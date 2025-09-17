पन्ना में महिला को एक साथ मिले 3 हीरे, किस्मत बदली तो चेहरे पर आई लखपति वाली मुस्कान
पन्ना में हीरे की खदान में आदिवासी महिला को एक साथ मिले 3 बेशकीमती हीरे, हीरा कार्यालय में कराया जमा.
September 17, 2025
पन्ना: देश में हीरे उगलने वाली धरती के नाम से प्रसिद्ध पन्ना ने फिर हीरा उगला है. एक आदिवासी महिला को यहां एक साथ 3 हीरे मिले हैं. हीरे की चमक से आदिवासी महिला की किस्मत भी चमक उठी. एक साथ 3 हीरे पाकर महिला बहुत ही खुश है और उसे हीरे कार्यालय में जमा कराने पहुंची. कहा जाता है कि पन्ना की धरा पर उथली हीरे के खदानों में मेहनत करने वालों को कभी निराश हाथ नहीं लगती है.
हीरा खदान किसानों को बना रही लखपति
पन्ना की रत्नगर्भा धरती मेहनत करने वाले गरीबों की किस्मत बदल देती है. रातों-रात कई लोगों को समृद्ध बना चुकी है. क्योंकि यहां की धरती अनमोल रतन हीरा उगलती है. पन्ना में हीरे की खदान लगाने वालों को कभी निराश नहीं होना पड़ता है. मेहनत करने से उन्हें जो फल मिलता है वह किसानों को लखपति बना देता है. उसी तरह मंगलवार को आदिवासी महिला 3 हीरे जमा कर लखपति बन गई.
आगामी नीलामी में हीरे की होगी बिक्री
16 सितबंर 2025 को पन्ना के हीरा कार्यालय में राजापुर बड़वारा निवासी विनीता गौड पति शंभू गौड हीरा जमा कराने पहुंची. उसे ग्राम कृष्णा कल्याणपुर पटी की उथली हीरे की खदानों में एक साथ तीन हीरे मिले हैं, जिसमें पहले हीरे का वजन 0.7 सेंट एवं दूसरे हीरे का वजन 0.20 सेंट एवं तीसरे हीरे का वजन 1.48 कैरेट है. जिसकी अनुमानित कीमत लाखों में आंकी जा रही है. इन हीरों को आगामी नीलामी में बिक्री के लिए रखा जाएगा.
कुछ ही महीने पूर्व लगाई थी खदान
बता दें कि, विनीता गौड पति शंभू गौड ने हीरा कार्यालय पन्ना से पट्टा बनवाकर हीरे की खदान ग्राम कृष्णा कल्याणपुर पटी में लगाई थी. जिसमें लगातार 3 महीने से मेहनत कर रहे थे. जिसके बाद मंगलवार को उन्हें एक साथ 3 हीरे मिले हैं. जिससे उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा और तीनों हीरों को उन्होंने हीरा कार्यालय पन्ना में जमा करवाया है. इन हीरों की आने वाली नीलामी में बिक्री होगी, इसके पैसे विनीता गौड को मिलेंगे.
हीरा पारखी अनुपम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि "विनीता गौड को एक साथ 3 हीरे मिले हैं. जो मैले एवं मठमैले किस्म के हैं. जिन्हें आगामी नीलामी में बिक्री के लिए रखा जाएगा."