैसा बांटने का मामला संज्ञान मे आने के बाद महनार एसडीओ नीरज कुमार सिन्हा ने सहदेई बुजुर्ग के सीओ अनुराधा सिंह के आवेदन पर थाने में प्राथमिकी दर्ज किया है.

पप्पू यादव की सफाई: वहीं मामले के तूल पकड़ने के बाद पप्पू यादव के तेवर में नरमी आई और उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि "मेरा उद्देश्य किसी को प्रभावित करना या कोई नियम तोड़ना नहीं था, बल्कि 'मानवता के नाते' यह मदद की है. जब लोग अपने घरों से बेघर हो रहे हैं, तो एक नेता का कर्तव्य है कि वह उनके साथ खड़ा रहे." वहीं कटाव पीड़ितों ने पप्पू यादव की जमकर प्रशंसा की है.

Pappu Yadav distributed money
पीड़ितों के बीच पप्पू यादव ने बांटा पैसा (ETV Bharat)

"पप्पू यादव मदद कर रहे हैं, कोई मदद के लिए नहीं आया. सबका मकान ढह गया, जमीन भी चली गई. अभी तीन-चार हजार रुपये दे रहे हैं, कुछ तो मदद होगा."- अवधेश राय, कटाव पीड़ित

क्या कहता है नियम?: आदर्श आचार संहिता लगने के साथ ही यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि कोई भी सांसद, विधायक या उम्मीदवार जनता को प्रभावित करने के लिए धनबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, रुपया नहीं बांट सकते हैं. अगर वह ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी. चूंकि पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, ऐसे में कटाव प्रभावित जनता को जो रुपये बांट रहे थे वह भी आचार संहिता का उल्लंघन कहलाता है.

