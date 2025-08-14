ETV Bharat / state

दुनिया की सबसे उम्रदराज हथिनी की याद में वन का नामकरण वत्सला - WORLD OLDEST ELEPHANT

पन्ना टाइगर नेशनल पार्क की शान रही और सुरक्षा में अमूल्य योगदान देने वाली हथिनी को वन विभाग ने दी अनोखी श्रद्धांजलि.

world oldest elephant Vatsala
दुनिया की सबसे उम्रदराज हथिनी को अनोखी श्रद्धांजलि (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 14, 2025 at 1:42 PM IST

2 Min Read

पन्ना : पन्ना टाइगर नेशनल पार्क की आन-बान और शान रही दुनिया की सबसे उम्रदराज हथिनी वत्सला को याद कर वन विभाग का स्टाफ भावुक हो गया. उसकी मौत एक माह पूर्व बीमारी एवं पैर में चोट लगने के कारण हो गई थी. वत्सला की स्मृति में अंतरराष्ट्रीय विश्व हाथी दिवस पर दक्षिण वन मंडल अंतर्गत शाहनगर वन परिक्षेत्र की बोरी/महेवा बीट में अनोखा श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया. एक वन का नाम वत्सला पर रखा गया है. इस मौके पर बाकायदा पूजा-पाठ की गई.

उम्रदराज हथिनी वत्सला की एक माह पहले मौत

गौरतलब है कि 8 जुलाई 2025 को दुनिया की सबसे उम्रदराज हथिनी वत्सला ने अंतिम सांस ली थी. पन्ना टाइगर रिजर्व में सालों तक सुरक्षा करती रही हथिनी वत्सला की उम्र 100 वर्ष से अधिक हो चुकी थी. वह पन्ना टाइगर रिजर्व अंतर्गत हिनौता हाथी कैंप में निवास करती थी. उम्र अधिक हो जाने के कारण उसकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया था. इसलिए उसको दिखाई भी काम देने लगा था. उसकी विशेष देखभाल की जाती रही है. 8 जुलाई 2025 को हाथी कैंप के पास नाले में वह गिर गई थी, उसकी दोपहर 1:30 पर मौत हो गई.

पन्ना टाइगर नेशनल पार्क में वत्सला की याद में पूजा-पाठ (ETV BHARAT)

वत्सला को दी गई अनोखी श्रद्धांजलि

डीएफओ दक्षिण वन मंडल अनुपम शर्मा ने बताया "वत्सला ऐसी हथिनी थी, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता. उसी की याद में दक्षिण वन मंडल अंतर्गत शाहनगर परिक्षेत्र अंतर्गत बोरी बीट में एक वन का नाम वत्सला वन रखा गया है. वह हमारी यादों में हमेशा बनी रहे, इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि दी गई. वत्सला का पन्ना टाइगर रिजर्व में रोल काफी महत्वपूर्ण रहा है."

world oldest elephant Vatsala
पन्ना टाइगर पार्क में वत्सला को अनोखी श्रद्धांजलि (ETV BHARAT)

हाथियों के बच्चों को दादी मां की तरह दुलार दिया

world oldest elephant Vatsala
दुनिया की सबसे उम्रदराज हथिनी वत्सला (ETV BHARAT)

टाइगर का रेस्क्यू हो या टाइगर का इंट्रोडक्शन हो या जो हाथियों के बच्चे जन्म लेते हैं उनकी देखभाल हो, उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है. डीएफओ अनुपम शर्मा ने बताया "हथिनी वत्सला ने अन्य हाथियों के बच्चों को दादी मां की तरह दुलार दिया. श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य वन संरक्षक छतरपुर वन वृत्त नरेश यादव उपस्थित रहे."

