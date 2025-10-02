ETV Bharat / state

मानसून के बाद जंगल सफारी का मजा शुरु, मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व के खुले गेट, होंगे बाघ के दीदार

मानसून के 3 माह बाद खुले पन्ना टाइगर रिजर्व के गेट. प्रबंधन ने किया पर्यटकों का स्वागत. सीधी के संजय टाइगर रिजर्व में एडवांस बुकिंग.

PANNA TIGER RESERVE OPENS GATES
पन्ना टाइगर रिजर्व के गेट खुले (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 2, 2025 at 10:08 AM IST

Updated : October 2, 2025 at 10:26 AM IST

4 Min Read
पन्ना: मध्य प्रदेश में 3 महीने से लगातार पर्यटकों के लिए बंद रहे सभी टाइगर रिजर्व 1 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए खुल गए हैं. जिसे लेकर देश भर के पर्यटक टाइगर सफारी का लुफ्त उठाने के लिए उत्साहित देखे जा रहे हैं. पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा मंडला गेट पर व्यवस्थित पूजा पाठ करते हुए फीता काटकर कोर एरिया के गेट खोले गए एवं पर्यटकों का स्वागत किया गया. 3 माह बाद कोर एरिया मंडला गेट पर जिप्सियों का आवागमन प्रारंभ हुआ.

पन्ना टाइगर रिजर्व विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला में फैला हुआ है और टाइगर रिजर्व अपनी जैव विविधता के कारण देश दुनिया में मशहूर होता जा रहा है. यही कारण है कि देश दुनिया के पर्यटक पन्ना टाइगर रिजर्व को ही टाइगर देखने के लिए पहली प्राथमिकता में चुनते हैं. खुलने से पहले ही पन्ना टाइगर रिजर्व की अक्टूबर माह की बुकिंग फुल हो गई है.

मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व के खुले गेट (ETV Bharat)

मानसून सीजन के चलते बंद थे गेट
मानसून सीजन के कारण 1 जुलाई से 30 सितंबर तक पन्ना टाइगर रिजर्व की कोर एरिया के गेट बंद कर दिए जाते हैं. यह समय जंगल की पुनर्विकास एवं बाघों के सहवास का समय होता है. बरसात के कारण नदी नालों के उफान पर आने के कारण कच्चे रास्ते बाधित हो जाते हैं. इसलिए 3 माह के लिए कोर एरिया के गेट बंद कर दिए जाते हैं. ठीक तीन माह के बाद 1 अक्टूबर को पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया मंडला एवं हिनौता के गेट फिर से शुरू हुए हैं. जिसका औपचारिक उद्घाटन पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा पूजा अर्चना करते हुए और फीता काटकर किया गया है.

पन्ना टाइगर रिजर्व की फील्ड डायरेक्टर नरेश यादव ने बताया कि, ''यह सत्र 9 माह चलेगा जो 1 अक्टूबर से 30 जून तक प्रभावी रहेगा. इसी को देखते हुए कर्णावती में टूरिस्ट गाइड एवं रेस्टोरेंट और रिसॉर्ट मालिक एवं जिप्सी संचालकों की बैठक रखी गई थी. इस दौरान उनके विचार जाने एवं उनको बताया गया कि पर्यटक सत्र के दौरान किन-किन सावधानियां का ध्यान रखना है.'' उन्होंने बताया कि, ''पन्ना टाइगर रिजर्व न केवल प्रदेश में बल्कि देश में ख्याति अर्जित कर रहा है.''

PANNA TIGER RESERVE OPENS GATES
मानसून के बाद जंगल सफारी का मजा शुरु (ETV Bharat)

अक्टूबर माह के टिकट हो चुके हैं फुल
फील्ड डायरेक्टर ने बताया कि, ''पन्ना टाइगर रिजर्व के प्रति पर्यटकों का उत्साह देखते ही बन रहा है, इसी कारण अक्टूबर माह की पुरी बुकिंग फुल हो गई है. क्योंकि पन्ना के जंगल जैव विविधता से भरे हुए हैं यहां पर अनेक जलप्रपात स्थित है जो पर्यटकों को रोमांचित करते हैं और पर्यटकों को पन्ना टाइगर रिजर्व में आसानी से बाघों का दीदार हो जाता है. इसलिए देश दुनिया के पर्यटक पन्ना टाइगर रिजर्व को ही पहली प्राथमिकता में चुनते हैं.''

SANJAY TIGER RESERVE OPENS GATES
मानसून के बाद जंगल सफारी का मजा शुरु (ETV Bharat)

संजय टाइगर रिजर्व में एडवांस बुकिंग
सीधी के संजय टाइगर रिजर्व की सफारी की एक सप्ताह के लिए एडवांस बुकिंग हो चुकी है. टाइगर सफारी करने पहुंच रहे पर्यटकों के लिए एमपी ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए बुकिंग करना होता है. जहां प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व के साथ ही सीधी के संजय टाइगर रिजर्व की बुकिंग भी की जाती है. लेकिन इस बार यह पहला मौका है जब संजय टाइगर रिजर्व की ओर पर्यटकों का रुझान अधिक देखने को मिला है. यही वजह है कि 1 अक्टूबर से लेकर लगातार 7 अक्टूबर तक संजय टाइगर रिजर्व की सफारी एडवांस बुकिंग हो गई है, जिसे लेकर संजय टाइगर रिजर्व के अधिकारी भी उत्साहित हैं.

इस बार सफारी करने पहुंच रहे पर्यटकों के लिए जहां अधिकारियों ने बेहतर इंतजामत किए हैं. बल्कि कई नए प्रशिक्षित गाइड की भर्ती की गई है जो पहुंच रहे पर्यटकों को संजय टाइगर रिजर्व के तमाम बखूबीयों से रूबरू कर आएगा. संजय टाइगर रिजर्व के एसडीओ सुधीर मिश्रा की माने तो 1 अक्टूबर के पहले सप्ताह ही 90% से अधिक की एडवांस बुकिंग हो चुकी है. लगातार संजय टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की बढ़ती संख्या से विभाग भी उत्साहित हैं. अधिकारियों को उम्मीद है कि पिछले वर्ष की तुलना इस वर्ष पर्यटकों की संख्या में बड़ी वृद्धि होगी. जिसके लिए विभागीय अधिकारियों ने नई गाइड की भी भर्ती की है जो पहुंच रहे पर्यटकों को संजय टाइगर रिजर्व का भ्रमण कराएंगे.

Last Updated : October 2, 2025 at 10:26 AM IST

