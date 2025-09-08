ETV Bharat / state

पन्ना टाइगर रिजर्व के सैलानियों को सौगात, जंगल सफारी के साथ वोटिंग, लजीज व्यंजनों का लुत्फ

पन्ना में अंग्रेजों के जमाने के वाटर सोर्स को नया रूप देकर ईको पार्क बनाया. अब पन्ना में पहली बार वोटिंग भी शुरू.

Panna Tiger Reserve voting
पन्ना टाइगर रिजर्व के सैलानियों को वोटिंग की सौगात (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 8, 2025 at 7:18 PM IST

3 Min Read

पन्ना: टाइगर रिजर्व घूमने आने वाले पर्यटकों को अब ईको पार्क में वोटिंग की सुविधा भी शुरू कर दी गई है. प्राकृतिक सुंदरता के बीच सैलानी अब पानी से भी अठखेलियां कर सकेंगे. जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर पन्ना-अमानगंज मार्ग पर पन्ना टाइगर रिजर्व के अकोला गेट के बगल में अंग्रेजों द्वारा बनाई हुई प्राकृतिक संरचना एवं पानी रोकने के लिए तालाब को जिला प्रशासन द्वारा विकसित किया गया. यहां गहरीकरण किया गया और इसके बाद रविवार को वोटिंग की शुरुआत की गई.

पन्ना जिले में पहली बार वोटिंग की सुविधा शुरू

गौरतलब है कि पन्ना जिले में कहीं भी अभी तक वोटिंग की सुविधा नहीं थी. जिला प्रशासन के प्रयासों से पन्ना टाइगर रिजर्व के बगल में स्थित ग्राम अमझीरिया में अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए तालाब को विकसित कर ईको पार्क बनाया गया. अब यहां वोटिंग भी शुरू हो गई है. ये ईको पार्क प्रकृति की गोद में है. बगल में पन्ना टाइगर रिजर्व के सुंदर जंगल लगे हुए हैं. चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है. इस तालाब में पन्ना टाइगर रिजर्व के वन्य प्राणी दिन में भी कई बार पानी पीते हुए आसानी से दिख जाते हैं. इसलिए यह बहुत ही अच्छा टूरिस्ट स्पॉट होने वाला है.

पन्ना जिले में पहली बार वोटिंग की सुविधा शुरू (ETV BHARAT)

ईको पार्क के आसपास टाइगर का मूवमेंट

3 दिन पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव का अमानगंज में कार्यक्रम था. कार्यक्रम से लौट रहे लोगों ने अमझीरिया ग्राम के पास सड़क किनारे टाइगर बैठा हुआ देखा था. यह तालाब पन्ना टाइगर रिजर्व से लगा हुआ है और यहां पर टाइगर की लोकेशन रहती है. पास में ही बफर अकोला गेट भी स्थित है, जहां पर पर्यटक बरसात के दिनों में भी जंगल सफारी का आनंद लेते हैं. अब यहां ईको पार्क बनने और वोटिंग शुरू होने से पर्यटकों का आकर्षण और बढ़ जाएगा.

Panna Tiger Reserve voting
अंग्रेजों के जमाने के तालाब को नया रूप दे वोटिंग शुरू (ETV BHARAT)

अंग्रेजों के जमाने के तालाब को किया विकसित

इतिहासकार सूर्यभान सिंह परमार बताते हैं "यह प्राकृतिक संरचना अंग्रेजों एवं पन्ना के अंतिम नरेश यादवेंद्र सिंह जूदेव द्वारा सन् 1938 से 40 के बीच बनवाई गई थी. इसमें पत्थर की मेड़ बनवाई गई थी, जो संरचना आज भी बनी हुई है. उसी के ऊपर सड़क बनी हुई है और उसी में एक छोटी कैनाल जुड़ी हुई है, जिससे तालाब का पानी का फ्लो ज्यादा होने पर रिस-रिसकर दूसरी तरफ जाता है और इसी प्राकृतिक संरचना को जिला प्रशासन द्वारा विकसित करते हुए वोटिंग की शुरुआत की गई है."

Panna Tiger Reserve voting
पन्ना के ईको पार्क में वोटिंग की सुविधा शुरू (ETV BHARAT)

आने वाले समय में बनेगा बड़ा टूरिस्ट स्पॉट

Panna Tiger Reserve voting
बीजेपी विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने किया वोटिंग का शुभारंभ (ETV BHARAT)

पूर्व मंत्री व बीजेपी विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने इसका शुभारंभ करते हुए कहा यह प्राकृतिक संरचना अंग्रेजों की बनाई हुई है और इसको जिला प्रशासन द्वारा विकसित किया गया है. निश्चित ही यह बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनेगा, क्योंकि यह जगह पन्ना टाइगर रिजर्व से लगी हुई है और यहां पर एक पार्क की भी स्थापना की गई है. यहां देसी व्यंजनों का भी पर्यटक लुत्फ उठा सकेंगे.

