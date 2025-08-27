ETV Bharat / state

पन्ना में मासूमों के भविष्य से खिलवाड़, स्कूल में नौनिहालों को किताब की जगह थमा दी गई झाड़ू - STUDENTS CLEAN SCHOOL CASE

पन्ना में मासूम बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, शासकीय स्कूल परिसर में छात्रों से कराई जा रही साफ-सफाई, शिक्षा अधिकारी ने दिया कार्रवाई का आश्वासन.

पन्ना में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 27, 2025 at 7:22 PM IST

पन्ना: मध्य प्रदेश के पन्ना में अजयगढ़ विकासखंड से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. यहां माध्यमिक शाला किशनपुर और देवगांव पंचायत की प्राथमिक स्कूल देवपुर दोनों स्कूल परिसर के अंदर बच्चे झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर खूब इसका वीडियो को शेयर किया जा रहा है.

भविष्य से खिलवाड़

प्रति वर्ष राज्य सरकार बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए करोड़ों रुपए का बजट जारी करती है. जिससे ग्रामीण बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सके, लेकिन स्कूल में पढ़ाई के बदले बच्चों से साफ-सफाई का काम कराया जा रहा है. बच्चे स्कूल के अंदर झाड़ू-पोछा लेकर कचरा निकाल रहे हैं. मासूमों के भविष्य को संवारने के बजाए उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है.

स्कूली शिक्षक से बातचीत (ETV Bharat)

स्कूल नहीं पहुंच रहे चपरासी

किशनपुर माध्यमिक शाला में पदस्थ शिक्षक राम सिया शुक्ला ने एक सवाल के जवाब में कहा कि "बच्चे स्कूल में झाड़ू नहीं लगाते हैं. स्कूल में चपरासी है जो तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी के यहां कार्यरत है. वह कुछ दिनों से स्कूल नहीं आता है. स्कूल में हम भी झाड़ू लगाते हैं और बच्चे भी लगाते हैं. जब हम झाड़ू लगाने लगते हैं तो बच्चे मेरे हाथ से लेकर झाड़ू लगाने लगते हैं."

दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन

वहीं देवपुर प्राथमिक स्कूल के शिक्षक बीके जड़िया ने बच्चे से स्कूल में झाड़ू-पोछा लगाने के सवाल पर कहा कि "स्कूल में चपरासी नहीं है तो कौन झाड़ू लगाएगा? ऐसी स्थिति में या तो बच्चे झाड़ू लगाएंगे या शिक्षक साफ-सफाई करेंगे. इसलिए छात्र स्कूल में झाड़ू में लगा रहे हैं."

इस पूरे मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी रवि प्रकाश खरे ने कहा, "बच्चों से स्कूल में झाड़ू लगवाना गंभीर मामला है. पहले भी हमारे द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि बच्चों से स्कूल में साफ-सफाई का काम न करवाया जाए. स्कूल की सफाई के लिए जो कॉनटैक्ट एजेंसी की राशि रहती है, उसी राशि से साफ-सफाई सुनिश्चित करने का प्रावधान है. इसकी समीक्षा की जाएगी और जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उन शिक्षकों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी."

