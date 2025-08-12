ETV Bharat / state

गाय से दुराचार करने के मामले में आरोपी को कोर्ट ने सुनाई इतने साल की सजा, जुर्माना भी लगाया - PAONTA SAHIB COURT

गाय से दुराचार करने के मामले में आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है. मामला 2013 का है.

गाय से दुराचार करने वाले आरोपी को 5 साल की सजा
गाय से दुराचार करने वाले आरोपी को 5 साल की सजा (कॉन्सेप्ट इमेज)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 12, 2025 at 10:11 AM IST

2 Min Read

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2013 में गाय से दुराचार करने के एक मामले में सोमवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. ये घटना जिला सिरमौर के पांवटा साहिब के तहत राजबन क्षेत्र में सामने आई थी. अदालत ने आरोपी अवतार सिंह निवासी पांवटा साहिब को दोषी करार दिया है.

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय संख्या-1 पांवटा साहिब के न्यायाधीश विकास गुप्ता की अदालत ने आईपीसी की धारा 377 के तहत दोषी अवतार सिंह को 5 साल के कारावास और 1000 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. अदालत में इस मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने की.

सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में राजबन निवासी महिला ने 12 दिसम्बर 2013 को पुलिस चौकी राजबन में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी. शिकायत में महिला ने पुलिस को बताया था कि आरोपी ने उनके घर से कुछ दूरी लंबी रस्सी से घास चुगने के लिए बंधी गाय के साथ गलत काम किया. शिकायतकर्ता द्वारा देखने पर आरोपी ने मौके से भागने का प्रयास किया तो शिकायतकर्ता महिला ने आरोपी को दो अन्य साथियों के साथ उसे उसे पकड़ लिया. इस पर आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना पांवटा साहिब में आईपीसी की धारा 377 के तहत केस दर्ज किया गया. इस मामले की तफ्तीश पुलिस चौकी राजबन के एएसआई मेहर चंद ने की. तफ्तीश के दौरान पुलिस ने सभी साक्ष्यों को एकत्रित किया.

जांच पूरी कर चालान तैयार कर अदालत में पेश किया. अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से 11 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए. तमाम दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी अवतार सिंह को दोषी करार देते हुए ये सजा सुनाई.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर ग्रहण, आपदा में इतने लाख जरूरतमंदों के खाते में नहीं आया पैसा

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2013 में गाय से दुराचार करने के एक मामले में सोमवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. ये घटना जिला सिरमौर के पांवटा साहिब के तहत राजबन क्षेत्र में सामने आई थी. अदालत ने आरोपी अवतार सिंह निवासी पांवटा साहिब को दोषी करार दिया है.

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय संख्या-1 पांवटा साहिब के न्यायाधीश विकास गुप्ता की अदालत ने आईपीसी की धारा 377 के तहत दोषी अवतार सिंह को 5 साल के कारावास और 1000 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. अदालत में इस मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने की.

सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में राजबन निवासी महिला ने 12 दिसम्बर 2013 को पुलिस चौकी राजबन में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी. शिकायत में महिला ने पुलिस को बताया था कि आरोपी ने उनके घर से कुछ दूरी लंबी रस्सी से घास चुगने के लिए बंधी गाय के साथ गलत काम किया. शिकायतकर्ता द्वारा देखने पर आरोपी ने मौके से भागने का प्रयास किया तो शिकायतकर्ता महिला ने आरोपी को दो अन्य साथियों के साथ उसे उसे पकड़ लिया. इस पर आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना पांवटा साहिब में आईपीसी की धारा 377 के तहत केस दर्ज किया गया. इस मामले की तफ्तीश पुलिस चौकी राजबन के एएसआई मेहर चंद ने की. तफ्तीश के दौरान पुलिस ने सभी साक्ष्यों को एकत्रित किया.

जांच पूरी कर चालान तैयार कर अदालत में पेश किया. अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से 11 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए. तमाम दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी अवतार सिंह को दोषी करार देते हुए ये सजा सुनाई.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर ग्रहण, आपदा में इतने लाख जरूरतमंदों के खाते में नहीं आया पैसा

For All Latest Updates

TAGGED:

COW SE XUALLY ABUSINGCOW ABUSING ACCUSED 5 YEAR JAILPAONTA SAHIB COURTगाय से दुराचार का आरोपीPAONTA SAHIB COURT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हिमाचल में क्या 15 साल पुरानी कार बनेगी कबाड़? कितनी बार रिन्यू हो सकती है RC

कौन हैं ये MLA, जिसने बारात में पहुंच खोल दी 'OPD' और बारातियों का करने लगे इलाज

हिमाचल में शराब की एक बोतल पर कितने सेस लगते हैं ? एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल

हिमाचल में क्यों चल रही है सेब से लदे हजारों पौधों पर आरी, 11 साल पहले एक चिट्ठी से खुले थे जंगलराज के राज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.