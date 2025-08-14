ETV Bharat / state

सोनम का कातिलाना रूप, 2 बार मौत के मुंह से लौटा पति, कलेक्टर से गुहार - PANNA WIFE ATTACKED HUSBAND TWICE

साहब मुझे मेरी पत्नी से बचा लो, दो बार मारने की कोशिश कर चुकी है. यह गुहार पीड़ित पति ने पन्ना कलेक्टर से लगाई है.

PANNA WIFE WANTS TO KILL HUSBAND
पन्ना में पत्नी ने पति से किया हमला (ETV Bharat)
Published : August 14, 2025 at 2:53 PM IST

पन्ना: मध्य प्रदेश के इंदौर की सोनम की कहानी पन्ना में दोहराई जा रही है. जिसमें पीड़ित पति की पत्नी का नाम भी सोनम है और वह अपने पति को दो बार जान से मारने की कोशिश कर चुकी है. अब पति पन्ना कलेक्टर एवं एसपी से अपनी जान की गुहार लगाते हुए कह रहा है कि साहब मुझे बचा लो.

पीड़ित पति गया प्रसाद पटेल धनोखर थाना गुनौर का निवासी है. उसने पन्ना कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक की जनसुनवाई में शिकायत की है कि उसकी पत्नी सोनम सिंह उसे जान से मारने की कोशिश कर रही है. उसने इसके लिए दो बार प्रयास भी किया है, पर वह किसी तरह बच गया है, उसकी जान को खतरा है. पुलिस अधीक्षक एवं कलेक्टर से उसने जान बचाने की गुहार लगाई है.

पीड़ित पति ने कलेक्टर एसपी से लगाई मदद की गुहार (ETV Bharat)

क्या है पूरा मामला
फरियादी पति गया प्रसाद पटेल ने लिखित शिकायती आवेदन में लिखा है कि उसका विवाह 5 वर्ष पूर्व सतना जिले की रहने वाली सोनम से हुआ था और कोर्ट मैरिज के तहत उसने विवाह किया था. 1 साल तक सब कुछ अच्छा चला. एक साल के बाद उसकी पत्नी उसे परेशान करने लगी. उसका 4 साल का बेटा भी है. पत्नी चुप-चुप कर किसी से मोबाइल पर बात करती है और मना करने पर उसके साथ मारपीट करती है. कई बार पत्नी ने दांतों से भी उसके शरीर पर काटा है.

पति के निजी अंग दबाकर कर चुकी है जानलेवा हमला
गया प्रसाद पटेल ने बताया कि, ''पिछले दिनों उसकी पत्नी ने उसके निजी अंग (गुप्तांग) को दबाकर उसे मारने का प्रयास किया था. जिस पर चिल्लाने पर पड़ोसियों ने उसकी जान बचाई. 11 अगस्त 2025 को सुबह के समय वह घर के बाहर टूथब्रश कर रहा था, तभी पत्नी पीछे से आई कपड़े के द्वारा उसका गला दबाने का प्रयास किया. यह सब घटना उसके पड़ोसियों ने देखी और दौड़कर उसकी जान बचाई. इस घटना का पंचनामा भी बनाया गया था.''

'मुझे बचा लो साहब, वरना पत्नी मार डालेगी'
पीड़ित पति ने पुलिस अधीक्षक एवं कलेक्टर से उसकी जान बचाने की गुहार लगाई है. उसने कहा है कि, ''यदि ऐसे ही पत्नी उसकी जान पर हमला करती रही तो एक दिन उसे मार डालेगी, उसकी हत्या कर देगी. उसकी जान बचाई जाए.'' इस घटना के संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वंदना चौहान ने बताया कि, ''यह घटना अभी संज्ञान में नहीं आई है, जनसुनवाई में यदि आवेदन दिया है तो कार्रवाई के लिए आवेदन गुनौर थाना पहुंचेगा और नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी.''

