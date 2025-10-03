ETV Bharat / state

पन्ना में दुर्गा विसर्जन करने जा रहे लोगों को बोलेरो ने रौंदा, 2 की मौत, शहडोल में पिकअप पलटी

पन्ना में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन करने जा रहे जुलूस में घुसी तेज रफ्तार बोलेरो, दो की मौत. शहडोल में पिकअप पलटने से बच्चे की मौत.

PANNA ROAD ACCIDENT
पन्ना में भीषण हादसे में 2 की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 3, 2025 at 11:42 AM IST

Updated : October 3, 2025 at 12:01 PM IST

पन्ना: पवई तहसील में दर्दनाक हादसा हो गया. ग्राम खमरिया से पवई की पतने नदी में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन करने 60 से 70 लोग जा रहे थे. तभी तेज रफ्तार बोलेरो कार ने 16 लोगों को कुचल दिया. जिसमें 14 को कटनी के अस्पताल रेफर किया है एवं दो लोगों का इलाज पवई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है. इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी बोलेरो चालक को गिरफ्तार कर लिया है.

दुर्गा विसर्जन करने जा रहे लोगों को कुचला
जानकारी के मुताबिक, मोहन्द्रा पवई रोड पर गुरुवार शाम 7 बजे दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार बोलेरो कार ने 16 लोगों को कुचल दिया है. पवई से 5 किलोमीटर दूर खमरिया गांव के लोग दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन करने पतने नदी आ रहे थे. रास्ते में गाते बजाते हुए चल रहे थे. मोहन्द्रा की तरफ से पवई की ओर आ रही तेज रफ्तार बोलेरो कार ने भीड़ में 16 लोगों को बेरहमी के साथ कुचल दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने 14 घायलों को इलाज के लिए कटनी रेफर कर दिया. जिसमें तीन से चार लोगों की हालत गंभीर थी. इलाज के दौरान दो लोगों की मौत हो गई.

दुर्गा प्रतिमा विसर्जन करने आ रहे लोगों को बोलेरो ने रौंदा (ETV Bharat)

हादसे में 2 लोगों की मौत
घटना की जानकारी लगते ही पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू तुरंत ही पन्ना जिले के पवई थाना पहुंची, जहां पर उन्होंने घटना का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि, ''घटना करीब 7 बजे खमरिया गांव की है. लोग माता का विसर्जन करने पवई की तरफ आ रहे थे. तभी अनियंत्रित बोलेरो ने 16 लोगों को कुचल दिया. पुलिस ने आरोपी बोलेरो चालक देवराज सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की विवेचना की जा रही है. सभी पहलुओं की जांच की जाएगी एवं सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले ले जा रहे हैं.''

अस्पताल पहुंचे पवई विधायक
पवई विधायक प्रहलाद लोधी घटना की जानकारी लगते ही तुरंत मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि, ''मैं तुरंत ही पवई सामुदायिक स्वास्थ केंद्र पहुंचा और घायलों का हाल-चाल जाना. जहां पर लोगों को कटनी रेफर कर दिया गया था, जिन्हें पहुंचाने की व्यवस्था की गई. साथ ही पन्ना एवं कटनी कलेक्टर और कटनी सीएमओ से बात की गई. तुरंत ही कटनी में इलाज के लिए उपयुक्त व्यवस्था कराई गई.''

BOLERO CRUSHED 16 PEOPLE PANNA
16 लोगों को तेज रफ्तार बोलेरो ने रौंदा (ETV Bharat)

पुलिस ने किया आरोपी चालक को गिरफ्तार
घटना काफी दर्दनाक एवं हृदय विदारक थी. जिसमें तेज रफ्तार बोलेरो सीधे माता विसर्जन करने वाले जुलूस के अंदर घुस गई और उसने 16 लोगों को बुरी तरह से कुचल दिया. जैसे ही घटना की जानकारी लगी पूरी क्षेत्र में सनसनी फैल गई और तुरंत ही आरोपी बोलेरो चालक को पकड़ लिया. पवई थाना प्रभारी त्रिवेंद्र त्रिवेदी ने बताया कि, ''ग्राम खमरिया की दुर्घटना में कुल 14 लोग घायल हुए थे. जिन्हें कटनी रेफर कर दिया गया था. जिसमें से दो लोग मृत हो गए हैं. जिसमें परसोत्तम पटेल (उम्र 38 वर्ष) एवं राकेश पटेल (उम्र 35 वर्ष) शामिल हैं. कुछ लोगों को कटनी से जबलपुर भी रेफर किया गया है.''

शहडोल में पिकअप पलटने से बच्चे की मौत
शहडोल में शुक्रवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया है. दुर्गा विसर्जन के लिए अमरकंटक जा रही एक पिकअप हादसे का शिकार हो गई. यह पिकअप सिंहपुर थाना क्षेत्र के बोडरी गांव से अमरकंटक जा रही थी, पिकअप में श्रद्धालु बैठे थे. जैसे ही पिकअप धनपुरी थाना क्षेत्र के मुड़कटिया नाला के पास पहुंची और वहां पलट गई. हादसे में 14 साल के मुकेश कोल की मौत हो गई. वहीं 8 से ज्यादा श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए. धनपुरी थाना प्रभारी खेम सिंह पंद्रे ने बताया कि, ''घटना में एक बच्चे की मौत हो गई है कई घायल हो गए हैं. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और घायलों को अस्पताल भिजवाने का काम किया है.''

विसर्जन के दौरान नदी में बहे युवक
दूसरी घटना बीती रात दुर्गा विसर्जन के दौरान हुई. गोहपारू थाना क्षेत्र अंतर्गत अंकुरी घाट पर यह हादसा हुआ है. दशहरा के दिन कई लोग दुर्गा विसर्जन करने के लिए सोन नदी गए थे. तभी सालदा गांव के तीन युवक अचानक ही सोन नदी में बह गए. जिसमें शुभम सिंह गोंड और हनुमत लाल अब भी लापता हैं, जबकि तीसरे युवक अंकित सिंह को ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू कर तुरंत ही बाहर निकाल लिया गया था. दो लोगों की तलाश जारी है. पुलिस अधीक्षक राम जी श्रीवास्तव का कहना है कि, ''दो लोगों के नदी में लापता होने की सूचना है, उनकी तलाश की जा रही है.''

