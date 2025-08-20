ETV Bharat / state

मंत्री के पैर पर गिरने वाले बुजुर्ग दंपति की नहीं हुई सुनवाई, काट रहे ऑफिसों के चक्कर - PANNA TRIBAL COUPLE LAND MISSING

पन्ना में काम की तलाश में कटनी गया आदिवासी दंपति, जब गांव लौटा तो गायब मिली घर और खेत की जमीन.

आदिवासी परिवार की 6 एकड़ जमीन गायब (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 20, 2025 at 8:41 PM IST

पन्ना: जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, यहां एक आदीवासी दंपत्ती की करीब 6 एकड़ जमीन गायब हो गई है. बुजुर्ग दंपत्ति अपनी जमीन वापस दिलाने के लिए मंत्री से फरियाद करने पहुंचे थे. मंत्री ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया था कि पटवारी कुछ दिन में आएगा तो आपकी जमीन खोज कर दे देगा. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा है.

गायब हो गई आदिवासी दंपति की जमीन

जानकारी के अनुसार, 17 अगस्त को पन्ना जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनवार गांव पहुंचे थे. यहां बुजुर्ग दंपत्ति ने मंत्री परमार से जमीन वापस दिलाने की गुहार लगाई थी. पीड़ित ने कहा कि हमारी 5 एकड़ खेती की जमीन और 1 एकड़ गांव में घर की जमीन थी, इसका कहीं भी पता नहीं चल रहा है. जिसके बाद मंत्री ने जमीन ढूंढ कर दिलाने की वादा किया है.

पीड़ित दंपति के परिजन (ETV Bharat)

मंत्री के दखल के बाद भी सरकारी तंत्र में हो रहे परेशान

बुजुर्ग दंपत्ति भूरा आदिवासी (80) और केश कली आदिवासी (75) करीब 30 साल पहले काम की तलाश में कटनी चले गए थे. कुछ दिन पहले बुजुर्ग दंपति की भतीजी शीला आदिवासी को पता चला कि वह दोनों अभी जिंदा है और कटनी जिले में रह रहे हैं. जिसके बाद उनको ढूंढ कर पन्ना लेकर आई.

कामकाज की तलाश में चले गए थे बाहर

पीड़ित केश कली (75) ने ईटीवी से बातचीत में बताया कि "हम करीब 30 साल पहले गांव छोड़कर कामकाज की तलाश में कटनी चले गए थे. हम लोगों को कटनी से हमारी भतीजी शीला आदिवासी वापस लेकर आई है. जब हम लोग यहां पहुंचे तो पाया कि ना हमारे खेत की जमीन है और घर की जमीन है. लोग कह रहे हैं कि बेच दिया है, लेकिन किसने बेचा है किसी का पता नहीं है."

मंत्री से मदद की गुहार लगाते हुए पीड़ित बुजुर्ग (ETV Bharat)

कागज में दंपति मृत घोषित

उन्होंने आगे कहा, "मंत्री ने आश्वासन दिया है कि घबराओ मत एक-दो दिन में सब ठीक कर देंगे. हम चाहते हैं कि हमारी जमीन दिलाई जाए और जल्द हमारा नाम आधार कार्ड और वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए. इसके अलावा हमरा वृद्धा पेंशन बहाल किया जाए. क्योंकि हमें कागजों में मृत घोषित कर दिया है. पटवारी के बुलाने पर हम लोग कलेक्टर परिसर आए हैं."

ग्राम जनवार के वर्तमान पटवारी संतोष चिकवा ने कहा, "पुराने पटवारी अजय पाठक का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण मुझे जनवार गांव का प्रभार दिया गया है. मंगलवार को आर.आई. कृष्ण कुमार दुबे जनवार गांव में जांच पड़ताल करने गए थे. मैंने बुजुर्ग दंपत्ति को कलेक्ट्रेट नहीं बुलाया है."

