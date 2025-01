ETV Bharat / state

"पप्पू अब पापा बन चुका है", राहुल गांधी पर बोले कांग्रेस नेता शमशेर सिंह गोगी - PAPPU HAS NOW BECOME A PAPA

By ETV Bharat Haryana Team Published : Jan 15, 2025, 8:20 PM IST