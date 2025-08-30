ETV Bharat / state

पीएम आवास बनाने के चक्कर में टूटी पुरानी झोपड़ी, सपनों के साथ घर भी अधूरा - PM AWAS YOJANA INCOMPLETE HOUSE

पीएम आवास का अधूरा घर, आंगनवाड़ी के बरामदे रात गुजारता है परिवार, दिन में लकड़ी बेचकर काटता है समय.

pm awas yojana incomplete house
ये कैसा पीएम आवास? (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 30, 2025 at 5:00 PM IST

3 Min Read

पन्ना: ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास की राशि कम होने के कारण आदिवासियों के कई मकान अधूरे पड़े हैं. कई के हाल ऐसे हैं कि न उनका पुराना घर बचा और न नया मिल पा रहा है ऐसा ही मामला पन्ना की ग्राम पंचायत मनोर से निकलकर सामने आया है. यहां प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ था और उसको बनाने के लिए पुरानी झोपड़ी तोड़ भी दी गई लेकिन राशि कम होने से घर आधा ही बन पाया. इसलिए पूरा परिवार आंगनबाड़ी के बरामदे में रात गुजरता है.

पन्ना जिला केंद्र से 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत मनोर की आदिवासी बस्ती में कई प्रधानमंत्री आवास अधूरे पड़े हैं. कई मकानों पर अभी तक छत नहीं पड़ी है. आदिवासियों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वह अपनी कमाई के पैसों से छत डलवा सकें, इसलिए कई मकान महीनों से अधूरे पड़े हुए हैं.

Pm aawas yojana problems
आंगनवाड़ी के बरामदे रात गुजारता है परिवार (Etv Bharat)

पीएम आवास के नाम पर बिना छत वाला घर

ऐसा ही एक घर है राजकुमारी आदिवासी का. राजुकमार और उनके पति भान प्रताप आदिवासी ग्राम पंचायत मनोर की आदिवासी बस्ती में रहते हैं. इन्हें प्रधानमंत्री आवास पिछले साल स्वीकृत हुआ था, जिसमें 1 लाख 15 हजार की राशि मिली थी. इससे उन्होंने मकान बनाना शुरू कर दिया. जगह की कमी के चलते पुरानी झोपड़ी भी तोड़ दी थी और मकान का निर्माण शुरू कर दिया गया लेकिन एक समय ऐसा आया कि मकान की छत नहीं डाली जासकी क्योंकि पैसे ही इतने नहीं थे. बची हुई झोपड़ी भी बरसात में टूट गई और परिवार अब गांव की आंगनवाड़ी के बरामदे में रात गुजरता है और दिन में कामकाज तलाश रहा है.

कम राशि मिलने से बढ़ी परेशानी

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास की राशि कम होने के कारण मकान बनाने में हितग्राही को बहुत अधिक समस्या का सामना करना पड़ता है. इसलिए आदिवासी बस्तियों के कई मकान अधूरे पड़े हुए हैं और शासन प्रशासन की ओर निगाहें लगाए ताक रहे हैं कि और सहायता राशि मिल जाए तो मकान की छत डाली जाए. लेकिन कोई अतिरिक्त योजना ना होने के कारण राशि नहीं मिल पा रही है.

PANNA PM AWAS YOJANA
खुले में रात बिताते हैं कई आदिवासी (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें- शहीद के गांव में नहीं मिल रहा PM आवास का लाभ, ग्रामीणों ने रतलाम में काटा हंगामा

क्या कहतें हैं सामाजिक कार्यकर्ता

सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश कुमार गौड कहते हैं, '' ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास की राशि बहुत कम है जिससे मकान बनना नामुमकिन है. इसलिए ग्राम पंचायत मनोर की आदिवासी बस्ती में कई आदिवासी परिवारों के मकान अधूरे पड़े हैं. सिर्फ दीवारें बस खड़ी हैं और छत नहीं डल पाई है. शासन प्रशासन से मांग है कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास की राशि बढ़ाई जाए, जिससे लोग अपने मकान की छत डलवा सकें.

यह भी पढ़ें- पीएम आवास घोटाले में आरोपी जा चुके जेल पर दर-दर भटक रहे 51 हितग्राही, बोले- कब मिलेगा हमारा घर

वहीं, इन मामलों को लेकर जिला पंचायत के अतिरिक्त सीईओ अशोक कुमार चतुर्वेदी ने कहा, '' आपने विषय संज्ञान में लाया है, इसकी जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी.''

