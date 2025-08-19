पन्ना: मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व के हिनौता हाथी कैंप में 19 हाथियों के रेजुवेनेशन कैंप की शुरुआत हुई है. यह कैंप 18 से 23 अगस्त 2025 तक चलेगा. इस अवसर पर हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं उनकी आवभगत की जाएगी. साथ ही उन्हें विशेष आहार जैसे केला, सेब और गन्ना दिए जाएंगे. इसके अलावा महावत और चारा कटर (हाथियों के लिए चारा की व्यवस्था करने वाला व्यक्ति) का स्वास्थ्य परीक्षण होगा.

क्या है हाथियों का रेजुवेनेशन?

पन्ना टाइगर रिजर्व में प्रतिवर्ष हाथियों के लिए विशेष रूप से 5 दिन की छुट्टी रखी जाती है. इस दौरान उनसे कोई भी काम नहीं लिया जाता है. उन्हें सिर्फ आराम करने दिया जाता है और उनके लिए विशेष आहार जैसे केला, सेब और गन्ना आदि की व्यवस्था की जाती है. इसके अलावा हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाता है. साथ ही तेल मालिश भी की जाती है. हाथियों की देखभाल के लिए लगे महावत, चारा कटर और वन कर्मियों का हेल्थ चेकअप भी होता है. इन 5 दिनों में हाथियों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं.

हाथियों की आवभगत में लगे पन्ना टाइगर रिजर्व के कर्मी (ETV Bharat)

फील्ड डायरेक्टर ने किया कैंप का शुभारंभ

पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर और मुख्य वन संरक्षक नरेश यादव द्वारा कैंप का शुभारंभ की किया गया. इस दौरान पन्ना टाइगर रिजर्व के हिनौता हाथी कैंप में 19 हाथी मौजूद है. पुष्प वर्षा कर और तिलक लगाकर इनका स्वागत किया गया. रेजुवेनेशन कैंप के दौरान प्रतिदिन महावतों और हाथियों के बीच खेलकूद की अलग-अलग प्रतियोगिताएं होंगी. इन 5 दिनों में हाथी अपनी साल भर की थकान मिटाकर तरोताज होंगे. मंगलवार को उनके खाने में तरबूज, केला, सेब, गन्ना और पौष्टिक आहार मेवे के लड्डू खिलाए गए.

तेल मालिश कराकर तरोताजा होंगे हाथी (ETV Bharat)

तेल से हाथियों की मालिश की जाएगी

मुख्य वन संरक्षक नरेश यादव ने बताया कि "वर्तमान में पन्ना टाइगर रिजर्व में 19 हाथी हैं. जिनका 5 दिवसीय हाथी रेजूवेनेशन कैंप हिनौता हाथी कैंप में आयोजित किया जा रहा है. इन दौरान वे सभी कामों से छुट्टी पर रहेंगे और आराम करेंगे. उनके पैरों पर नीम के तेल से मालिश एंव सिर पर अरंडी के तेल से मालिश की जाएगी. उन्हें अच्छी तरीके से नहलाया जाएगा और उनका टीका चंदन भी किया जाएगा. साथ ही स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा."

हाथियों की छुट्टी के लिए पत्र (ETV Bharat)

टाइगर रिजर्व का अहम सदस्य होता है हाथी

दरअसल, टाइगर रिजर्व में वन्य प्राणी के संरक्षण में हाथी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इन हाथियों के जरिए वनकर्मी बड़ी आसानी से बाघों के जीवन की सुरक्षा के साथ उनके भोजन के इंतजाम करते हैं. किसी भी टाइगर रिजर्व के मैनेजमेंट के लिए हाथी बेहद जरूरी होता है. इसके बिना टाइगर रिजर्व का संचालन करना बहुत कठिन हो जाएगा. साथ ही वन्य प्राणियों की निगरानी के दौरान जान को जोखिम भी बढ़ जाएगा. बाघों के संरक्षण में काफी मुश्किल आएगी. क्योंकि बाघों की निगरानी के लिए जंगल में पेट्रोलिंग, बाघों के रेस्क्यू के लिए हाथी हर टाइगर रिजर्व का अहम सदस्य होता है.