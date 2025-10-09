ETV Bharat / state

पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ का फूटा सिर, निकली चमड़ी, मदमस्त चाल में नहीं आई कोई कमी

पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ हुआ घायल, सिर में लगी चोट का वीडियो आया सामने. वन विभाग रख रहा निगरानी.

PANNA TIGER INJURED
पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ का फूटा सिर (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 1:37 PM IST

Updated : October 9, 2025 at 1:56 PM IST

पन्ना: मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व और कई अभ्यारण्य हैं. जहां वन्यजीवों से जुड़ी अलग-अलग घटनाएं सामने आती रहती हैं. खबर है कि पन्ना टाइगर रिजर्व के मंडला परिक्षेत्र स्थित बाघ पी 243 का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें बाघ जख्मी नजर आ रहा है. बाघ के सिर में चोट लगी है और चमड़ी भी निकल गई है. इसके बाद भी बाघ अपनी चाल में चलता नजर आ रहा है.

बाघ पर निगरानी रख रहा वन विभाग

यह वीडियो 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है. बाघ पन्ना टाइगर रिजर्व स्थित जंगल के कच्चे रास्ते में चलता हुआ दिखाई दे रहा है. वीडियो में उसके सिर पर गहरा घाव दिख रहा है. जिसमें उसकी चमड़ी भी निकल गई है. जैसे ही यह वीडियो सामने आया. पार्क प्रबंधन ने तुरंत बाघ की निगरानी के लिए लोकेट करना शुरू कर दिया. उच्च अधिकारियों से बाघ के इलाज के लिए परामर्श मांगा है.

पन्ना रिजर्व में घायल हुआ बाघ (ETV Bharat)

बाघ को इलाज के लिए किया जाएगा ट्रैंकुलाइज

पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर नरेश यादव ने बताया कि " पहले भी बाघ पी 243 घायल हुआ था. जिसका इलाज पन्ना टाइगर रिजर्व द्वारा करवाया गया था. एक बार फिर यह बाघ घायल हो गया है. ऐसा लग रहा है कि आपसी संघर्ष में बाघ घायल हुआ है. बाघ पी 243 कोर एरिया में निवास करता है और पर्यटन क्षेत्र में रहता है. नरेश यादव ने बताया कि बाघ के इलाज के लिए मुख्यालय से दिशा निर्देश मांगे गए हैं. जैसे ही दिशा निर्देश आते हैं, तुरंत बाघ को ट्रैंकुलाइज कर उसका इलाज किया जाएगा, फिलहाल अभी उसकी निगरानी की जा रही है.

20 मार्च 2025 को बाघ पी 243 के सिर में चोट लगी थी. जिसका भी वीडियो वायरल हुआ था. इसके बाद पार्क प्रबंधन द्वारा उच्च अधिकारियों से अनुमति लेकर बाघ को ट्रेंकुलाइज कर पन्ना टाइगर रिजर्व के बडगडी बाड़े में रखा गया था और इलाज किया था. बाघ के स्वस्थ होने पर उसे विचरण के लिए छोड़ दिया गया था.

मध्य प्रदेश में बाघ और तेंदुओं की मौत

मध्य प्रदेश में अक्सर बाघ और तेंदुओं की मौत की खबर सामने आती रहती है. बीते दिनों 3 अक्टूबर 2025 को उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक बाघिन का शव मिला था. वन विभाग ने मामले में 2 वन कर्मचारियों पर एक्शन भी लिया था. वहीं 3 अक्टूबर को पन्ना टाइगर रिजर्व में एक नर तेंदुआ मृत मिला था. उसके शरीर पर जख्मों के निशान भी पाए गए थे. जिसके बाद कयास लगाया गया था कि आपसी संघर्ष में तेंदुए की मौत हुई होगी.

वहीं 19 सितंबर को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक बाघिन की मौत हुई थी. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पतौर वन परिक्षेत्र में मजहौली बीज के आरएफ 404 में बाघिन का शव गश्ती टीम को पड़ा मिला था.

