खंभों से तार गायब, पिछले 2 साल छाया अंधेरा, बिजली बिल लगातार आ रहे - PANNA VILLAGE MANKORA

पन्ना जिले के मनकोरा के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देकर अपनी बदहाली बयां की. गांव की समस्या को सुनकर एसडीएम भी हैरान.

PANNA village Mankora
एसडीएम को समस्या बताते मनकोरा के ग्रामीण (ETV BHARAT)
Published : August 26, 2025 at 1:43 PM IST

पन्ना : एक तरफ मध्य प्रदेश में सरप्लस बिजली होने का दावा किया जा रहा है. वहीं, बिजली कंपनी की अव्यवस्था के कारण गांवों में बिजली संकट आम बात हो गई है. पन्ना जिले के दूरस्थ तहसील क्षेत्र रैपुरा की ग्राम पंचायत मनकोरा की हरिजन बस्ती में 2 साल से बिजली नहीं है.

परेशान होकर ग्रामीणों ने पन्ना कलेक्टर से बिजली नहीं मिलने की शिकायत की है. ग्रामीणों का कहना है "बिजली कंपनी के अफसरों से कई बार शिकायत की लेकिन किसी ने नहीं सुनी." खास बात ये है कि बिजली का दो साल से पता नहीं लेकिन बिल लगातार आ रहे हैं.

दो साल से कर रहे शिकायतें, कहीं सुनवाई नहीं

मामला पवई विधानसभा सीट अंतर्गत ग्राम पंचायत मनकोरा का है. यहां पर ग्रामीण 2 साल से बिना बिजली के जीवनयापन कर रहे हैं. मनकोरा गांव निवासी खुशीराम चौधरी बताते हैं "पिछले 2 साल से गांव में बिजली नहीं है. बिजली के खंभों पर पहले 3 तार हुआ करते थे, लेकिन अब गांव में केवल एक तार खंभों पर है. इसकी शिकायत बिजली कंपनी के निचले स्तर के कर्मचारियों से लेकर उच्च अधिकारियों तक लगातार 2 साल में कर रहे हैं. कोई सुनवाई नहीं हो रही है. रात अंधेरे में कटती है. बच्चे पढ़ नहीं पाते. खेतों में बिजली पंप चलाने की तो सोच नहीं सकते."

दो साल से कर रहे शिकायतें, कहीं सुनवाई नहीं (ETV BHARAT)

गांव का रास्ता भी बदहाल, कीचड़ ही कीचड़

ग्राम मनकोरा की हरिजन बस्ती के ग्रामीणों ने आपस में चंदा जोड़कर किराए का वाहन किया और गांव से करीब 120 किलोमीटर दूर पन्ना कलेक्ट भवन पहुंचे. 2 साल से बिजली एवं बदहाल सड़क की शिकायत कर ग्रामीणों ने रोष जताया. ग्रामीणों का कहना है "ग्राम मनकोरा से ग्राम बघवार तक रास्ता बहुत खराब है. पूरा रास्ता कीचड़नुमा है. इस रास्ते में पैदल चलना भी मुश्किल है. बरसात के मौसम में आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है और आने जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है."

PANNA village Mankora
बिजली संकट की शिकायत करने पन्ना कलेक्ट्रेट में ग्रामीण (ETV BHARAT)

ग्रामीणों की समस्या सुन एसडीएम भी चौंके

इस मामले में एसडीएम संजय कुमार नागवंशी का कहना है "ग्राम मनकोरा में 2 साल से बिजली न होना गंभीर विषय है. इस बारे में बिजली कंपनी के जिम्मेदारों से बात की जाएगी. इसके अलावा ग्रामीणों ने रोड को लेकर शिकायत की है. गांव में सड़क ही नहीं है. मार्ग दलदल में तब्दील है. इस संबंध में जनपद सीईओ से बात कर समस्या पर चर्चा की जाएगी. क्या समाधान हो सकता है, इस पर निर्देश दिए जाएंगे."

