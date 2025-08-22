ETV Bharat / state

पन्ना के जंगलों से निकला रामायण काल का पौधा, सांप के जहर को मात देता है कलिहारी - KALIHARI FOUND FORESTS PANNA

पन्ना के जंगलों में मिला दुर्लभ औषधीय पौधा कलिहारी. सांप के जहर का करता है इलाज. रामायण काल में मिलता है वर्णन.

पन्ना के जंगलों से निकला रामायण काल का पौधा (ETV Bharat)
Published : August 22, 2025 at 7:45 PM IST

Updated : August 22, 2025 at 9:04 PM IST

पन्ना: मध्य प्रदेश के पन्ना के जंगल जैव विविधता के लिए प्रदेश ही नहीं देश में प्रसिद्ध है. यहां पर अनेक प्रकार के वन्य प्राणी व अनेक प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां पाई जाती हैं. इसी के साथ दक्षिण वन मंडल अंतर्गत मोहंद्रा रेंज में दुर्लभ औषधीय पौधा कलिहारी मिला है. जिसका उपयोग कई असाध्य रोगों से निजात के लिए किया जाता है. इसका वर्णन रामायण में भी मिलता है.

इस औषधि पौधे का पन्ना में मिलना पन्ना की जलवायु एवं प्राकृतिक जैव विविधता को दर्शाता है. इसे सामान्य भाषा में कलिहारी कहा जाता है एवं अग्निशिखा के नाम से भी जाना जाता है. वनस्पति साइंस में इसे ग्लोरियोसा सुपर्बा के नाम से जाना जाता है. इस पौधे का वर्णन रामायण में अभी मिलता है. रामायण काल में इस पौधे को वेश्लाल्य्या के नाम से जाना जाता है.

रामायण काल में मिलता है कलिहारी का वर्णन (ETV Bharat)

इस पौधे की जड़ एवं बीज से बनती है औषधि
दुर्लभ औषधीय पौधा कलिहारी अपने औषधि गुण के लिए संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है. इस पौधे की जड़ एवं इसके बीज का तेल असाध्य रोगों को समाप्त करने की तासीर रखता है. इसलिए यह पौधा अपने आप में विशेष है. इस पौधे की जड़ को पीसकर लेपन बनाकर दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है. पौधे के बीच का तेल निकाल कर औषधि रूप में प्रयोग होता है.

सांप के जहर को मात देता है कलिहारी (ETV Bharat)

संकट में है पौधा
कलिहारी नामक यह पौधा बहुत ही दुर्लभ है. सामान्यता यह मिलता नहीं है. क्योंकि इसकी जड़ और बीज से दवाई निर्मित होती है, इसलिए लोग इसको जड़ सहित उखाड़ देते हैं. इसलिए यह दोबारा उग नहीं पता और इसके बीज निकाल कर उपयोग करते हैं. बीज न होने के कारण है अंकुरित भी नहीं हो पता है इसलिए यह पौधा विलुप्ति की कगार पर पहुंच गया है.

इस पौधे से कई आसाध्य एवं जटिल रोगों का इलाज किया जाता है. यह पौधा बवासीर, कुष्ठ रोग, त्वचा संबंधी रोग एवं जोड़ों के दर्द का रामबाण इलाज है. इस पौधे की जड़ को पीसकर उसका लेपन त्वचा पर लगाने से स्किन से संबंधी रोगों में राहत मिलती है. हालांकि यह विषैला विषैला होता है, इसलिए इसका उपयोग केवल योग्य वैद्य की देखरेख में ही किया जाना चाहिए.

रामायण काल में मिलता है इसका वर्णन
स्थानीय वैध सचिन मिश्रा बताते हैं कि, ''यह पौधा बहुत ही दुर्लभ है और औषधीय गुण से भरपूर है. इसका वर्णन रामायण काल में भी मिलता है. रामायण काल में इसको वेश्लाल्य्या के नाम से जाना जाता है. जब राम और रावण का युद्ध हुआ तो मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण जी को बाण मारा गया था, तो उपचार के लिए आई हुई तीन औषधीय में से एक औषधि यह कलिहारी पौधा था. यह पौधा विष रोधी होता है, इसलिए इस पौधे का उपचार सांप के काटने में भी किया जाता है.''

