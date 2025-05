ETV Bharat / state

जंगल के अंदर वनराज का वॉटर कूलर, प्यास बुझाने यहां अक्सर पहुंच रहे टाइगर - PANNA TIGER RESERVE WATER COOLER

गर्मियों में बना टाइगर का नया ठिकाना ( Etv Bharat )

Published : May 6, 2025 at 6:16 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 6:50 PM IST

पन्ना: भीषण गर्मी में जंगल के बीच टाइगर्स के लिए अनोखे वॉटर कूलर बनाए गए हैं, जो अब उनका नया ठिकाना बन गए हैं. दरअसल, ये हैं पन्ना टाइगर रिजर्व में बनाए गए आर्टिफिशियल वॉटर पूल्स हैं, जो यहां के बाघों के लिए किसी वॉटर कूलर से कम नहीं है. इन कृत्रिम कुंडों में भीषण गर्मी के बीच भी ठंडा पानी बना रहता है, जिस वजह से टाइगर अक्सर यहां प्यास बुझाने पहुंच जाते हैं. हाल ही में एक बाघ को यहां भीषण गर्मी में प्यास बुझाते भी देखा गया है. आर्टिफिशियल कुंड में पानी पीता टाइगर (Etv Bharat) बाघों के लिए ठंडे पानी का इंतजाम पन्ना टाइगर रिजर्व दक्षिण वन मंडल और उत्तर वन मंडल द्वारा जंगल में जगह-जगह पानी की कृत्रिम कुंड बनाए गए थे. जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत इन कुंडों को इसलिए बनाया गया जिससे वन्य प्राणियों को प्राकृतिक कुंडों के सूख जाने के कारण पीने के पानी की दिक्कत ना हो इस दौरान एक कुंड में बाघ पानी पीता हुआ दिखा.

