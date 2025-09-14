ETV Bharat / state

पन्ना में तालाब के बीच बना है राधा कृष्ण का मंदिर, वृंदावन से ओरछा होते हुए पहुंची थी मूर्ति

मंदिरों की नगरी पन्ना में अनेक मंदिर स्थापित हैं. ये सभी प्राचीन मंदिर पन्ना के राजवंश परिवार ने निर्मित करवाए गए थे. आज भी यह मंदिर वैभव के साथ अपना इतिहास संजोए हुए हैं. ऐसा ही एक मंदिर जो बेनी सागर तालाब के बीच में स्थित है. जिसे राधा कृष्ण के मंदिर के नाम से जाना जाता है. यहां पर सुंदर राधा कृष्ण की प्रतिमा विराजमान है. यह मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है और यहां पर पूजा अर्चना करने के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं.

पन्ना: मध्य प्रदेश में मंदिरों की नगरी के रूप में पहचान रखने वाले पन्ना में कई खूबसूरत प्राचीन मंदिर हैं. ऐसा ही एक मंदिर बेनी सागर तालाब के बीच में बना हुआ है. यह तालाब नगर के बीचों-बीच स्थित है. सैकड़ों वर्ष पुराना यह राधा कृष्ण का मंदिर है. तालाब के बीचों-बीच होने के कारण यहां पर बहुत ही मनोरम दृश्य निर्मित होता है. राधा कृष्ण के साथ यहां पर हनुमान जी का भी मंदिर स्थापित है.

महाराजा हिंदूपत सिंह ने तालाब के बीच कराया था मंदिर का निर्माण (ETV Bharat)

मंदिर का क्या है इतिहास

इतिहासकार सूर्यभान सिंह परमार बताते हैं कि "पन्ना के तत्कालीन महाराजा हिंदूपत सिंह ने यह मंदिर बनवाया था. महाराज के आदेश पर सेनापति बेनी हजूर ने नगर के बीचों-बीच बेनी सागर तालाब का निर्माण करवाया गया था. उसके बाद यहां पर राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण करवाया गया था. यह मंदिर सन 1758 से 1780 के बीच निर्मित हुआ था. इस मंदिर में राधा कृष्ण की मनमोहक प्रतिमा विराजमान है. खास बात ये है कि यहां विराजमान राधा कृष्ण की मूर्ती को वृंदावन से लाया गया था और यह ओरछा होते हुए यहां पहुंची थी. राधा कृष्ण के आभूषण और पोशाक बुंदेलखंडी शैली के हैं."

वृंदावन से ओरछा होते हुए पहुंची थी मूर्ति (ETV Bharat)

जन्माष्टमी पर होता है विशेष अनुष्ठान

मंदिर के प्रधान पुजारी कमलेश उपाध्याय बताते हैं कि "वह इस मंदिर में वर्ष 2009 से पूजा-पाठ कर रहे हैं. राधा कृष्ण के मंदिर में जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर धूमधाम से भगवान श्रीकृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है. यहां पर राधा अष्टमी भी मनाई जाती है. इस मंदिर में दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं और यहां पर भगवान श्री राधा कृष्ण की सुंदर और भव्य प्रतिमा विराजमान है."

तालाब के बीच बना है राधा कृष्ण का मंदिर (ETV Bharat)

श्रद्धालुओं ने कराया मंदिर का जीर्णोद्धार

मंदिर के पुजारी कमलेश प्रसाद उपाध्याय बताते हैं कि "श्रद्धालुओं ने आपसी सहयोग से मंदिर में कई विकास कार्य कराए हैं. मंदिर में बाउंड्रीवाल से लेकर कई जगह अत्याधुनिक टाइल्स लगाए गए हैं. राधा कृष्ण मंदिर का नाम अंकन के साथ मंदिर के अंदर गर्भगृह में स्टील की रेलिंग के साथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है. श्रद्धालुओं ने आपसी सहयोग से मंदिर को नया रूप प्रदान किया है."