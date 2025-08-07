Essay Contest 2025

सावन में नहीं इस खास दिन भोलेनाथ देते हैं दर्शन, प्राकृतिक धराएं करती हैं जलाभिषेक - PANNA JHALRIYA MAHADEV TEMPLE

पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में स्थित है झालरिया महादेव मंदिर, सावन नहीं बसंत पंचमी के समय साल में एक बार देते हैं दर्शन.

Published : August 7, 2025 at 3:48 PM IST

पन्ना: सावन में शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रहती है. लेकिन पन्ना में एक ऐसा शिव मंदिर है, जहां सावन में भी भक्तों को जाने की अनुमति नहीं है. इस मंदिर में प्राकृतिक धराएं शिवलिंग का जलाभिषेक करती हैं. यहां विराजमान भोलेनाथ पूरे साल में सिर्फ एक बार ही दर्शन देते हैं. इस दिन यहां भगवान के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है. इस दौरान मंदिर परिसर में भंडारे का भी आयोजन किया जाता है.

टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में है शिव मंदिर

भगवान शिव का यह रहस्यमयी झालरिया महादेव का मंदिर पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में स्थित है, जो हिनौता गेट से 20 किलोमीटर की दूरी पर है. यहां घना जंगल है और मंदिर एक पहाड़ी के नीचे स्थित है. जिसमें भगवान भोलेनाथ एक बहुत बड़े चट्टान के नीचे विराजमान हैं. बताया जाता है कि पूरे साल इस चट्टान से पानी गिरता है और शिवलिंग का जलाभिषेक करता है.

टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में है शिव मंदिर (ETV Bharat)

साल में एक बार ही मिलता है भगवान का दर्शन

पन्ना टाइगर रिजर्व हिनौता गेट की रेंजर आरपी अर्जरिया ने बताया कि "झालरिया महादेव मंदिर पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में स्थित है, जो प्रतिबंधित क्षेत्र है. इस मंदिर में वर्ष में एक बार बसंत पंचमी पर्व के समय आम जनमानस को जाने की अनुमति रहती है. बाकी समय यहां जाने की मनाही है. इसकी परमिशन पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर द्वारा दी जाती है."

पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में है शिव मंदिर (ETV Bharat)

सदियों पुराना है मंदिर

झालरिया महादेव का मंदिर सदियों पुराना है. जब पन्ना टाइगर रिजर्व की स्थापना नहीं हुई थी तो यहां पर आदिवासियों के कई गांव हुआ करते थे. पन्ना टाइगर रिजर्व की स्थापना के बाद उन सभी गांव का पलायन कर दिया गया. इसके बाद इस घनघोर जंगल में जंगली जीवों से खतरा के चलते लोगों को जाने की अनुमति नहीं दी जाने लगी.

पगडंडीनुमा रास्ते से पहुंचते हैं श्रद्धालु

बसंत पंचमी पर्व के 1-2 दिन पहले या बाद में सिर्फ एक इस मंदिर में भक्तों को दर्शन करने की अनुमति दी जाती है. आमजन के लिए इस दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मंदिर में जाने की अनुमति रहती है. मंदिर में जाने के लिए जंगल का कच्चा पगडंडीनुमा रास्ता है, जिसमें बाइक या छोटी फोर व्हीलर से जाने की मनाही है. सिर्फ बड़ी गाड़ियों से ही इस मंदिर तक जाने की अनुमति है. क्योंकि जंगली जीवों का खतरा यहां हमेशा बना रहता है.

7 दिन का होता है अनुष्ठान

बसंत पंचमी के दौरान झालरिया महादेव मंदिर में 7 दिन का अनुष्ठान किया जाता है. इस समय भगवान के दर्शन के लिए आमजन को सिर्फ एक दिन की अनुमति रहती है. इसके लिए पन्ना टाइगर रिजर्व के द्वारा केवल 500 गाड़ियां ही एलाव की जाती हैं. इस दौरान सड़क और मंदिर के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं. वनकर्मी फोर व्हीलर से गश्ती करते हैं. वहीं, 7 दिवसीय अनुष्ठान के दौरान समिति की 3 गाड़ियों को आने-जाने की अनुमति रहती है.

