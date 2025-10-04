ETV Bharat / state

पन्ना में दर्दनाक हादसा, करंट लगने से एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत, घास काटने के दौरान हादसा

पन्ना: मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के शाहनगर क्षेत्र में शनिवार को एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है. जहां करंट लगने से एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई. हादसे के बाद पूरे गांव में मातम छा गया. मृतकों में 70 वर्षीय रज्जू साहू और उनकी बहू आशा बाई (50) शामिल हैं.

परिजन रमेश कुमार साहू के अनुसार, 70 वर्षीय रज्जू साहू और उनकी बहू आशा बाई (50) खेत में जानवरों के लिए घास काट रही थीं. इसी दौरान खेत में सुरक्षा के लिए लगाई गई लोहे की जाली पर अचानक एक विद्युत तार गिर गया, जिससे पूरी जाली में करंट फैल गया. तभी आशा बाई का हाथ जाली से टकरा गया, जिससे वह करंट की चपेट में आ गईं. जैसे ही उन्होंने चीखकर मदद के लिए पुकारा तो चीख सुनकर रज्जू साहू दौड़े और वह भी इसकी चपेट में आ गए.

खेत में घास काटने के दौरान हुआ हादसा (ETV Bharat)

पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए दोनों शव

मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने आनन-फानन में एंबुलेंस को सूचना दी, लेकिन कोई मदद नहीं मिली. जिसके बाद लोगों ने निजी ऑटो से दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. यहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. परिजनों का अस्पताल में विरोध बढ़ता देख मौके पर पुलिस बल पहुंचा और परिजनों को समझाइश देकर मामला शांत कराया. जिसके बाद पंचनामा बनाकर दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

ग्रामीणों ने घटना को लेकर विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है. ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि "खेतों के ऊपर से गुजरने वाले बिजली के तार काफी नीचे झूल रहे हैं, जिसकी शिकायत कई बार बिजली विभाग से की गई थी, लेकिन समय रहते ध्यान नहीं दिया गया."