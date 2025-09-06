पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन में सड़क किनारे भारी-भरकम बाघ देख लगी वाहनों की कतारें

पन्ना जिले के अमानगंज इलाके में रोड किनारे जंगल के राजा को आराम फरमाते देख वाहनचालकों में रोमांच. वीडियो बनाए.
Published : September 6, 2025 at 12:45 PM IST
पन्ना: जिले के पन्ना-अमानगंज रोड पर ग्राम अमझिरिया के पास अकोला गेट अंतर्गत सड़क किनारे जंगल में बाघ बैठा दिखा. बाघ को देखकर दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गई. फोर व्हीलर के साथ टू व्हीलर वाले भी दूर से खड़े होकर टाइगर का दीदार करने लगे. लोगों ने मोबाइल से वडियो बनाए. टाइगर भी खामोशी से सब देखता रहा. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं.
मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से लौट रहे थे लोग
बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का अमानगंज दौरा था. इसी कार्यक्रम से शामिल होने के बाद लोग अपने घरों की ओर लौट रहे थे. इसी दौरान वाहन चालकों ने देखा कि रोड किनारे जंगल में भारी-भरकम बाघ बैठा है. लोगों ने बाघ से पर्याप्त दूरी बनाकर वीडियो बनाए. रोड के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं. इसी दौरान पुलिस का एक वाहन निकला, इसमें बैठे पुलिस वाले बाहर आए और लोगों को समझाकर अपने वाहन आगे बढ़ाने को कहा. इसके बाद धीरे-धीरे लोग आगे बढ़ने लगे.
पन्ना टाइगर रिजर्व के अकोला गेट के पास बाघों का मूवमेंट
पन्ना-अमानगंज रोड पर ग्राम अमझिरिया के पास पन्ना टाइगर रिजर्व का बफर एरिया का अकोला गेट स्थित है. इसी के पास बाघों की लोकेशन अक्सर पाई जाती है. जंगल के अंदर पर्यटकों को आसानी से बाघ देखने को मिल जाते हैं लेकिन शुक्रवार को जंगल के किनारे मुख्य सड़क के बगल में बाघ को बैठा देख लोग आश्चर्यचकित हो गए और वीडियो बनाने लगे.
मानसून सीजन के कारण कोर एरिया के गेट बंद
पन्ना टाइगर रिजर्व में मानसून सीजन के कारण कोर एरिया के गेट पर्यटकों के लिए 1 जुलाई से 30 सितंबर तक बंद कर दिए जाते हैं. इस बीच कोर एरिया में टाइगर सफारी नहीं होती है, लेकिन बफर जोन के गेट बरसात में भी चालू रहते हैं. अकोला बफर जोन में टाइगर का अक्सर मूवमेंट देखने को मिलता है. ये बाघ भी अकोला गेट के पास सड़क के किनारे देखा गया, जहां पर बाघों की लोकेशन अक्सर पाई जाती है.
अमझिरिया के पास टोल से एक किलोमीटर दूर टाइगर
टाइगर का ये वीडियो शिवकुमार त्रिपाठी ने बनाकर वायरल किया. हालांकि वीडियो तो कई लोगों ने बनाए. शिवकुमार पन्ना के निवासी हैं. उनका कहना है "वह मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने अमानगंज गए हुए थे. वहां से लौटते हुए उन्होंने अमझिरिया के पास टोल से एक किलोमीटर दूर जंगल के किनारे टाइगर को बैठा देखा और गाड़ी रोककर वीडियो बनाया. यह वीडियो 5 सितंबर शुक्रवार शाम 5:30 बजे का बनाया हुआ है."
टाइगर रिजर्व के बफर जोन के अमझिरिया के पास बाघ की लोकेशन
वहीं, इस मामले में पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना कर रेंजर अजीत जाट ने बताया "अमझिरिया के पास बाघ की लोकेशन रहती है. संभवतः वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि टाइगर को रोड पार करनी होगी और भीड़ देखकर वह एक स्थान पर बैठ गया होगा. इसी का वीडियो यात्रियों द्वारा बनाया गया है, जो वायरल हो रहा है." ये टाइगर रिजर्व का बफर जोन है और टाइगर अक्सर रोड पार करते हैं लेकिन टाइगर इस दौरान देख लेते हैं. जब सुनसना होता है तभी वे रोड पार करते हैं.