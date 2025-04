ETV Bharat / state

दारू से चलती है एमपी में मोहन यादव सरकार? पन्ना तहसीलदार का दारू ज्ञान - PANNA TEHSILDAR STATEMENT

दारू की कमाई से चलती हैं सरकारी योजनाएं ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 11, 2025 at 8:42 AM IST | Updated : April 11, 2025 at 8:56 AM IST 2 Min Read

पन्ना: एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार ने पवित्र स्थलों पर शराब की दुकानों को बंद करवा दिया है. वहीं दूसरी तरफ पन्ना के रैपुरा के तहसीलदार ने शराब को लेकर एक अजीबो गरीब बयान दिया है. दरअसल वह शराब का समर्थन करते हुए नजर आए. उन्होंने मीडिया कर्मियों को बाइट देते समय कहा कि, ''दारू की कमाई से सरकार की खाद्यान्न योजना, बच्चों को छात्रवृत्ति योजना एवं मध्यान भोजन योजना चलती है. यदि दारू नहीं बिकेगी तो यह सभी योजनाएं बंद हो जाएंगी.'' ग्रामीणों ने किया शराब दुकान खोलने का विरोध

पन्ना जिले के रैपुरा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत बघवार कला में 1 अप्रैल 2025 से नई आबकारी नीति के अनुसार शराब की दुकान खोलना प्रस्तावित हुआ था. जिसको लेकर ग्रामीण जमकर विरोध कर रहे थे और दुकान खोलने नहीं दे रहे थे. शासकीय जमीन पर दुकान बनवाने के लिए जगह चिन्हित करने के लिए मौके पर तहसीलदार भी पहुंचे थे. पन्ना तहसीलदार का शराब पर बयान (ETV Bharat)