पन्ना: ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास की राशि कम होने के कारण आदिवासियों के कई मकान अधूरे पड़े हैं. कई के हाल ऐसे हैं कि न उनका पुराना घर बचा और न नया मिल पा रहा है ऐसा ही मामला पन्ना की ग्राम पंचायत मनोर से निकलकर सामने आया है. यहां प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ था और उसको बनाने के लिए पुरानी झोपड़ी तोड़ भी दी गई लेकिन राशि कम होने से घर आधा ही बन पाया. इसलिए पूरा परिवार आंगनबाड़ी के बरामदे में रात गुजरता है.

पन्ना जिला केंद्र से 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत मनोर की आदिवासी बस्ती में कई प्रधानमंत्री आवास अधूरे पड़े हैं. कई मकानों पर अभी तक छत नहीं पड़ी है. आदिवासियों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वह अपनी कमाई के पैसों से छत डलवा सकें, इसलिए कई मकान महीनों से अधूरे पड़े हुए हैं.

Pm aawas yojana problems
आंगनवाड़ी के बरामदे रात गुजारता है परिवार (Etv Bharat)

पीएम आवास के नाम पर बिना छत वाला घर

ऐसा ही एक घर है राजकुमारी आदिवासी का. राजुकमार और उनके पति भान प्रताप आदिवासी ग्राम पंचायत मनोर की आदिवासी बस्ती में रहते हैं. इन्हें प्रधानमंत्री आवास पिछले साल स्वीकृत हुआ था, जिसमें 1 लाख 15 हजार की राशि मिली थी. इससे उन्होंने मकान बनाना शुरू कर दिया. जगह की कमी के चलते पुरानी झोपड़ी भी तोड़ दी थी और मकान का निर्माण शुरू कर दिया गया लेकिन एक समय ऐसा आया कि मकान की छत नहीं डाली जासकी क्योंकि पैसे ही इतने नहीं थे. बची हुई झोपड़ी भी बरसात में टूट गई और परिवार अब गांव की आंगनवाड़ी के बरामदे में रात गुजरता है और दिन में कामकाज तलाश रहा है.

कम राशि मिलने से बढ़ी परेशानी

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास की राशि कम होने के कारण मकान बनाने में हितग्राही को बहुत अधिक समस्या का सामना करना पड़ता है. इसलिए आदिवासी बस्तियों के कई मकान अधूरे पड़े हुए हैं और शासन प्रशासन की ओर निगाहें लगाए ताक रहे हैं कि और सहायता राशि मिल जाए तो मकान की छत डाली जाए. लेकिन कोई अतिरिक्त योजना ना होने के कारण राशि नहीं मिल पा रही है.

PANNA PM AWAS YOJANA
खुले में रात बिताते हैं कई आदिवासी (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें- शहीद के गांव में नहीं मिल रहा PM आवास का लाभ, ग्रामीणों ने रतलाम में काटा हंगामा

क्या कहतें हैं सामाजिक कार्यकर्ता

सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश कुमार गौड कहते हैं, '' ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास की राशि बहुत कम है जिससे मकान बनना नामुमकिन है. इसलिए ग्राम पंचायत मनोर की आदिवासी बस्ती में कई आदिवासी परिवारों के मकान अधूरे पड़े हैं. सिर्फ दीवारें बस खड़ी हैं और छत नहीं डल पाई है. शासन प्रशासन से मांग है कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास की राशि बढ़ाई जाए, जिससे लोग अपने मकान की छत डलवा सकें.

यह भी पढ़ें- पीएम आवास घोटाले में आरोपी जा चुके जेल पर दर-दर भटक रहे 51 हितग्राही, बोले- कब मिलेगा हमारा घर

वहीं, इन मामलों को लेकर जिला पंचायत के अतिरिक्त सीईओ अशोक कुमार चतुर्वेदी ने कहा, '' आपने विषय संज्ञान में लाया है, इसकी जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी.''

For All Latest Updates

TAGGED:

PM AAWAS YOJANA PROBLEMSPANNA PM AWAS YOJANAMADHYA PRADESH NEWSPANNA GRAM PANCHAYAT MANORPM AWAS YOJANA INCOMPLETE HOUSE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

मध्य प्रदेश के सीरियल किलर को चौथी बार उम्र कैद, बनना चाहता था KGF का रॉकी

सतना का अजीबोगरीब स्कूल! एक कमरे में 95 बच्चे, पहली से 5वीं कक्षा की पढ़ाई एक साथ

झूठ बोले तो AI पकड़े, जबलपुर के इंजीनियरिंग छात्रों का कमाल का स्टार्टअप

उमा भारती लड़ेंगी लोकसभा चुनाव, बोलीं- कैसा रिटायरमेंट अभी तो मैं 65 बरस की ही हूं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.