सिरमौर: हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2013 में गाय से दुराचार करने के एक मामले में सोमवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. ये घटना जिला सिरमौर के पांवटा साहिब के तहत राजबन क्षेत्र में सामने आई थी. अदालत ने आरोपी अवतार सिंह निवासी पांवटा साहिब को दोषी करार दिया है.

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय संख्या-1 पांवटा साहिब के न्यायाधीश विकास गुप्ता की अदालत ने आईपीसी की धारा 377 के तहत दोषी अवतार सिंह को 5 साल के कारावास और 1000 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. अदालत में इस मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने की.

सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में राजबन निवासी महिला ने 12 दिसम्बर 2013 को पुलिस चौकी राजबन में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी. शिकायत में महिला ने पुलिस को बताया था कि आरोपी ने उनके घर से कुछ दूरी लंबी रस्सी से घास चुगने के लिए बंधी गाय के साथ गलत काम किया. शिकायतकर्ता द्वारा देखने पर आरोपी ने मौके से भागने का प्रयास किया तो शिकायतकर्ता महिला ने आरोपी को दो अन्य साथियों के साथ उसे उसे पकड़ लिया. इस पर आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना पांवटा साहिब में आईपीसी की धारा 377 के तहत केस दर्ज किया गया. इस मामले की तफ्तीश पुलिस चौकी राजबन के एएसआई मेहर चंद ने की. तफ्तीश के दौरान पुलिस ने सभी साक्ष्यों को एकत्रित किया.

जांच पूरी कर चालान तैयार कर अदालत में पेश किया. अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से 11 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए. तमाम दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी अवतार सिंह को दोषी करार देते हुए ये सजा सुनाई.

