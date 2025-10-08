ETV Bharat / state

पंतनगर कृषि विश्विद्यालय में जुटेंगे अन्नदाता, 10 अक्टूबर से शुरू होगा किसान मेला

रुद्रपुर: पंतनगर कृषि विश्विद्यालय में 10 अक्टूबर से अखिल भारतीय किसान मेले का आयोजन किया जाएगा. अखिल भारतीय किसान मेला 13 अक्टूबर तक चलेगा. अखिल भारतीय किसान मेले का शुभारंभ राज्यपाल करेंगे.अखिल भारतीय किसान मेले में देश के कई राज्यों सहित पड़ोसी देश नेपाल से किसान शिरकत करने पहुंचते हैं. इस बार मेले में उन्नत बीज, आधुनिक कृषि यंत्र, फल फूल सब्जियों के पौधों सहित 350 से अधिक स्टॉल लगाए जा रहे हैं.

118वां अखिल भारतीय किसान मेले का आयोजन पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक आयोजित होगा. जिसमें कृषि से संबंधित उन्नत बीज, आधुनिक कृषि यंत्र और उद्यान प्रदर्शनी लगाई जाएगी. कुलपति डॉ मनमोहन चौहान ने बताया हर वर्ष की तरह इस बार भी रवि की फसलों से पूर्व पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 4 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें उन्नत बीज (गेहूं, जौ, चना, मटर) आदि फसल और सब्जियों की प्रदर्शनी और बिक्री की जाएगी. इस बार विश्वविद्यालय द्वारा दो सौ बड़े स्टॉल, जबकि 150 से अधिक छोटे स्टॉल लगाए जायेंगे.

चार दिनों तक चलने वाले मेले में दूर दराज से आने वाले किसानों के लिए गांधी हॉल में गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा. जिसमें किसानों को वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने और फसलों के बारे में जानकारी दी जाएगी. इसके अलावा किसानों को विश्विद्यालय के खेतों में ले जा कर उन्हें विजिट भी कराया जाएगा. इस दौरान किसानों की समस्यायों को वैज्ञानिकों की टीम हल भी करेगी. मेले का शुभारम्भ उत्तराखंड के राज्यपाल सेवानिवृत ले ज गुरमीत सिंह करेंगे. इसके अलावा उत्तराखंड सरकार के कृषि मंत्री गणेश जोशी, सांसद अजय भट्ट कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे.इस बार 10 वर्ष से कम स्कूल के बच्चों के लिए रविवार का दिन रखा गया है. विश्वविद्यालय ने चार दिनों तक चलने वाले मेले में लगभग 25 से 30 हजार किसानों के पहुंचने की संभावना जताई है.