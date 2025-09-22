पर्यटकों को बुलाता है पन्ना का खूबसूरत झरना, महाभारत काल से जुड़ा है इसका इतिहास

ETV Bharat / state

बारिश के सीजन में पन्ना में बनता है खूबसूरत पांडव फॉल जलप्रपात, जानें कैसे कर सकते हैं इस सुंदर झरने का दीदार.

पांडव फॉल जलप्रपात (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 6:12 PM IST

3 Min Read
पन्ना: मध्य प्रदेश का पन्ना प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है. पन्ना टाइगर रिजर्व के अलावा यहां ऐसे और कई प्राकृतिक मनमोहक स्थल हैं जो पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करते हैं. बारिश के मौसम में पन्ना में कई झरने जीवंत होते हैं. इसमें से कुछ झरने पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर हैं और कुछ झरने टाइगर रिजर्व से सटे हैं. ऐसा ही एक झरना है जो पन्ना से करीब 12 किलोमीटर दूर पांडव फॉल जलप्रपात पर बनता है. यह झरना साल के 8 महीने तक रहता है. इसकी खूबसूरती निहारने के लिए भारी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं.

पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में स्थित है झरना

पांडव फॉल जलप्रपात नेशनल हाईवे-39 से करीब 1 किलोमीटर पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित है. यह एरिया पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में आता है. इसलिए यहां पर जाने के लिए टिकट लगता है. पन्ना टाइगर रिजर्व घूमने आने वाले टूरिस्ट यहां आसानी से जा सकते हैं. यह एरिया सुबह 6 से लेकर शाम को 6 बजे तक ही खुला रहता है. यह महाभारत काल की पांडवों से जुड़ी पौराणिक कथाओं के लिए जाना जाता है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने अपने अज्ञातवास के दौरान यहां शरण ली थी.

पन्ना टाइगर रिजर्व की कोर एरिया में स्थित है झरना (ETV Bharat)

विशाल जल कुंड का करता है निर्माण

पांडव फॉल जलप्रपात पर यह झरना करीब 25 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है. जहां यह एक विशाल जल कुंड का निर्माण करता है. जलकुंड तक नीचे उतरने के लिए 116 सीढ़ियां बनाई गई हैं. इन सीढ़ियों से पर्यटक नीचे तक जाकर करीब से इसका दीदार कर सकते हैं. यह शांत वातावरण वाला एक प्राकृतिक झरना है. पन्ना टाइगर रिजर्व के मंडल गेट से इस झरने की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है. झरने के आसपास कुछ प्राचीन गुफाएं भी हैं, जिन्हें पांडवों के निवास स्थान का प्रमाण माना जाता है.

Panna Tiger Reserve Waterfall
नीचे उतरने के लिए बनी हैं 116 सीढ़ियां (ETV Bharat)

कैसे पड़ा पांडव फॉल नाम?

पन्ना टाइगर रिजर्व के गाइड हेमंत सिंह बताते हैं कि "महाभारत काल में पांडव अज्ञातवास में यहां आए थे और कुछ दिन यहां पर गुफाओं में उन्होंने निवास किया था. इसलिए इस स्थान को पांडव फॉल के नाम से जाना जाता है. यहां पर कई गुफाएं बनी हुई हैं जो विशाल चट्टानों के नीचे निर्मित हैं. यहां पर जंगली जानवर विचरण करने आते हैं इसलिए यहां का कुछ क्षेत्र प्रतिबंधित भी है. यहां पर भालू, तेंदुआ सहित कई अन्य जानवरों को देखा गया है."

कैसे और कब पहुंचे पांडव फॉल जलप्रपात

पांडव फॉल की पन्ना जिला मुख्यालय से दूरी 12 किलोमीटर की है. इसके अलावा खजुराहो एयरपोर्ट से यह लगभग 30 किलोमीटर दूर है. टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में स्थित होने के कारण यहां परिवहन के सार्वजनिक साधन उपलब्ध नहीं हैं. पांडव फॉल घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक है. मानसून के मौसम के खत्म होने के बाद, यह क्षेत्र घना हरा-भरा रहता है और पानी का प्रवाह भी अच्छा रहता है. ज्यादातर पर्यटक अक्टूबर से अप्रैल के बीच पांडव फॉल घूमने आते हैं.

