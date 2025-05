ETV Bharat / state

जिप्सियों के सामने से निकली टाइगर फैमिली, सांसे थामे सैलानियों ने बनाया एडवेंचर वीडियो - PANNA TIGER FAMILY VIDEO

जिप्सियों के सामने से एक-एक कर निकली टाइगर फैमली ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 23, 2025 at 8:38 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 8:49 PM IST 3 Min Read

पन्ना: मध्य प्रदेश के कई टाइगर रिजर्व से अनोखे वीडियो सामने आते हैं. बाघ, तेंदुआ, भालू, हाथी से लेकर पक्षियों के ऐसे वीडियो देखने मिल जाते हैं, जो किसी भी दिन बना दे. ज्यादातर ये वीडियो टाइगर सफारी पर गए सैलानियों द्वारा रिकार्ड किए होते हैं. एक बार फिर पन्ना टाइगर रिजर्व से एक वीडियो आया है. जो मंडला गेट में टाइगर सफारी के दौरान का है. जहां पर्यटकों की जिप्सियों के बीच से अचानक टाइगर फैमिली शान से निकालती नजर आ रही है. जिसमें बाघिन पी 141 एवं उसके दो शावक उसके पीछे-पीछे चहलकदमी करते हुए चल रहे हैं. जिप्सियों के बीच से निकली टाइगर फैमिली

