बाघों को बचाने पन्ना टाइगर रिजर्व का बड़ा फैसला, 27 गांवों में कुत्तों का होगा वैक्सीनेशन

मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व बफर जोन में 27 गांवों में आवारा कुत्तों का किया जाएगा टीकाकरण, 6 से 29 अक्टूबर तक चलेगा अभियान.

PANNA TIGER RESERVE
27 गांवों में कुत्तों का किया जाएगा टीकाकरण (ETV Bharat)
पन्ना: टाइगर रिजर्व ने बाघ पुनर्स्थापना योजना के तहत बाघों की सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा कदम उठाया है. पन्ना टाइगर रिजर्व की परिधि में लगे 27 बफर जोन गांव में 6 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक आवारा कुत्तों का टीकाकरण किया जाएगा. इसकी जानकारी अधिकारियों की ओर से दी गई है.

आवारा कुत्तों को लगाई जाएगी वैक्सीन

पन्ना टाइगर रिजर्व के उपसंचालक मोहित सूद ने बताया कि "बाघ पुनर्स्थापना योजना अंतर्गत बाघों की सुरक्षा की दृष्टि से पार्क परिधि से जुड़े गांवों में कुत्तों में कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस सहित अन्य सात बीमारियों की रोकथाम के लिए टीकाकरण किया जाएगा.

6 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक चलेगा अभियान

वन्य प्राणी चिकित्सक डॉ संजीव गुप्ता ने बताया कि "पन्ना टाइगर रिजर्व की परिधि में लगे ग्रामों में हर साल आवारा कुत्तों का वैक्सीनेशन किया जाता है. इस साल वैक्सीनेशन का कार्य 6 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2025 तक चलेगा. प्रथम चरण में 6 अक्टूबर से वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा. इसके 20 दिन बाद उन्हीं कुत्तों को दोबारा बूस्टर डोज लगाया जाएगा."

PANNA STRAY DOGS VACCINATION
पन्ना टाइगर रिजर्व ने लेटर जारी कर दी जानकारी (ETV Bharat)

कुत्तों की पहचान के लिए निकाली अनोखी तरकीब

उन्होंने आगे बताया कि "आवारा कुत्तों के ब्लड का भी सैंपल लिया जाएगा. जिसे जबलपुर जांच के लिए भेजा जाएगा कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है. जिसके बाद कुत्तों को पहले वैक्सीनेशन के पूर्व ही लेदर बेल्ट पहनाए जाएंगे और उनको एक नंबर दिया जाएगा. जिससे 20 दिनों बाद बूस्टर डोज लगाने में आसानी होगी. क्योंकि डॉग 15 किलोमीटर के एरिया में घूमते रहते हैं. वह किसी और गांव में भी मिल सकते हैं. इसलिए दोबारा उनका टीकाकरण ना हो इसलिए उन्हें पहचान नंबर और लेदर बेल्ट पहनाया जाएगा."

बेजुबान को 8 बीमारियों से मिलेगी निजात

कैनाइन डिस्टैम्पर वायरस, रेबीज वायरस, लेपरा वायरस, लाइसेरियोसिस वायरस, लिस्सियोरिस वायरस, पैराइनफुलिजिंस वायरस, पारो वायरस सहित 8 बीमारियों का टीकाकरण किया जाएगा. जिससे कुत्तों की इम्युनिटी सिस्टम बढ़ती है और उन्हें यह बीमारियां नहीं होती है. टीकाकरण सिर्फ 1 वर्ष के लिए होता है. एक वर्ष बाद पुनः फिर से टीकाकरण किया जाता है.

पहले चरण में इन गांवों में चलेगा अभियान

प्रथम चरण में 6 अक्टूबर को अकोला, 7 अक्टूबर को अमझिरिया, 8 और 9 अक्टूबर को बांधी, 10 और 11 अक्टूबर को बराछ, 13 अक्टूबर को झलाई, 14 और 15 अक्टूबर को जरधोबा, 16 अक्टूबर को इटवां, 17 एवं 18 अक्टूबर को जनवार, 19 अक्टूबर को रमपुरा, 21 एवं 22 अक्टूबर को तारा, 23 अक्टूबर को विक्रमपुर, 24 अक्टूबर को डोभा, 25, 27 एवं 28 अक्टूबर को धनगढ़ और 29 अक्टूबर को मनकी गांव में टीकाकरण होगा.

इसी तरह द्वितीय चरण में ग्राम कूड़न में 22 नवंबर, कटारी में 24 नवंबर, बिलहटा में 25 नवंबर, गहदरा में 26 एवं 27 नवंबर, कोनी में 28 नवंबर, मझौली में 29 नवंबर, मड़ला में 1, 2 एवं 3 दिसंबर, राजगढ़ में 4 दिसंबर, नादियाबैहर में 5 एवं 6 दिसंबर, बाहरपुरा में 8 एव 9 दिसंबर, बरबसपुरा में 10 एवं 11 दिसंबर, रामसिलाटेक में 12 दिसंबर और बमारी में 13 दिसंबर को टीकाकरण होगा. निर्धारित तिथियों में बूस्टर डोज भी लगाई जाएगी.

