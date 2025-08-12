ETV Bharat / state

खुले आसमान के नीचे समुद्र मंथन की ऐतिहासिक मूर्तियां, देखने को भागे आ रहे लोग - PANNA HISTORICAL SCULPTURES

पन्ना में पीपल और नीम के पेड़ के नीचे रखी हुई हैं प्राचीन ऐतिहासिक मूर्तियां, एक ही शिला पर बनी कई आकृतियां.

PANNA SAMUDRA MANTHAN SCULPTURES
खुले आसमान के नीचे क्षतिग्रस्त हो रही हैं प्राचीन ऐतिहासिक मूर्तियां (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 12, 2025 at 8:40 PM IST

पन्ना: किलकिला कुंड के पास एक पत्थर में प्राचीन ऐतिहासिक मूर्तियां बनी हुई हैं. ये मूर्तियां खुले आसमान में पीपल और नीम के पेड़ के नीचे रखी हुई हैं. जिससे यह मूर्तियां धीरे-धीरे क्षतिग्रस्त होती जा रही हैं. दुर्लभ बात यह है कि ये सभी मूर्तियां एक पत्थर की शिला में तराश कर बनाई गई हैं. इन मूर्तियों पर नारंगी कलर का आयल पेंट चढ़ाया दिया गया है. इन मूर्तियों की अब संरक्षण की आवश्यकता है. इस शिला में हिंदू देवी देवताओं के चित्र अंकित हैं.

समुद्र मंथन का उकेरा गया है चित्र

जिला पुरातत्व एवं पर्यटन विकास के सदस्य मुकेश कुमार पांडे को जब मूर्तियों की फोटो भेजी गई तो उन्होंने बताया कि "ये प्राचीन मूर्तियां हैं, जिसमें दाएं से समुद्र मंथन, महिषासुर मर्दिनी का चित्र बना हुआ है. पन्ना कलेक्टर साहब को इन मूर्तियों के बारे में अवगत कराया जाएगा. उन्हीं के द्वारा मूर्तियों के संरक्षण के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इन मूर्तियों की स्थानीय लोग पूजा भी करते हैं. यदि लोग पूजा न कर रहे होते तो इन मूर्तियों को जिला पुरातत्व संग्रहालय हिंदू पथ महल में भी रखवाया जा सकता था."

समुद्र मंथन की ऐतिहासिक मूर्तियां (ETV Bharat)

बरसात में बढ़ जाती है पर्यटकों की संख्या

पन्ना नगर में बाईपास के पास स्थित किलकिला कुंड के समीप 1008 पदमापुरी माता का सिद्ध मंदिर स्थापित है. इसी मंदिर के पास मूर्तियां खुले आसमान के नीचे रखी हुई हैं. पहले यहां पर बाईपास नहीं हुआ करता था. यहां पर आने-जाने के लिए कच्चा रास्ता था. लेकिन अभी यहां पर जाने के लिए पक्का रास्ता बन गया है. इसके ही नजदीक किलकिला जलप्रपात है, जो बरसात के मौसम में जीवंत हो जाता है और इसका बहुत ही सुंदर नजारा दिखता है. इसके कारण यहां पर बरसात के मौसम में पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ जाती है.

Panna many statues carved in a rock
एक ही शिला में उकेरी गई है कई आकृतियां (ETV Bharat)
Panna Historical statues
पीपल और नीम के पेड़ के नीचे रखी हुई हैं प्राचीन ऐतिहासिक मूर्तियां (ETV Bharat)

मूर्तियों की प्रचलित किवदंतियां

स्थानीय निवासी वीरेंद्र सिंह बताते हैं कि "इन मूर्तियों के बारे में प्रचलित किवदंतियां है, जिसमें कहा जाता है कि सैकड़ों वर्षों पहले किलकिला नदी कुंड के पास एक बारात नदी पार कर रही थी. उसी समय पूरी बारात नदी में बहते हुए कुंड में समा गई और सभी लोगों की मौत हो गई. उन्हीं की स्मृति में ये मूर्तियां बनाई गई थीं. इन मूर्तियों की स्थानीय निवासी पूजा-पाठ करते हैं."

Historical sculptures in open sky
किलकिला कुंड के समीप मौजूद हैं ऐतिहासिक मूर्तियां (ETV Bharat)

