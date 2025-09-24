ETV Bharat / state

पन्ना में लेपर्ड को लगा 11000 वोल्ट का झटका, हीरा खनन की बाउंड्री पर लटकती दिखी पूंछ

हिनौता में स्थित हीरा खनन परियोजना का बाउंड्री वॉल पत्थर से बनाया गया है. जिसके ऊपर लोहे की जाली की फेंसिंग कराई गई है. इसके पास में ही बिजली के 11 हजार वोल्ट के वायर गुजरे हैं. वहीं पर तेंदुए का शव बरामद हुआ है. बताया जा रहा है कि 11 हजार वोल्ट के वायर के संपर्क में आने से तेंदुए को करंट लगा और उसकी मौत हो गई. यह घटना मंगलवार की रात की बताई जा रही है.

पन्ना/नर्मदापुरम: एनएमडीसी हीरा खनन परियोजना की बाउंड्री के ऊपर तेंदुए का शव मिला है. बाउंड्री के ऊपर तेंदुए की पूंछ लटकती हुई दिखाई दी. जिसके बाद पन्ना टाइगर रिजर्व के अधिकारियों को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही पन्ना टाइगर रिजर्व के अधिकारी मौके पर पहुंचे और तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. बताया जा रहा है कि तेंदुए की मौत करंट लगने से हुई है. वहीं, नर्मदापुरम में लोगों ने बाघ को गाय का शिकार करते देखा, जिससे इलाके में दहशत फैल गया है.

घटना की जानकारी मिलते ही पहुंचे अधिकारी

घटना की जानकारी बुधवार सुबह करीब 7-8 बजे पन्ना टाइगर रिजर्व के अधिकारियों को मिली. जिसके बाद कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए. वहीं, बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा बिजली बंद कराई गई और फिर तेंदुए के शव को बाउंड्री वॉल के नीचे श्रमिकों द्वारा उतरवाया गया. जिसके बाद तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया.

एनएमडीसी प्रबंधन द्वारा बनवाई गई है बाउंड्री

एनएमडीसी प्रबंधन द्वारा मझगांव में पत्थर से करीब 15 फीट ऊंची बाउंड्री बनवाई गई है. जिसमें ऊपर से लोहे की जाली की फेंसिंग कराई गई है. उसी जाली के पास 11000 वोल्ट के बिजली के तार निकले थे. बताया जा रहा है कि रात को तेंदुआ वहां से जब गुजारा होगा, तो करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई.

तेंदुए की मौत की विवेचना है जारी

तेंदुए की मौत जहां हुई है, वह क्षेत्र पन्ना टाइगर रिजर्व स्थित गगऊ अभ्यारण के परिक्षेत्र में आता है. पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर नरेश यादव का कहना है कि "एनएमडीसी मझगांव में तेंदुए की मौत हुई है. जानकारी कलेक्ट करने बाद कुछ बता पाएंगे, अभी विवेचना चल रही है."

इधर नर्मदापुरम के इटारसी में तवानगर रोड पर एक बाघ दिखने से लोगों में दहशत फैल गई है. मंगलवार सुबह करीब 6 बजे तवानगर टॉवर और नाके के बीच स्थानीय लोगों ने बाघ को गाय का शिकार करते देखा. इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. एक सप्ताह पहले भी इसी रोड पर बाघ नजर आया था. उस समय एक कार चालक जो बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था, उन्होंने बाघ का वीडियो बनाया था.