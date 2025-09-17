ETV Bharat / state

पन्ना में महिला को एक साथ मिले 3 हीरे, किस्मत बदली तो चेहरे पर आई लखपति वाली मुस्कान

पन्ना में हीरे की खदान में आदिवासी महिला को एक साथ मिले 3 बेशकीमती हीरे, हीरा कार्यालय में कराया जमा.

PANNA 3 DIAMONDS FONDS TOGETHER
पन्ना में महिला को एक साथ मिले 3 हीरे (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 10:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पन्ना: देश में हीरे उगलने वाली धरती के नाम से प्रसिद्ध पन्ना ने फिर हीरा उगला है. एक आदिवासी महिला को यहां एक साथ 3 हीरे मिले हैं. हीरे की चमक से आदिवासी महिला की किस्मत भी चमक उठी. एक साथ 3 हीरे पाकर महिला बहुत ही खुश है और उसे हीरे कार्यालय में जमा कराने पहुंची. कहा जाता है कि पन्ना की धरा पर उथली हीरे के खदानों में मेहनत करने वालों को कभी निराश हाथ नहीं लगती है.

हीरा खदान किसानों को बना रही लखपति

पन्ना की रत्नगर्भा धरती मेहनत करने वाले गरीबों की किस्मत बदल देती है. रातों-रात कई लोगों को समृद्ध बना चुकी है. क्योंकि यहां की धरती अनमोल रतन हीरा उगलती है. पन्ना में हीरे की खदान लगाने वालों को कभी निराश नहीं होना पड़ता है. मेहनत करने से उन्हें जो फल मिलता है वह किसानों को लखपति बना देता है. उसी तरह मंगलवार को आदिवासी महिला 3 हीरे जमा कर लखपति बन गई.

महिला को एक साथ मिले 3 बेशकीमती हीरे (ETV Bharat)

आगामी नीलामी में हीरे की होगी बिक्री

16 सितबंर 2025 को पन्ना के हीरा कार्यालय में राजापुर बड़वारा निवासी विनीता गौड पति शंभू गौड हीरा जमा कराने पहुंची. उसे ग्राम कृष्णा कल्याणपुर पटी की उथली हीरे की खदानों में एक साथ तीन हीरे मिले हैं, जिसमें पहले हीरे का वजन 0.7 सेंट एवं दूसरे हीरे का वजन 0.20 सेंट एवं तीसरे हीरे का वजन 1.48 कैरेट है. जिसकी अनुमानित कीमत लाखों में आंकी जा रही है. इन हीरों को आगामी नीलामी में बिक्री के लिए रखा जाएगा.

Diamond Deposited office
हीरा कार्यालय में कराया जमा (ETV Bharat)

कुछ ही महीने पूर्व लगाई थी खदान

बता दें कि, विनीता गौड पति शंभू गौड ने हीरा कार्यालय पन्ना से पट्टा बनवाकर हीरे की खदान ग्राम कृष्णा कल्याणपुर पटी में लगाई थी. जिसमें लगातार 3 महीने से मेहनत कर रहे थे. जिसके बाद मंगलवार को उन्हें एक साथ 3 हीरे मिले हैं. जिससे उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा और तीनों हीरों को उन्होंने हीरा कार्यालय पन्ना में जमा करवाया है. इन हीरों की आने वाली नीलामी में बिक्री होगी, इसके पैसे विनीता गौड को मिलेंगे.

Panna 3 diamonds fonds together
पन्ना में महिला को एक साथ मिले 3 हीरे (ETV Bharat)

हीरा पारखी अनुपम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि "विनीता गौड को एक साथ 3 हीरे मिले हैं. जो मैले एवं मठमैले किस्म के हैं. जिन्हें आगामी नीलामी में बिक्री के लिए रखा जाएगा."

For All Latest Updates

TAGGED:

PANNA DIAMONDSPANNA DIAMOND MINEPANNA DIAMOND OFFICEPANNA NEWSPANNA 3 DIAMONDS FONDS TOGETHER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हेड कांस्टेबल पत्नी ने बनाया बेस्वाद दलिया, पति ने बेसबॉल बैट से शॉट लगाकर मारा

MSP पर बेचना चाहते हैं खरीफ की फसलें तो किसान झटपट निपटा लें ये जरूरी काम

मध्य प्रदेश के स्टार पॉलिटिशियन; परिवार ने दिलाई पहचान, अब सत्ता में जपते हैं इनका नाम

मध्य प्रदेश में फसलें सुन रहीं संगीत, म्यूजिक की धुन में लहलहा रहे खेत, बढ़ी 20% ग्रोथ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.