टाइगर रिजर्व में दावत उड़ा रहा था बाघ, सामने पहुंच गया चरवाहा, पेड़ पर चढ़ बचाई जान

पन्ना टाइगर रिजर्व में चरवाहे का टाइगर से सामना, झपट्टा मारने से पहले पेड़ चढ़कर मचाया शोर, ट्रैक्टर-ट्राली लेकर पहुंचे ग्रामीण.

पेड़ पर चढ़ चरवाहे ने बाघ से बचाई जान (GettY Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 10:23 AM IST

3 Min Read
पन्ना: एक बाघ पन्ना टाइगर रिजर्व में गाय का शिकार कर उसे खा रहा था. इसी समय अचानक चरवाहा पहुंच जाता है. चरवाहा को पता भी नहीं था कि कैसे वह अचानक बाघ के सामने पहुंच गया. लेकिन बाघ उस पर झपट्टा मारता, उससे पहले वह पेड़ पर चढ़ गया. लेकिन बाघ उसे घूरता रहा. चरवाहा रविंद्र सिंह ने बताया "मैं पेड़ से नहीं उतरा और गांव वालों को फोन किया. जिसके बाद गांव वाले उसे सुरक्षित जंगल से घर लाए."

युवक को बचाने ट्रैक्टरों से पहुंचे गांव वाले

देवेंद्र नगर परिक्षेत्र की पनारी बीट में सोमवार करीब 1 बजे चरवाहा पनारी गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर जंगल में गाय. वह बैल चरा रहा था. तभी वहां पर एक वयस्क बाघ पहले से गाय का शिकार कर खा रहा था. तभी चरवाहे की नजर बाघ पर पड़ी तो बाघ की नजर भी चरवाहे पर पड़ गई. इसके बाद चरवाहा बिन कुछ सोचे समझे, बाघ के झपटने से पहले ही डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया. जिससे उसकी जान बची. चरवाहा रविंद्र सिंह हाथ में मोबाइल लिए हुए था तो उसने इस घटना का वीडियो बना लिया और गांव वालों को सूचना दी. गांव वाले ट्रैक्टर ट्राली लेकर वहां पहुंचे और उसे सुरक्षित लेकर आए.

पनारी गांव के पास 4 से 5 बाघों की लोकेशन (ETV Bharat)

पन्ना के जंगलों में हैं 100 से अधिक बाघ

पन्ना टाइगर रिजर्व में लगातार बाघों का कुनबा बढ़ता जा रहा है. वर्ष 2009 में पन्ना बाघविहीन हो गया था. 2010 में बाघ पुनर्स्थापना कार्यक्रम चलाया गया. अब पन्ना टाइगर रिजर्व एवं पन्ना के समुचे जंगल बाघों से गुलजार है. फिलहाल पन्ना के जंगलों में 100 से अधिक बाघ विचरण कर रहे हैं. जिससे कई बार लोगों का सामना बाघों से होता रहता है. सोमवार को चरवाहे की बाघ से सामना हो गई, जिसके बाद उसने पेड़ पर चढ़ अपनी जान बचाई.

पन्ना के जंगलों में है 100 से अधिक बाघ (ETV Bharat)

पनारी गांव के पास है 4-5 बाघ की लोकेशन

बता दें कि पनारी ग्राम पंचायत पूरा जंगली एरिया में स्थित है. इसके पास इमलोनिया गांव पड़ता है, जो जंगल से घिरा हुआ है. इन गांव के आसपास करीब 8 से 10 किलोमीटर दूर तक कोई बस्ती नहीं है. जंगलों से गिरे होने के कारण यहां 4 से 5 बाघों ने अपनी टेरिटरी बनाई हुई है, जो लोगों को कभी कभार दिख जाते हैं.

पन्ना में चरवाहे का टाइगर से सामना (ETV Bharat)

जंगल में न जाने की समझाइश दी

उत्तर वन मंडल के एसडीओ कृष्ण कुमार मरावी ने कहा, "देवेंद्रनगर परीक्षित अंतर्गत पनारी गांव के पास बाघ के होने की जानकारी मिली है. एक व्यक्ति को बाघ दिखा था और वह डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया था. उसे सुरक्षित गांव वापस लाया गया है. गांव वालों को समझाएं दी गई है कि जंगल में न जाए और यदि जंगल में निस्तारी करने के लिए जाएं तो झुंड बनाकर जाएं."

