पन्ना में अष्टभुजाओं वाली कलेही माता का मंदिर, भक्त के पीछे मुड़कर देखते ही प्रतिमा हुई स्थापित

पन्ना के पवई में मौजूद है अष्टभुजी कलेही माता का मंदिर, नवरात्रि पर मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता,कलेही माता मंदिर से जुड़ी अनोखी किवतंदी.

पन्ना में अष्टभुजाओं वाली कलेही माता का मंदिर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 1:24 PM IST

पन्ना: 22 सितंबर यानि सोमवार से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है. देशभर में मातारानी का आगमन धूमधाम से किया जा रहा है. मंदिरों और पंडालों विशेष तैयारियां की गई हैं. साथ ही पूजा-अनुष्ठान का दौर जारी है. देश और प्रदेश में शक्ति स्वरूपा जगत जननी के कई मंदिर हैं. जिनकी अपनी अलग विशेषताएं और चमत्कार हैं. इसी तरह मध्य प्रदेश के पन्ना में विंध्य पर्वत श्रृंखला की तलहटी में बसा एक मंदिर है.

पन्ना में स्थापित अष्टभुजाओं वाली कलेही माता

पन्ना के पवई में विंध्य पर्वत श्रृंखला की तलहटी में बसे मौजूद मंदिर को कलेही माता के मंदिर के नाम से जाना जाता है. यह मंदिर बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में फेमस है. दुर्गा सप्तशती में वर्णित नौ देवियों में मां कलेही सप्तम देवी कालरात्रि ही हैं. मंदिर के पुजारी हरिकेश बढोलिया बताते हैं यह मंदिर आदिकाल से से प्राचीन मंदिर हैं.

पन्ना में कलेही माता का मंदिर (ETV Bharat)

मंदिर में अष्टभुजी पाषाण प्रतिमा है. जहां मां के अष्टभुजाओं में शंख, चक्र, गदा, तलवार, त्रिशूल है. जबकि चरणों के नीचे भगवान शिव लेटे हुए हैं. उनके दाएं भाग में हनुमानजी व बाय भाग में बटुक भैरव विराजमान हैं. मां हाथ में भाला लिए महिषासुर का वध कर रही हैं. यह विलक्षण प्रतिमा चंदेल कालीन बताई जाती है.

लालचुनरी में श्रीफल बांधने की मान्यता

मां कलेही पवई नगर से 2 किलोमीटर की दूरी पर पतने नदी के तट पर विराजमान हैं. इस स्थान की छटा बड़ी मनोरम है. यहां सम्पूर्ण भारत के सभी अंचलों बुन्देलखंड, बघेलखंड, मालवा-निमाड़ सहित कई जगहों से लोग माता के दर्शन के लिए आते हैं. मां कलेही में भक्तों की आस्था आज भी कायम है. जिसका प्रमाण मंदिर में साफ देखने मिलता है. श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर मंदिर में आते हैं और श्रीफल को लालचुनरी में लेकर बांधते हैं. मन्नत पूरी होने के बाद श्रीफल को लालचुनरी से निकाल देते हैं. नवरात्रि के 9 दिनों तक मा कलेही के मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है."

पन्ना कलेही माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ (ETV Bharat)

कलेही माता मंदिर से जुड़ी किवदंती

मंदिर के जानकार व एडवोकेट राजेश नगायच बताते हैं कि मंदिर से जुड़ी एक किवदंती भी है. कहा जाता है कि "पवई नगर के नगायच परिवार के भागीरथ प्रसाद नगायच और उनकी पत्नी देवी नगायच हर दिन पहाड़ी पर चढ़कर माता कलेही की पूजा करने के लिए जाते थे. जब वह वृद्ध हो गए तो उन्हें पहाड़ चढ़ने में परेशानी होती थी. जिसकी वजह से उन्होंने एक दिन माता से प्रार्थना की, वह अब यहां आने में असमर्थ हैं, तो माता ने उनसे कहा कि तुम आगे-आगे चलो पीछे मुड़कर नहीं देखना, जहां पीछे मुड़कर देखा मैं वहीं विराजमान हो जाऊंगी.

नदी के पास माता का विग्रह हुआ विराजमान

इस तरह भागीरत नगायच जाते रहे. इस बीच पतने नदी के पास पहुंचते ही जब माता की पैरों की आवाज आना बंद हो गई, तो भागीरत की पत्नी देवी नगायच ने पीछे मुड़कर देखा. जिसके बाद माता का विग्रह वहीं विराजमान हो गया. जब माता वहां स्थापित हो गईं, इसके बाद भागीरत नगायच ने वहां माता का मंदिर बनवाया. एडवोकेट राजेश ने बताया कि कलेही माता को चलित प्रतिमा माना जाता है. शारदीय नवरात्रि हो या फिर चैत्र नवरात्रि यहां जवारे बोए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है."

