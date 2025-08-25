पन्ना: जेसीबी से गर्भवती प्रसूता को नालापार पार करने का चौकाने वाला मामला सामने आया है. पन्ना के ग्राम दुर्गापुर में गर्भवती प्रसूता को जेसीबी की सामने वाली बकेट में बिठाकर बहते नाले को पार कराया गया है और दूसरी तरफ 108 एंबुलेंस खड़ी थी. दरअसल, पन्ना जिले में पिछली रात से हो रही झमाझम बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं. इसी के बाद अजयगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत नयागांव के ग्राम दुर्गापुर से ये मामला सामने आया है.

जेसीबी की बकेट में प्रसूता और उनके परिजन (Etv Bharat)

जेसीबी से गर्भवती को क्यों कराना पड़ा नाला पार?

दरअसल, ग्राम दुर्गापुर में बिलगाड़ी नाला उफान पर होने के कारण है आवागमन बाधित था और प्रसव पीड़ा के कारण गर्भवती महिला दूसरी तरफ फंसी हुई थी. एंबुलेंस गांव तक तो पहुंच गई थी पर नाली पर तेज बहाव होने के कारण दूसरी तरफ खड़ी रही. बाद में मदद के लिए सरपंच द्वारा जेसीबी बुलवाई गई और जेसीबी की सामने वाली बकेट में गर्भवती प्रसूता को बिठाकर बहता हुआ नाला पार कराया गया. इसके बाद जच्चा बच्चा को उप स्वास्थ्य केंद्र अजयगढ़ पहुंचाया गया, जहां पर दोनों स्वस्थ हैं.

जेसीबी से गर्भवती प्रसूता को नालापारा पार करने का मामला (Etv Bharat)

कई गांवों से टूट जाता है संपर्क

नयागांव सरपंच कौशल किशोर लोधी ने बताया, '' करीब 3:00 बजे की घटना है. बिलगाड़ी नाला उफान पर था, जिसके कारण आवागमन पूरी तर बाधित था. नाला उफान पर होने के कारण कई गांवों से संपर्क कट जाता है. पोखरा निवासी पुष्पा लोधी प्रसव पीड़ा के कारण नाले की दूसरी तरफ थी और एंबुलेंस दुर्गापुर की तरफ खड़ी हुई थी. तुरंत जेसीबी को बुलाया गया और जेसीबी की मदद से पुष्पा लोधी को एंबुलेंस तक पहुंचाया गया.''

दूसरी ओर खड़ी थी एंबुलेंस (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें - पन्ना के कल्दा पहाड़ों पर मिले रहस्यमयी शैल चित्र, हजारों साल बाद भी चट्टानों से नहीं मिटी आकृतियां

बरसात में बच्चे नहीं जा पाते स्कूल

नयागांव सरपंच कौशल किशोर ने बताया, '' बरसात के कारण स्कूली बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं क्योंकि तीन-चार गांव से संपर्क टूट जाता है. क्योंकि बिलगाड़ी नाला उफान पर आ जाता है. इसलिए आवागमन पूरी तरह बंद हो जाता है. इसी वजह से सिद्धपुर पोखरा गांव का संपर्क टूट जाता है. यह नाला कम ऊंचाई पर बना हुआ है. इस कारण हल्की बारिश में ही नाले के ऊपर से पानी बहने लगता है, जिससे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं.''