पन्ना में बेफिक्र अंदाज में जंगल का बादशाह, पेड़ के नीचे बनाया रेस्ट रूम, लोगों ने किया दिल खोलकर दीदार

पन्ना: विश्रमगंज रेंज अंतर्गत लाल डाबरा चौकी के पास पेड़ के नीचे एक बाघ आराम करता हुआ दिखाई दिया. यह स्थान ग्राम मनोर से मात्र 5 किमी दूर है. बता दें कि, पन्ना टाइगर रिजर्व में लगातार बाघों की संख्या बढ़ती जा रही है. जिसके चलते अब बाघ रिहायशी इलाकों के आसपास भी दिखने लगे हैं. इसी कड़ी में शुक्रवार को दोपहर करीब 3 बजे मनोर गांव के पास बड़ा सा बाघ देखा गया. बताया जा रहा है कि बाघ की लंबाई करीब 8 फीट थी.

जैसे ही यह खबर पन्ना नगर में फैली कि बाघ ग्राम मनोर में खेर माता के जंगल के पास पेड़ के नीचे बैठा हुआ है. लोग बाघ का दीदार के लिए अपने-अपने वाहन से वहां पहुंचने लगे. जिसकी जानकारी वन विभाग को लगी तो वन विभाग ने पुलिस को सूचना दी. जिसके बाद पुलिस की सहायता से लोगों को वहां से हटने की अपील की. लोग भीड़ लगाकर बाघ की सेल्फी ले रहे थे, जिससे सुरक्षा की दृष्टि से भी वन विभाग लोगों को वहां जाने से मना कर रहा था.

टाइगर का दीदार करने टूट पड़े ग्रामीण (ETV Bharat)

लोगों को देख बाघ भी नहीं हुआ असहज

बता दें कि, बाघ बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत बनी तलैया के पास पेड़ के नीचे आराम फरमा रहा था और लोग भीड़ लगाकर कुछ ही दूरी पर उसका दीदार कर रहे थे. लेकिन बाघ ने बिल्कुल भी असहज महसूस नहीं किया और बाघ यूं ही पेड़ के नीचे बैठा रहा. बाघ आराम फरमाता रहा है और लोग दूर से ही बाघ की सेल्फी एवं वीडियो बनाते रहे.

'सुरक्षा की दृष्टि से लोगों को हटाया गया'

वन परिक्षेत्र विश्रमगंज के रेंजर नितिन राजोरिया ने बताया कि "मनोर ग्राम से 5 किलोमीटर दूर जंगल के अंदर बाघ पेड़ के नीचे बैठा हुआ था. लोगों को जैसे ही जानकारी लगी तो वहां पर भीड़ लगने लगी. जिससे पुलिस की सहायता से लोगों को वहां से जाने के लिए कहा गया. बाघ जंगल में ही था पर लोग बाघ को देखने के लिए वहां पहुंचने लगे थे. सुरक्षा की दृष्टि से लोगों को वहां से जाने के लिए कहा गया."