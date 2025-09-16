ETV Bharat / state

टाइगर रिजर्व में दावत उड़ा रहा था बाघ, सामने पहुंच गया चरवाहा, पेड़ पर चढ़ बचाई जान

पेड़ पर चढ़ चरवाहे ने बाघ से बचाई जान ( GettY Image )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 16, 2025 at 10:23 AM IST 3 Min Read