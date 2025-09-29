बारिश में 3 माह से बंद पन्ना टाइगर रिजर्व खुलने का इंतजार, पूरे अक्टूबर महीने की बुकिंग फुल
पन्ना टाइगर नेशल पार्क के प्रति पर्यटकों की दीवानगी. अक्टूबर के सारे टिकट बुक. नवंबर के लिए भी बुकिंग जारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 29, 2025 at 4:14 PM IST
पन्ना : पन्ना टाइगर रिजर्व मानसून सीजन में 3 महीने के लिए कोर एरिया के गेट पर्यटकों के लिए बंद कर दिए जाते हैं. ये गेट 1 जुलाई से 30 सितंबर तक बंद रहते हैं. 1 अक्टूबर से फिर से पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया के गेट खुल रहे हैं. इसकी पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.
पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार पन्ना टाइगर रिजर्व
पन्ना टाइगर रिजर्व मंडल के परिक्षेत्र अधिकारी राहुल पुरोहित ने बताया "1 अक्टूबर से पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया के गेट खुल रहे हैं. इसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं. कच्चे रास्तों की मरम्मत कर दी गई है. केन नदी में भी वोट (नाव) छोड़ दी गई है और अब 1 अक्टूबर इंतजार किया जा रहा है. सभी तैयारियां प्रबंधन द्वारा पूरी हो चुकी हैं. 1 अक्टूबर को सुबह 6:00 से कोर एरिया मंडला गेट एवं हिनौता गेट के लिए टाइगर सफारी शुरू हो जाएगी.
पर्यटकों की सुविधाओं के मद्देनजर काम
पन्ना टाइगर नेशनल पार्क प्रबंधन का कहना है "मंडल गेट अंतर्गत रोड की मरम्मत हो गई है. रोड के किनारे की साइड घास भी कट गई है पर्यटकों के लिए पानी की व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है. वॉशरूम की भी सफाई कर दी गई है. मंडला क्षेत्र अंतर्गत पीपरटोला की भी पूरी व्यवस्थाएं हो गई हैं. केन नदी में वोट वाले स्थान की भी पूरी व्यवस्थाएं करा दी गई हैं."
पन्ना नेशनल पार्क में अक्टूबर की बुकिंग फुल
राहुल पुरोहित परिक्षेत्र अधिकारी ने बताया "पन्ना टाइगर रिजर्व में ऑनलाइन बुकिंग शुरू होते ही पूरा अक्टूबर माह की बुकिंग फुल हो गई है. दिसंबर तक सभी होटलों की भी बुकिंग फुल बताई जा रही है, जबकि अभी गेट खुले नहीं हैं और 1 अक्टूबर से खुलना है. इसके पहले ही पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघों को देखने के लिए देश दुनिया के पर्यटक आतुर हैं और अगले एक माह तक की बुकिंग खुला हो चुकी है, जो पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए हर्ष की बात है."
पन्ना टाइगर रिजर्व का जंगल छतरपुर की सीमा तक
पन्ना टाइगर रिजर्व का 542 वर्ग किलोमीटर का एरिया फैला हुआ है और इसकी स्थापना 1981 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में हुई थी और सरकार द्वारा इस सन् 1994 में पन्ना टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था. पन्ना टाइगर रिजर्व अंतर्गत उत्तर वन मंडल एवं दक्षिण मंडल भी आता है, जिसका जंगल कुछ छतरपुर जिले में भी फैले हुए हैं. जैव विविधता के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है यहां की जंगलों में 4 से लेकर 40 डिग्री तक का तापमान पाया जाता है. इसलिए यहां पर सभी वन प्राणी पाए जाते हैं।
- पन्ना टाइगर रिजर्व में हाथियों को मिली छुट्टी, तेल मालिश कराकर होंगे तरोताजा
- पन्ना टाइगर रिजर्व के सैलानियों को सौगात, जंगल सफारी के साथ वोटिंग, लजीज व्यंजनों का लुत्फ
पन्ना टाइगर रिजर्व में दो कोर गेट
पन्ना टाइगर रिजर्व अंतर्गत दो कोर गेट हैं. इसमें पहला गेट मंडला गेट है, जो केन नदी के बगल में स्थित है. इस गेट में सबसे अधिक पर्यटक विजिट करते हैं एवं दूसरा गेट हिनौता मझगांव का है यह गेट मंडला से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. यहां पर भी काफी पर्यटक कोर एरिया में टाइगर सफारी का लुप्त तो उठाते हैं. बफर जोन गेट जिन्ना गेट है एवं अकोला गेट है, जिसमें पूरे वर्षभर सफारी होती रहती है. बफर गेट में बरसात के मौसम में भी सफारी बंद नहीं होती है.
पन्ना टाइगर रिजर्व कैसे आ सकते हैं
पन्ना टाइगर रिजर्व आप रेल एवं हवाई मार्ग और सड़क मार्ग से पहुंच सकते हैं. यहां पर सबसे समीप एयरपोर्ट खजुराहो का है, जो छतरपुर जिले में आता है, जिसकी दूरी लगभग 27 किलोमीटर है और वहीं पर रेलवे स्टेशन बना है, जो भी करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित है. पन्ना टाइगर रिजर्व का मुख्य गेट मंडल नेशनल हाईवे 39 से जुड़ा हुआ है. इसलिए आप छतरपुर से यहां पर सड़क मार्ग पर से आ सकते हैं, जो 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है.