पन्ना: पन्ना से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित अजयगढ़ की दुर्गम घाटी जो पन्ना और अजयगढ़ तहसील को जोड़ती है. इस घाटी की लंबाई लगभग 6 किलोमीटर है और इस घाटी बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर स्थित है. जहां पर प्राचीन शिवलिंग है जिसकी स्थापना राजाओं द्वारा करवाई गई थी. इस शिवलिंग की पूजा डाकू भी किया करते थे.

रुद्र प्रताप जूदेव ने करवाई थी घाटी की स्थापना

जब घाटी का निर्माण हुआ तब इस शिव मंदिर की स्थापना कराई गई थी. पन्ना के तत्कालीन दसवें नरेश रुद्र प्रताप सिंह जूदेव द्वारा इस घाटी की स्थापना 1870 से 1890 के बीच कराई गई थी. घाटी के बीचों-बीच स्थित समतल जगह पर लोगों के रूकने एवं पड़ाव के लिए यहां पर एक शरणगाह का भी निर्माण किया गया था. वहीं, पर रुद्र प्रताप सिंह जूदेव द्वारा शिव मंदिर की स्थापना कराई गई थी. यह स्थान अपने आप में दिव्य एवं अद्भुत एवं अलौकिक है.

डाकू भी यहां करते थे पूजा अर्चना (ETV Bharat)

डाकू किया करते थे पूजा

स्थानीय निवासी अशोक कुमार शाक्य बताते हैं कि, ''शिवलिंग बहुत ही प्राचीन और अद्भुत है. शिवलिंग की जलाधारी में बहुत अच्छी नक्काशी की गई है जो आसपास कहीं देखने को नहीं मिलती है. यह पत्थर का बना हुआ है. इस शिवलिंग की स्थापना पन्ना के महाराज ने कराई थी. इस घाटी में जब डाकुओं का आतंक था तब यहां पर डाकू आकर शिवलिंग की पूजा किया करते थे. स्थानीय लोग आज भी यहां पर पूजा करते हैं. आते-जाते लोग भी इस शिवलिंग का दर्शन करते हैं.''

पन्ना की दुर्गम घाटी में अद्भुत शिवलिंग (ETV Bharat)

इतिहासकार राम पाठक बताते हैं कि, ''2001 से 2003 तक जब दस्यु सरगना डाकू गुलबदन का इस घाटी में आतंक था. इस घाटी में रात 10:00 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे तक वाहनों की आवाजाही बंद रहती थी. क्योंकि दस्यु सरगना गुलबदन सिंह ने इस घाटी में दो अपहरण किए थे. जब से रात के समय घाटी में आवाजाही बंद रहती थी और उसकी लोकेशन शिव मंदिर के पास रहती थी, क्योंकि यहां पर पानी के लिए बावड़ी भी बनी हुई है.''

रुद्र प्रताप जूदेव ने करवाई थी घाटी की स्थापना (ETV Bharat)

''इसलिए यहां पर पुलिस द्वारा बीएसएफ जवान तैनात थे जो इसी मंदिर के प्रांगण में बने सामुदायिक भवन में तैनात थे. जब गुलबदन पन्ना जिले के धर्मपुर के जंगल में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया इसके बाद यहां से बीएसएफ चली गई और वाहन भी रात भर चलने लगे.''

धन खोजने वालों ने शिवलिंग को कर दिया था खंडित

इतिहासकार राम पाठक बताते हैं कि, ''आज से करीब 20 साल पहले किसी अज्ञात धन खोदने वालों ने प्राचीन शिवलिंग को खंडित कर दिया था. क्योंकि पहले जमाने में माना जाता था कि, शिवलिंग के नीचे धन रहता है इसलिए शिवलिंग को धन खोदने वालों ने तोड़ दिया था और उसमें बड़ा सा गड्ढा बना दिया था. इसके बाद लोगों द्वारा शिवलिंग को पुन उसी जगह स्थापित करवाया गया और आज भी वहीं पर स्थापित है.''