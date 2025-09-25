ETV Bharat / state

छोटी सी गलती और यमुना नदी में बुझ गया घर का चिराग, 2 सगे भाई भी 3 दिन से लापता, सर्च ऑपरेशन में जुटी 8 टीमें

दरअसल, मंगलवार को हरिद्वार से चूडेश्वर महाराज की पालकी लेकर गांव लौट रहे गवाली गांव के तीन युवक स्नान करते वक्त यमुना नदी में डूब गए थे. उस वक्त का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि स्नान करते हुए एक युवक नदी के बीच में पहुंच जाता है और फिर देखते ही देखते डूबने लगता है. इसके बाद उसके दो सगे भाई युवक को बचाने के लिए नदी में उतर गए, लेकिन टापू के पीछे से आ रहे पानी की तेज धाराओं में वो दोनों युवक बह गए. स्थानीय लोगों के अनुसार, दोनों युवक अच्छा खासा तैरना भी जानते थे. जैसे ही युवक नदी में गायब हो गए, मौके पर चीख पुकार मच गई. हादसे के बाद लोगों ने आरोप लगाया कि मौके पर न तो गोताखोर थे और न ही कोई रस्सियां.

पांवटा साहिब: मंगलवार, 23 सितंबर दोपहर को पांवटा साहिब के यमुना घाट में डूबे तीन युवकों में से अब तक एक ही युवक का शव बरामद हुआ है. दो युवकों के शवों को ढूंढने के लिए NDRF स्थानीय गोताखोर और उत्तराखंड से बुलाए गए हैं. विशेष गोताखोर दल की करीब आठ टीमें शवों को ढूंढने के लिए जुटी हुई है.

अब तक एक शव बरामद

काफी दूर तक सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद NDRF की टीम ने हरियाणा के कलेसर में एक युवक अमित के शव को बरामद किया है. बुधवार देर रात तक वहां सर्च ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन बाकी 2 युवकों का कोई पता नहीं चल पाया. दोनों युवकों की तलाश के लिए अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है.

पांवटा साहिब के यमुना घाट में डूबे तीन युवक (ETV Bharat)

बहरहाल में भी सर्च अभियान

बृहस्पतिवार, 25 सितंबर को NDRF की कई टीमें बहरहाल गुरुद्वारे के पास यमुना नदी में शवों को ढूंढने का प्रयास करती रही. गुरुद्वारे में NDRF जवानों के लिए खाने की व्यवस्था भी की गई है. पूरा प्रशासनिक अमला सर्च ऑपरेशन की अगुवाई कर रहा है. SDM गुंजीत सिंह चीमा, तहसीलदार रिषभ शर्मा, DSP मानवेंद्र ठाकुर NDRF और गोताखोर जवानों के साथ हर जगह पर मौजूद रहे.

बॉडी ढूंढने के लिए NDRF, स्थानीय गोताखोर और उत्तराखंड टीम पहुंची (ETV Bharat)

क्या बोले SDM?

इस मामले को लेकर SDM गुंजीत सिंह चीमा ने बताया कि, "स्थानीय गोताखोर, NDRF और ऋषिकेश से बुलाए गए स्पेशल राफ्टर्स सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं. फर्स्ट पैरा स्पेशल फोर्स के जवान भी शाम तक हमें ज्वाइन करने वाले हैं. इसके अलावा हथनीकुंड बैराज तक सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रखा जाएगा. अगर डेड बॉडी बैराज की तरफ जाती है तो डीप डाइविंग के लिए इन जवानों की मदद ली जाएगी. इसके अलावा स्थानीय पुलिस की टीमें भी नदी किनारों पर निगरानी रखी हुई है."

क्या बोले NDRF के इंस्पेक्टर?

वहीं, NDRF के इंस्पेक्टर रूपसिंह ने कहा कि, "नदी का बहाव अभी भी बहुत तेज है. कलेसर में एक टापू के पास पत्थर के बीच एक डेड बॉडी फंसी हुई थी, जिसे हमने बरामद कर लिया है. बाकी दो लोगों की तलाश की जा रही है. सतलुज नदी में रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल होता है. युवाओं से अपील है कि वे इस ग़लतफहमी में न रहें कि अगर उन्हें तैरना आता है, तो वे नदी में जा सकते हैं. न तो नदी के बहाव का कोई अंदाजा होता है और न ही कोई गहराई का अंदाजा होता है. इसलिए अपनी जान जोखिम में न डालें औन नदी-नालों से दूर रहें."

कहां के थे तीनों युवक?

पुलिस के अनुसार, शिलाई विधानसभा क्षेत्र के गवाली गांव के ग्रामीण देवता की पालकी लेकर हरिद्वार में स्नान करने गए थे. वापस लौटते वक्त ये लोग पांवटा साहिब पहुंचे तो कुछ युवक और स्थानीय ग्रामीण यमुनाघाट पर स्नान करने के लिए पहुंच गए. नवरात्रि के मौके पर यमुना घाट में भीड़ बहुत थी. कई लोग स्नान कर रहे थे. इसी बीच 1 युवक नदी के गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाया और डूबने लगा. 2 युवकों उसे बचाने के लिए गए वो भी नदी के बहाव की चपेट में आ गए और तीनों युवक लापता हो गए. 3 युवकों में दो सगे भाई थे, जबकि एक युवक अपने घर का इकलौता चिराग था.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में मानसून की तबाही, 47 बार बादल फटा, 148 लैंडस्लाइड, देखें सभी 12 जिलों का हाल

ये भी पढ़ें: रेप के आरोप से घिरे एसडीएम की बढ़ी मुश्किलें, जानिए कहां तक पहुंची जांच