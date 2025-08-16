ETV Bharat / state

श्री जुगल किशोर मंदिर का खुला खजाना, नोट गिनने में लगे 3 दिन - PANNA SHRI JUGAL KISHORE TEMPLE

पन्ना के श्री जुगलकिशोर मंदिर की दानपेटी साल में दूसरी बार खुली. इस बार सिक्कों की भरमार रही. जानिए कितना निकला खजाना.

Panna Shri Jugal Kishore temple
श्री जुगल किशोर मंदिर का खुला खजाना (Etv Bharat)
Published : August 16, 2025 at 6:26 PM IST

पन्ना : पूरे देश में मशहूर श्री जुगल किशोर मंदिर की दानपेटी जन्माष्टमी पर्व के पहले खोली गई. भक्तों द्वारा जमा की गई दानराशि की गिनती हुई. गिनती के दौरान बड़ी संख्या में सिक्के भी निकले. नोटों की गिनती तहसीलदार पन्ना की निगरानी में की गई. गिनती का काम 3 दिन तक चला. काउंटिंग के बाद सारी राशि श्री जुगल किशोर मंदिर के बैंक खाते में जमा की गई.

जिला प्रशासन की निगरानी में हुई काउंटिंग

श्री जुगल किशोर मंदिर के प्रबंधक संतोष कुमार तिवारी ने बताया "दानपेटी की गिनती जन्माष्टमी पर्व पर पूर्ण कराई जाती है. इसी तारतम्य में गिनती 13, 14 और 15 अगस्त 2025 को हुई. यह गिनती प्रशासन की निगरानी में हुई, जिसमें 15 लाख ₹50 हजार की राशि निकली. ये राशि श्री जुगल किशोर मंदिर के खाते में जमा करवाई गई. गिनती में समय इसलिए लगा, क्योंकि दानपेटी में हजारों की संख्या में सिक्के निकले, जिसको गिनने में 03 दिन का समय लग गया.

श्री जुगलकिशोर मंदिर की दानपेटी साल में दूसरी बार खुली (Etv Bharat)

सिक्कों की वजह से गिनती में लगा काफी टाइम

बता दें कि श्री जुगल किशोर मंदिर की दानपेटी में सिक्कों और नोटों की गिनती वर्ष में दो बार होती है. इस वर्ष जनवरी में हुई गिनती में लगभग 13 लाख रुपए दान पेटी में निकले थे और अब जन्माष्टमी पर जो गिनती हुई, उसमें 15 लाख ₹50 हजार की दान राशि निकली है. बता दें कि जन्माष्टमी पर श्री 1008 जुगल किशोर मंदिर में भव्य तरीके से आयोजन होता है. मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है. इस बार भंडारे के लिए लोगों से चंदा नहीं लिया जा रहा है. प्रशासन द्वारा सारा खर्च किया जा रहा है.

Panna Shri Jugal Kishore temple
पन्ना के श्री जुगलकिशोर मंदिर में व्यवस्था का जायजा लेते अधिकारी (Etv Bharat)
Panna Shri Jugal Kishore temple
जिला प्रशासन की निगरानी में हुई काउंटिंग (Etv Bharat)

भंडारे के लिए इस बार नहीं लिया गया चंदा

भंडारे के लिए 12 कुंतल शुद्ध घी की पूड़ी बनाई जा रही हैं. एक कुंटल शुद्ध घी से हलवा बनाया जाएगा और यदि किसी को घर ले जाने के लिए प्रसाद चाहिए तो उसकी ₹20 की रसीद कटेगी. उसे प्रसाद का पैकेट दिया जाएगा. इस बार कई व्यवस्थाएं में परिवर्तन किया गया है. कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने लिया आज व्यवस्थाओं का जायजा. पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार और पुलिस अधीक्षक ने दोपहर करीब 2 बजे मंदिर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया.

Panna Shri Jugal Kishore temple
पन्ना का श्री जुगलकिशोर मंदिर (Etv Bharat)
Panna Shri Jugal Kishore temple
जन्माष्टमी पर पन्ना के श्री जुगलकिशोर मंदिर में भक्त (Etv Bharat)

बुंदेलखंड का मिनी वृंदावन है पन्ना

इस बार लोगों को सुगम तरीके से दर्शन हों, इसके लिए मंदिर प्रांगण के अंदर भी स्टील के बैरिकेड लगाए गए हैं. जन्माष्टमी पर्व की भीड़ को देखते हुए गर्भगृह की परिक्रमा भी आज के लिए बंद कर दी गई. रात 12:00 बजे भगवान लेंगे जन्म. बता दें कि पन्ना को समूचे बुंदेलखंड का मिनी वृंदावन कहा जाता है, क्योंकि यहां पर श्री जुगल किशोर जी का प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर स्थापित है. यहां पर जन्माष्टमी पर्व की काफी धूम होती है. हजारों की संख्या में लोग जन्माष्टमी पर्व पर पहुंचते हैं. दूसरे दिन विशाल भंडारे का आयोजन होगा.

